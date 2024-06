MNP accueille six associés du cabinet MTA CPA inc., ce qui consolide encore davantage son engagement à servir le grand Montréal

CALGARY, AB, le 27 juin 2024 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer que six associés et environ 30 employés du cabinet de comptables professionnels agréés MTA CPA inc. (situé à Brossard) se joindront au cabinet, avec une prise d'effet le 1er octobre 2024. Ce groupe demeurera à son emplacement actuel qui deviendra un nouveau bureau MNP sur la Rive-Sud de Montréal.

Les six associés (Sylvain Fontenelle, Nicole Peterson, Roxanne Rinfret, Daniel Blanchet, Patrick Lafleur et Sylvain Morneau) sont tous des professionnels bien établis dans leur région. De son côté, Jacques Gagnon se joindra à l'équipe à titre de consultant principal. Le groupe a exprimé son enthousiasme à l'idée de se joindre à un cabinet aux vues similaires, qui vient bonifier son offre de services et qui s'engage lui aussi à fournir des solutions sur mesure aux clients. MNP est pour sa part extrêmement heureux de développer sa présence grandissante dans le grand Montréal et de réitérer son engagement envers son milieu d'affaires.

MNP poursuit son expansion partout au Québec depuis l'ouverture de son premier bureau à Montréal en 2011, qui a marqué son entrée sur ce marché. Aujourd'hui, le cabinet compte 29 bureaux à l'échelle de la province, et s'est doté d'une solide présence dans le grand Montréal, comme en témoignent ses quatre bureaux - deux à Montréal, un à Laval et un à Longueuil - où sont répartis plus de 600 membres de l'équipe. Le cabinet est également présent à Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, Drummondville, Farnham, Granby et Cowansville. Quelle que soit la région ou la ville, urbaine ou rurale, nos clients peuvent compter sur l'expertise de plus de 190 associés et d'un effectif de plus de 1 400 personnes, et ce, partout au Québec.

L'associé directeur régional pour la région du grand Montréal, Jean-Philippe Langevin, CPA, CFA, CBV/EEE, CFF, est d'avis que cette annonce montre bien l'engagement de MNP à s'investir dans la région.

« Nous étions depuis un moment à la recherche des bonnes personnes pour augmenter notre présence sur la Rive-Sud, déclare-t-il. Ce territoire est un incontournable pour l'économie de la région, compte tenu de son milieu des affaires florissant. Nous avons donc hâte d'y poursuivre notre croissance. Nous sommes également ravis d'accueillir au sein de MNP nos nouveaux associés et leur équipe, des professionnels qui partagent tous nos valeurs et notre désir profond de bien servir nos clients. Leur arrivée dans notre équipe nous permettra d'aider un plus grand nombre d'entreprises du grand Montréal à atteindre leur potentiel. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance approfondie de tous les secteurs et domaines d'affaires. Même en devenant le plus grand cabinet à servir les petites et moyennes entreprises au Canada, MNP est toujours resté fidèle à ses racines canadiennes en se faisant un devoir d'aider les entreprises d'ici, tant au pays qu'à l'étranger.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de grossir nos rangs, a souligné Jeremy Cole, FCPA, FCA, CBV/EEE et premier vice-président de MNP pour les régions du grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet canadien de confiance dans le domaine des services professionnels. Nous sommes heureux d'accueillir une équipe de professionnels aussi respectée au sein de la famille MNP. La culture et les valeurs de nos équipes sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir d'établir des relations de confiance dans notre travail. »

Sylvain Fontenelle, ASC, CPA, explique que l'une des principales raisons pour lesquelles le groupe d'associés a décidé de se joindre à MNP est sa culture qui met le client à l'avant-plan.

« Nous nous réjouissons de l'expérience signée MNP dans la proposition de solutions adaptées aux entrepreneurs du Québec, affirme-t-il. Le cabinet comprend notre milieu des affaires et nous procure des ressources incroyables qui nous donneront les moyens de bonifier notre offre de services aux clients. Joindre les rangs de MNP fournit également à nos gens de nouvelles occasions d'apprendre et de faire progresser leur carrière, puisqu'ils auront accès à des équipes et à un bassin de clients diversifiés. »

