CALGARY, AB, le 13 mars 2025 /CNW/ - MNP, l'un des plus importants cabinets nationaux de services professionnels au Canada, est heureux d'annoncer l'intégration de Sterling Park Financial Group Inc., cabinet de services-conseils en assurances de Toronto, dans le cadre d'une fusion ayant pris effet le 3 mars 2025.

Sterling Park Financial Group Inc., dirigé par ses associés fondateurs Zak Goldman et Jonah Mayles, compte une équipe de spécialistes des assurances, de la gestion du patrimoine et de la fiscalité. Ensemble, Zak et Jonah cumulent près de 40 ans d'expérience et seront tous les deux associés chez MNP. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir de plus amples renseignements sur les parcours professionnels de Goldman et Mayles sur mnp.ca.

Sterling Park Financial Group Inc. propose des solutions d'assurance et de planification fiscale parmi les plus innovantes et complètes pour les entreprises et la famille de ses clients. Il offre des stratégies sur mesure, y compris des solutions de gestion des liquidités pour les plans successoraux, le préfinancement des impôts successoraux, la planification du transfert intergénérationnel du patrimoine et des solutions de philanthropie stratégique.

Tanya Knight, première vice-présidente, Clients et services chez MNP, affirme que cette annonce témoigne de la ferme volonté de MNP d'aider les clients et leurs familles :

« Nous cherchions depuis un certain temps une équipe qui détenait cette expertise précise, qui se veut très complémentaire aux services que nous offrons à nos clients en matière de préservation du patrimoine et de planification successorale. La demande est là chez nos clients, a déclaré Mme Knight. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Sterling Park chez MNP et d'aider Jonah et Zak à aller encore plus loin dans ce qu'ils ont créé. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec eux et de les accueillir dans notre propre équipe de gestion du patrimoine. »

Zak Goldman, associé chez Sterling Park Financial Group Inc., affirme que cette fusion sera grandement avantageuse pour les clients.

« Ces dernières années, nous avons eu l'occasion de collaborer avec des associés de MNP au cours de mandats pour des clients communs, a souligné M. Goldman. Dans le cadre de ce travail, nous avons reconnu que nos services-conseils en assurance se voulaient un bon complément aux services que MNP fournit à sa clientèle et c'est pourquoi nous avons exploré l'idée de fusionner avec son équipe. Au fil de nos discussions, nous avons été de plus en plus impressionnés par le leadership de MNP et son engagement envers les clients. Lors des discussions entre nos deux parties, nous avons vite fait le constat que nous ne pouvions imaginer une meilleure alliance. »

Jonah Mayles, associé chez Sterling Park Financial Group Inc., a ajouté que le choix de se joindre à MNP était une excellente décision stratégique et n'a pas caché son enthousiasme à l'idée de faire partie d'un cabinet ayant la même vision, les mêmes valeurs et le même engagement à fournir un service de qualité aux clients.

« MNP est un cabinet dynamique, et nous sommes ravis d'intégrer une organisation prête à déployer tous les moyens à sa disposition pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs, a déclaré M. Mayles. Nos clients bénéficieront d'un plus grand réseau de spécialistes dans tous les domaines d'affaires. En unissant nos forces, nous pourrons bonifier la gamme de solutions offertes à nos clients et au marché. Nous sommes vraiment heureux de rejoindre la grande famille MNP. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus, consultez son site Web à l'adresse www.mnp.ca.

SOURCE MNP

Renseignements : Nick Greenfield, vice-président principal, Marketing, MNP, [email protected]; Zak Goldman, MBA, FEA, associé, Assurances et planification successorale, MNP, [email protected]