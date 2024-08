Mme Anouk Gagné nommée présidente-directrice générale de la CNESST

QUÉBEC, le 15 août 2024 /CNW/ - Le Conseil des ministres a procédé hier à la nomination de Mme Anouk Gagné à titre de présidente-directrice générale de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST). Elle remplacera le président-directeur général par intérim actuel, M. Bruno Labrecque, qui reprendra ses fonctions à titre de vice-président aux finances.

Mme Gagné entrera en fonction le 19 août 2024.

Détentrice d'une maîtrise en psychologie et d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Laval, elle occupe depuis décembre 2018 les fonctions de vice-présidente à la transformation numérique et précédemment à l'équité salariale. Elle est également administratrice de sociétés certifiée (ASC). Auparavant, elle a assumé diverses responsabilités au sein de grandes organisations de services publics, dont Retraite Québec, le Centre de services partagés du Québec et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie. En plus d'une solide connaissance du fonctionnement de l'appareil gouvernemental, ses expériences de travail jumelées à ses connaissances de la CNESST lui ont permis d'acquérir une vision stratégique des dossiers. Cela représente un atout indéniable qu'elle saura assurément mettre à contribution pour la réalisation de la mission de l'organisation, et ce, au bénéfice des milieux de travail.

« Nul doute que la solide expérience de Mme Gagné lui permettra de bien s'acquitter de ses nouvelles fonctions à la CNESST et de réaliser sa mission au bénéfice des milieux de travail. Je tiens à remercier M. Bruno Labrecque pour ses réalisations, son professionnalisme et son dévouement lors de ces quelques mois à la présidence par intérim de la CNESST. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« En mon nom et au nom des membres du conseil d'administration, je tiens à féliciter Mme Gagné pour sa nomination. Ses qualités et son expérience contribueront à la réalisation de la mission de la CNESST. Elle pourra compter sur mon appui ainsi que sur celui de chacun des membres du conseil d'administration pour assumer ses nouvelles fonctions. »

- Louise Otis, présidente du conseil d'administration de la CNESST

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

