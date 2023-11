LÉVIS, QC, le 22 nov. 2023 /CNW/ - En vue de souligner l'excellence des pratiques en développement durable des jeunes entrepreneurs, La Financière agricole du Québec a décerné aujourd'hui une bourse de 1 500 $ à Mme Madeleine Olivier de la Ferme Nordvie. Son entreprise qui se spécialise en production de petits fruits est située à Saint-Bruno-de-Guigues en Abitibi-Témiscamingue. Félicitations à Mme Olivier qui s'est démarquée parmi les dix finalistes du concours 2023 Tournez-vous vers l'excellence!

Citations

Mme Madeleine Olivier, de la Ferme Nordvie, remporte la bourse en développement durable du concours Tournez-vous vers l’excellence! (Groupe CNW/La Financière agricole du Québec)

« Par cette bourse, La Financière agricole souligne les entrepreneurs de la relève qui sont proactifs et créatifs en matière de développement durable, et contribue à la promotion de leurs projets d'affaires. En mettant en lumière l'excellence, le concours vise à inspirer tous les producteurs à créer de nouveaux standards dans la pratique du métier et dans l'exercice du leadership. Les jeunes qui sont à l'honneur aujourd'hui sont avant-gardistes, à l'affût des nouvelles techniques, technologies et connaissances. Félicitations à Mme Olivier pour toutes les actions entreprises dans le respect de l'environnement et des pratiques durables. Je lui souhaite une belle continuation. »

M. Ernest Desrosiers, président-directeur général de La Financière agricole du Québec

« Félicitations à Mme Madeleine Olivier! Avec ce concours, elle se positionne comme cheffe de file en particulier grâce à son cheminement et à l'avenir qu'elle trace pour son entreprise. Fiertés locales, tous les produits de son entreprise sont mis en marché dans un circuit court exclusivement régional. C'est très impressionnant; d'autant plus que depuis la fondation de l'entreprise tout se fait selon les meilleures pratiques écoresponsables. Son entreprise est unique en Abitibi-Témiscamingue et très certainement pleine de potentiel, à l'image même de Mme Olivier! »

Mme Sonia Simard, directrice territoriale de La Financière agricole du Québec

« Je suis fière du chemin parcouru par notre équipe dans les dernières années. Grâce à notre plan d'affaires robuste et bien réfléchi, nous atteignons nos objectifs annuels. Nous avons fait preuve d'agilité et de rapidité lors des prises de décision et d'imagination pour ajuster nos plans; nous avons même créé des revenus insoupçonnés pour notre entreprise. Au travers des épreuves, nous avons su maintenir nos standards de qualité et oser l'innovation dans plusieurs de nos produits transformés ainsi que dans la culture biologique de la fraise en champs et de la framboise en pot. Tout ça, en poussant plus loin les actions de développement durable au sein de notre entreprise. Ce n'était pas sans difficulté, mais nous avons relevé plusieurs défis tout en maintenant une bonne entente dans l'équipe et dans notre famille. »

Mme Madeleine Olivier, bénéficiaire de la bourse en développement durable

Lauréats du concours Tournez-vous vers l'excellence!

Le grand gagnant du concours Tournez-vous vers l'excellence! , qui s'est vu décerner une bourse de 5 000 $, est M. Philippe Langlois , de La Grange Pardue. Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à Ham-Nord dans le Centre-du-Québec.

, qui s'est vu décerner une bourse de 5 M. , de La Grange Pardue. Cette entreprise qui se spécialise en agrotourisme brassicole est située à dans le Centre-du-Québec. Deux autres lauréats de ce concours ont aussi reçu chacun une bourse de 2 500 $. Il s'agit de M. Clément Clerc, de La Borderie à Saint-Joseph-de-Kamouraska (Bas-Saint-Laurent) et de M. Matthew Dewavrin , des Fermes Longprés (2009) ltée. à Coteau-du-Lac (Montérégie).

(Bas-Saint-Laurent) et de M. , des Fermes Longprés (2009) ltée. à (Montérégie). Une autre bourse de 1 500 $ a aussi été décernée lors de cet événement, soit celle du Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA). M. Francis Rodrigue , des Fermes Rodrigue, a remporté cet honneur. Son entreprise qui se spécialise en production bovine est située à Beauceville dans la région de Chaudière-Appalaches.

Faits saillants

Le concours Tournez-vous vers l'excellence! souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu.

souligne l'importance du travail de jeunes entrepreneurs agricoles et récompense celles et ceux qui se distinguent par leurs aptitudes professionnelles et leurs qualités de gestionnaires dans leur milieu. Depuis sa création en 2005, ce concours a permis à près de 450 jeunes entrepreneurs d'améliorer leur plan d'affaires et de faire connaître davantage leur entreprise.

En 18 années d'existence, ce concours a permis de remettre près de 200 000 $ en bourses. De cette somme, depuis 2012, plus de 16 000 $ ont été accordés dans le cadre des bourses du FIRA. La bourse en développement durable est remise pour une sixième année.

La désignation des gagnants a lieu chaque année dans le cadre du Colloque Gestion organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).

Par cette initiative et par ses différents programmes, La Financière agricole, en appuyant la relève, valorise et soutient le succès et le dynamisme des jeunes productrices et producteurs.

Liens connexes

Édition 2023 - concours Tournez-vous vers l'excellence! (vidéos des lauréats)

Tout pour la relève agricole - La Financière agricole du Québec

Suivez la FADQ sur les réseaux sociaux

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

Information

Valérie Beaulieu

Conseillère en communication et en relations publiques

418 834-6866, poste 6223

[email protected]

SOURCE La Financière agricole du Québec