MNP et une organisation québécoise d'avant-garde s'unissent pour proposer une plus grande

offre de services en matière de durabilité et d'environnement

CALGARY, AB, le 9 sept. 2024 /CNW/ - L'équipe de Carbone-accès, cabinet canadien spécialisé dans la prestation de services de quantification de gaz à effet de serre (GES) et dans la validation et la vérification de projets et d'inventaires GES, se joindra à MNP, cabinet national de services professionnels, le 9 septembre 2024.

L'équipe de Carbone-accès est formée d'experts qui faisaient auparavant partie d'Enviro-accès, un organisme sans but lucratif mis sur pied en 1993 (avec l'appui du gouvernement canadien, d'universités canadiennes et de cabinets offrant des services professionnels à des développeurs de technologies vertes). Enviro-accès, dont le siège social est à Sherbrooke, au Québec, appuie des organisations de partout au Canada dans les sphères de l'innovation et de l'amélioration des pratiques environnementales.

Par son expertise dans le domaine des GES depuis 2005, Enviro-accès est devenu le premier cabinet privé au Canada à obtenir l'accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) en tant qu'organisme de validation et de vérification pour les GES (accréditation que MNP a aussi obtenue). Créé plus tard dans le but de transférer et de consolider l'expertise acquise sur les GES, Carbone-accès fournit depuis quelques années une variété de services à des organisations, municipalités et autres institutions de petite, moyenne et grande taille.

L'équipe de Carbone-accès compte huit membres, notamment des scientifiques et des ingénieurs, dont plusieurs sont des références au Canada dans les domaines suivants :

quantification d'émissions de GES;

identification de mesures de réduction;

soutien pour la préparation de plans d'action et l'élaboration de rapports de projets liés à la réduction des GES;

validation et vérification de projets et d'inventaires GES;

identification d'occasions de participation au marché du carbone.

Fondé en 1958, MNP compte aujourd'hui plus de 125 bureaux partout au Canada et propose une vaste gamme de services, en plus de posséder une connaissance approfondie de tous les secteurs et domaines d'affaires. Les membres de l'équipe de Carbone-accès se joindront à l'équipe de MNP qui se spécialise dans les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), bonifiant ainsi les services offerts par le cabinet (que l'on peut consulter sur son site Web).

Tanya Knight, première vice-présidente, Clients et services chez MNP, affirme que cette annonce témoigne de la ferme volonté de MNP d'aider ses clients à suivre l'évolution des attentes, des exigences et des bonnes pratiques :

« Nous cherchons constamment à demeurer à l'avant-garde pour mieux servir nos clients. Les facteurs ESG constituent un domaine de pratique en pleine évolution. Leurs répercussions pour nos clients varient en fonction de divers critères, par exemple le secteur et le cadre réglementaire dans lesquels ils exercent leurs activités, les besoins de leurs fournisseurs et clients, ainsi que leur accès au capital. »

« L'union de nos forces à celles de Carbone-accès est une décision stratégique qui apporte un nouveau bagage d'expertise et d'expérience de même qu'une valeur ajoutée à nos clients de partout au pays, dans un domaine de plus en plus reconnu comme un moteur concurrentiel. »

Edward Olson, leader du groupe Facteurs ESG chez MNP, s'est dit enthousiaste et y voit une belle occasion de renforcer les services offerts par son équipe :

« Cette fusion enrichit grandement l'expérience de notre équipe ESG et nous permet d'aller encore plus loin dans nos services-conseils dans ce nouveau marché en plein essor qui présente un fort potentiel de croissance. Nous sommes ravis d'accueillir les membres de Carbone-accès dans la grande famille MNP et nous sommes fiers de pouvoir compter sur les assises très solides établies par Enviro-accès. Nous avons hâte de travailler en étroite collaboration avec eux au sein de notre équipe spécialisée dans les facteurs ESG. »

Manon Laporte, présidente et chef de la direction d'Enviro-accès, a souligné pour sa part que l'une des principales raisons qui ont motivé sa décision est qu'elle sera bénéfique à la fois pour les membres de l'équipe de Carbone-accès et pour ses clients :

« Depuis la fondation d'Enviro-accès, nous avons toujours cherché des moyens d'aider des entreprises innovatrices à améliorer la qualité de l'environnement et à favoriser le développement durable, explique-t-elle. Nous avons toujours eu l'ambition de le faire à l'échelle locale, nationale et internationale, et la décision d'intégrer l'équipe de Carbone-accès à celle de MNP s'inscrit dans notre vision de transposer notre expertise en matière de GES à l'échelle du pays. »

« Mais surtout, elle nous donne l'occasion de soutenir la formation continue et la progression des membres de l'équipe de Carbone-accès. En se joignant à MNP, ils pourront offrir à leurs clients actuels davantage de ressources ainsi qu'une expertise et une expérience sur un plus vaste éventail de sujets, tout en bénéficiant eux-mêmes de meilleures possibilités dans l'un des principaux cabinets de services de consultation et de services-conseils au Canada. Je crois sincèrement qu'il s'agit d'une décision gagnante tant pour les clients des deux organisations que pour l'équipe de Carbone-accès. »

À propos de MNP S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui alimentent sa réussite partout où mènent les affaires. Pour en savoir plus sur MNP, consultez son site Web : www.mnp.ca.

À propos de Carbone-accès

Proposant des services visant à soutenir les organisations dans la lutte aux changements climatiques afin de léguer aux prochaines générations une économie sobre en carbone, nous nous consacrons à aider nos clients et à fournir les efforts nécessaires pour une réduction accélérée des émissions de GES. Pour en savoir plus, consultez le site https://carbonaccess.ca/.

À propos d'Enviro-accès

Notre mission est de favoriser l'émergence et d'assurer un soutien aux entreprises et aux projets innovateurs pouvant contribuer à l'amélioration de la qualité de l'environnement et au développement durable à l'échelle locale, nationale et internationale. Pour en savoir plus, consultez le site www.enviroaccess.ca.

