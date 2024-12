CALGARY, AB et TORONTO, le 23 déc. 2024 /CNW/ - MNP et BDO, deux des plus importants cabinets de services professionnels au Canada, ont annoncé aujourd'hui que MNP fera l'acquisition d'un certain nombre de bureaux de BDO au Canada (ce qui englobe des associés et membres d'équipe), avec prise d'effet le 31 décembre 2024.

Logo du BDO (Groupe CNW/MNP)

Au total, 21 bureaux, plus de 40 associés et 420 membres d'équipe de BDO au Canada se joindront à MNP. La transaction vise des bureaux situés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et à l'Île-du-Prince-Édouard, toutes des provinces où les deux cabinets sont présents. Les bureaux en question sont précisés ci-après.

Par son modèle d'affaires, MNP propose à ses clients, aux membres de son équipe et aux milieux qu'il sert une approche qui tient compte de la réalité locale. Le cabinet exerce ses activités selon un modèle national et local intégré grâce auquel ses membres à la grandeur du pays ont accès à toutes les ressources à l'échelle nationale pour fournir aux clients les services professionnels dont ils ont besoin.

Jason Tuffs, CPA, CA, président du conseil et chef de la direction de MNP, a déclaré que la transaction reflète l'engagement de MNP à « être présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale ».

« MNP est un cabinet d'ici qui a vu le jour en 1958. La transaction porte à près de 150 le nombre de nos bureaux au pays, qui sont répartis dans des grands centres urbains, des villes de taille moyenne, des petites villes rurales et des villages.

Notre modèle d'affaires a toujours été conçu pour soutenir les clients dans les marchés où nous vivons et travaillons, peu importe leur taille. Cette transaction témoigne de notre volonté et de notre engagement à servir les clients des secteurs privé, sans but lucratif et public au Canada. L'arrivée dans nos rangs de ces associés et membres d'équipe de BDO vient bonifier nos services spécialisés, notre savoir-faire et notre expérience. Nous sommes très heureux de les accueillir chez nous. »

Bruno Suppa, CPA, CA, chef de la direction de BDO, a souligné que la transaction a été soupesée soigneusement et qu'elle constitue une étape importante pour l'avenir du cabinet.

« Ce fut un immense plaisir de travailler avec les associés et membres d'équipe de ces marchés pour y servir nos clients. Pour 2025 et les années à venir, notre priorité consiste à moderniser notre cabinet afin de parfaire notre offre de solutions intégrées dans notre vaste réseau de plus de 80 bureaux à l'échelle nationale.

« Nous sommes fiers de la riche histoire de BDO dans ces collectivités, et nous séparer de collègues de confiance n'est jamais chose facile. De concert avec l'équipe de MNP, nous avons élaboré un plan de transition favorable pour notre équipe et nos clients. »

Nos cabinets respectifs s'engagent à continuer de fournir un service exemplaire aux clients et à assurer la poursuite des activités pendant la transition. Tous les clients et membres d'équipe concernés ont été avisés.

Les bureaux visés par la transaction sont ceux de Collingwood, Cranbrook, Dryden, Fort Frances, Grande Prairie, Hanover, Kenora, Kincardine, Lethbridge, Lindsay, Mitchell, Mount Forest, Orangeville, Owen Sound, Peterborough, Port Elgin, Prince George, Summerside, Thunder Bay, Walkerton et Wiarton. Les services et bureaux du groupe Solutions à l'endettement de BDO se trouvant dans ces villes ne font pas partie de la transaction.

Les détails financiers de la transaction ne seront pas divulgués.

À propos de MNP

Présent à l'échelle nationale, mais proche de la réalité locale, MNP est fier de répondre aux besoins des particuliers, des entreprises et des organisations depuis 1958 en tant que l'un des principaux cabinets de services professionnels au Canada. Grâce aux liens solides que nous tissons avec nos clients, nous pouvons leur proposer des services de comptabilité, de consultation et de fiscalité ainsi que des solutions numériques qui répondent à leurs besoins. Notre clientèle profite de stratégies sur mesure et adaptées à sa réalité qui contribuent à sa réussite, partout où mènent les affaires.

À propos de BDO

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un chef de file des services professionnels aux clients dans divers secteurs et segments. Depuis plus de cent ans, notre équipe est présente au sein des collectivités de partout au Canada, leur offrant une vaste gamme de services en matière de comptabilité, de certification, de fiscalité et de conseils. Par ses connaissances approfondies des différents secteurs, BDO est en mesure de répondre aux besoins de ses clients à l'échelle nationale et internationale.

BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L., une société à responsabilité limitée constituée au Canada, est un cabinet membre de BDO International Limited, une société à responsabilité limitée par garantie du Royaume-Uni, et fait partie du réseau international de cabinets membres indépendants de BDO. BDO est la marque utilisée pour désigner le réseau BDO et chacune de ses sociétés membres.

SOURCE MNP

