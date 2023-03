MNP et le cabinet Sylvain Béland CPA inc. de Shawinigan s'unissent pour bonifier le savoir-faire et l'expérience offerts aux clients

CALGARY, AB, le 8 mars 2023 /CNW/ - MNP, l'un des plus grands cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer sa fusion avec le cabinet Sylvain Béland, CPA inc., qui prendra effet le 1er juin 2023.

Fondé il y a 34 ans par Sylvain Béland, associé, le cabinet de Shawinigan est formé d'une équipe de deux professionnels qui se joindront aussi à MNP dans le cadre de la fusion. Sylvain Béland se joindra à MNP à titre d'associé. Le cabinet propose une vaste gamme de services de comptabilité et de fiscalité à sa clientèle de la Mauricie. L'équipe s'installera au bureau de MNP à Shawinigan.

MNP s'est doté d'une solide présence au Québec depuis son entrée sur ce marché en 2011 avec l'ouverture d'un premier bureau à Montréal. Le cabinet a depuis poursuivi son expansion dans la province, qui s'est accélérée au cours des deux dernières années. Aujourd'hui, MNP compte 25 bureaux, 150 associés et un effectif de plus de 1 200 personnes au Québec.

Alain Caillé, associé directeur régional de MNP pour la région Québec-Centre, qui englobe les bureaux de Trois-Rivières, de Bécancour, de Drummondville, de Saint-Hyacinthe et de Shawinigan, est d'avis que la fusion montre bien l'engagement continu de MNP à investir dans la région et à y accroître sa présence.

« Nous sommes ravis de consolider notre présence à Shawinigan, où l'on retrouve un milieu d'affaires en plein essor. La ville est reconnue comme un pôle d'innovation et d'entrepreneuriat, surtout dans les secteurs de l'énergie, de la technologie et des activités manufacturières. Nous sommes heureux d'accueillir chez MNP l'équipe de Sylvain Béland CPA inc., un cabinet qui partage nos valeurs et notre désir de bien servir nos clients par-dessous tout. Il ne fait aucun doute que cette fusion nous aidera mutuellement en ce sens. »

Sylvain Béland soutient que la fusion renforce la capacité de son équipe à proposer de nouveaux services complémentaires à ses clients.

« Nous nous réjouissons de l'intérêt que MNP porte aux petites et moyennes entreprises, un créneau que nous connaissons bien et dans lequel nous nous illustrons par notre savoir-faire, souligne M. Béland. MNP vient compléter et bonifier notre offre de services au milieu des affaires et nous procure davantage de ressources pour fournir encore plus de valeur à nos clients de la Mauricie. »

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et offre une vaste gamme de services professionnels, en plus de posséder une connaissance pointue de tous les secteurs et domaines d'affaires. Outre des services de fiscalité et de comptabilité, MNP propose également à ses clients un large éventail de services-conseils, notamment par l'entremise de ses services de consultation et services numériques en pleine croissance.

Dans son ascension pour devenir le plus important cabinet du Canada à servir le marché des PME, MNP a toujours mis de l'avant sa culture entrepreneuriale et cherché à unir ses forces avec des cabinets et des professionnels aux mêmes visées qui sont en mesure de l'aider à poursuivre sa croissance stratégique.

« Nous avons connu un essor rapide, mais jamais au prix de notre culture. Nous sommes toujours très prudents dans nos décisions lorsqu'il est question de fusion, ajoute Jeremy Cole, vice-président directeur de MNP pour les régions du Grand Toronto et du Québec. Dans tous les marchés où nous sommes présents, notre réputation est celle d'un cabinet de confiance au Canada dans les domaines des services professionnels. C'est un grand bonheur d'accueillir un cabinet de la trempe de Sylvain Béland CPA inc. dans la famille MNP. La culture et les valeurs de nos organisations sont au diapason, et nous sommes animés du même esprit entrepreneurial et du même désir d'établir des relations de confiance dans notre travail. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques adaptées à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui alimentent sa réussite partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus, consultez le site www.mnp.ca .

Renseignements: Tanja Gehring, directrice provinciale, Marketing, Québec, MNP, 514 228-7810, [email protected]; Sylvain Béland, fondateur et associé, Sylvain Béland CPA inc., 819.538.8851, [email protected]