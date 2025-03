Les serveurs G4520G6 et TN85-B8261 offrent des performances inégalées pour les charges de travail liées à l'IA, à l'apprentissage automatique et au HPC.

SINGAPOUR, 11 mars 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings Corp. (TSE:3706) et un leader mondial de la conception et de la fabrication de serveurs, présentera ses dernières innovations en matière d'IA et de HPC au salon Supercomputing Asia 2025, qui aura lieu à partir du 11 mars au kiosque B10. L'événement souligne l'engagement de MiTAC à fournir une technologie de pointe avec l'introduction du serveur d'IA G4520G6 et du serveur de HPC TN85-B8261. Les deux sont conçus pour répondre aux exigences croissantes des applications d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique et d'informatique haute performance (HPC).

Joignez-vous à MiTAC Computing au salon SCA25 pour renforcer l’avenir de l’IA et du HPC.

Serveur d'IA G4520G6 : une nouvelle définition des performances, de l'évolutivité et de l'efficacité

Le serveur d'IA G4520G6 redéfinit les performances informatiques avec une architecture avancée adaptée aux charges de travail intensives. Voici ses caractéristiques clés :

Une puissance de calcul exceptionnelle - Prend en charge deux processeurs Intel® Xeon® 6 avec TDP allant jusqu'à 350 W, offrant un traitement multicœur hautes performances pour les applications axées sur l'IA.

Une amélioration des performances de la mémoire - Équipé de 32 voies DDR5 DIMM (16 par processeur) et de 8 canaux de mémoire, prenant en charge jusqu'à 8 192 Go de DDR5 RDIMM/3DS RDIMM à 6 400 MT/s pour une bande passante de mémoire supérieure.

La prise en charge inégalée des GPU - Prend en charge jusqu'à 8 NVIDIA H200 NVL , NVIDIA H100 NVL ou NVIDIA L40S à pleine hauteur et à double fente pour les applications de formation de l'IA, d'apprentissage automatique et de rendu en mode « scale-out ». Doté du GPU NVIDIA H200 avec 141 Go de mémoire HBM3e et près de 27 pétaflops de calcul d'apprentissage profond FP8, il accélère les charges de travail en IA et en HPC avec une vitesse et une efficacité exceptionnelles.

8 à pleine hauteur et à double fente pour les applications de formation de l'IA, d'apprentissage automatique et de rendu en mode « scale-out ». Une connectivité supérieure - Équipée de 3 emplacements d'extension standard PCIe 5.0 x16 et de 3 voies mezzanine OCP 3.0, la plateforme MiTAC G4520G6 permet une connectivité réseau hautes performances, comme les cartes d'interface réseau NVIDIA ConnectX , le SuperNIC BlueField-3 et les unités de traitement de données pour l'informatique groupée.

Un refroidissement avancé et une efficacité énergétique - Conçu pour une gestion thermique supérieure, il comprend 8 ventilateurs de système remplaçables à chaud et 4 modules de ventilateur externes remplaçables à chaud. Quatre alimentations CRPS pour le remplacement à chaud offrent une redondance (3+1), fournissant jusqu'à 9 600 W avec une efficacité en titane de plus de 80.

TN85-B8261 : un serveur 2U polyvalent pour les charges de travail en HPC et en IA

Le TN85-B8261 est un serveur 2U polyvalent conçu pour offrir des performances exceptionnelles pour les applications d'informatique haute performance et d'IA. Les points saillants comprennent :

Des performances puissantes à double prise - Prend en charge les processeurs AMD EPYC 9005/9004, offrant une puissance de calcul exceptionnelle pour les charges de travail en IA et en HPC.

Une architecture de mémoire évolutive - Équipé de voies DDR5 DIMM (12+12), prenant en charge jusqu'à 6 144 Go de DDR5-6000 RDIMM/LRDIMM pour le traitement de données à haute vitesse.

Des capacités d'expansion flexibles - Prend en charge jusqu'à 4 GPU H100 NVL et L40S à double fente pour les applications évolutives de formation de l'IA, d'apprentissage automatique et de rendu. De plus, 2 fentes PCIe 5.0 x16 de demi-hauteur et demi-longueur permettent le déploiement de réseaux de grappes hautes performances.

Une connectivité et une gestion optimisées - 2 ports LAN 10GBase-T pour la mise en réseau à bande passante élevée et un BMC AST2600 avec prise en charge IPMI 2.0 et Redfish pour la gestion à distance des serveurs.

Une efficacité énergétique fiable - 2 (1+1) alimentations redondantes CRPS pour le remplacement à chaud, fournissant jusqu'à 2 700 W avec une efficacité en titane de plus de 80, pour une énergie durable et une fiabilité opérationnelle.

Stimuler l'innovation en matière d'IA et de HPC

MiTAC Computing se consacre à repousser les limites des technologies en matière d'IA et de HPC. Les serveurs G4520G6 et TN85-B8261 sont conçus pour donner aux entreprises et aux établissements de recherche une puissance de calcul, une évolutivité et une efficacité énergétique exceptionnelles, assurant ainsi des performances optimales pour les charges de travail de nouvelle génération.

Visitez MiTAC Computing au salon Supercomputing Asia 2025

MiTAC Computing invite les participants à découvrir en personne la puissance du serveur d'IA G4520G6 et du serveur de HPC TN85-B8261 au salon Supercomputing Asia 2025. Visitez notre kiosque B10 pour apprendre comment nos dernières innovations peuvent accélérer les applications d'IA et de HPC.

Pour de plus amples renseignements, veuillez cliquer sur les liens ci-dessous :

Page du produit G4520G6 : https://www.mitaccomputing.com/en/spec/Barebones/G4520G6_G4520G6U2BC-N#sp

TN85-B8261 : https://www.mitaccomputing.com/en/spec/Barebones/TN85B8261_B8261T85E8HR-2T-N

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale, MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

Site Web de MiTAC Computing Technology Corporation : https://www.mitaccomputing.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2637869/Join_MiTAC_Computing_SCA25_Empower_Future_AI_HPC.jpg

SOURCE MiTAC Computing Technology Corp.

PERSONNE-RESSOURCE : Personne-ressource pour les médias : MiTAC Computing Technology Corporation, Phoebe Shiung, [email protected]