Mme Sophie Rousseau-Loiselle nommée directrice générale de la SHDM

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal et la Société d'habitation et de développement de Montréal (SHDM) félicitent Mme Sophie Rousseau-Loiselle pour sa nomination au poste de directrice générale de la SHDM.

Sophie Rousseau-Loiselle, nommée directrice générale de la SHDM le 27 septembre 2023.

Conformément aux règles de gouvernance de la SHDM, cette nomination a été entérinée lors de la séance du comité exécutif de la Ville de Montréal du 27 septembre 2023, sur recommandation du conseil d'administration de la Société, après un processus de recrutement rigoureux et supervisé par un comité mis en place à l'annonce du départ à la retraite de Mme Nancy Shoiry. Mme Rousseau-Loiselle entrera en fonction le 16 octobre 2023.

« Forte de sa grande expertise en développement immobilier, de sa compréhension des enjeux urbains et de sa connaissance de la SHDM et des acteurs du milieu, Mme Rousseau-Loiselle pourra poursuivre avec succès le travail entrepris par la Société pour développer l'offre de logements abordables pour les Montréalaises et les Montréalais. Je tiens également à remercier Mme Nancy Shoiry, qui a été directrice générale de la SHDM pendant huit ans avant de prendre sa retraite. Je salue son engagement pour faire de cet organisme un acteur incontournable du Chantier Montréal abordable », a déclaré Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Au nom du conseil d'administration, je souhaite la bienvenue à Mme Rousseau-Loiselle en tant que directrice générale de la SHDM. Au-delà de sa solide expérience en développement de projets immobiliers d'envergure, la Société pourra bénéficier de sa vision stratégique et de son leadership rassembleur », souligne M. Jean-Jacques Bohémier, président du conseil d'administration. Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour relever les défis liés au logement abordable. »

À propos de Mme Sophie Rousseau-Loiselle

Urbaniste ayant une maîtrise en administration publique, Mme Rousseau-Loiselle possède 15 années d'expérience en immobilier, dans des contextes de planification stratégique, de coordination de projets d'envergure et de développement de solutions de financement. Combinant une connaissance des milieux communautaires, sociaux et privés, elle a notamment été directrice générale de la Fédération des coopératives d'habitation montérégiennes puis chargée de projets immobiliers à la SHDM. Depuis 2018, elle a occupé plusieurs fonctions à la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), notamment dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies financières pour le développement de logements locatifs abordables.

À propos de la SHDM

Société paramunicipale à but non lucratif et financièrement autonome, la SHDM contribue au développement social et économique de la Ville de Montréal par le développement, la gestion et la mise en valeur d'actifs immobiliers de nature résidentielle, institutionnelle, industrielle, commerciale et culturelle. Mandataire de la Ville de Montréal, elle participe au maintien et à la création de milieux de vie abordables et durables, par une gestion responsable de son parc immobilier.

