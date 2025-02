MiTAC Computing lance des serveurs de nouvelle génération alimentés par les processeurs Intel Xeon 6 avec P-cœurs

NEWARK, Californie, 25 février 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corporation, un important fabricant de plateformes de serveurs et une filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE 3706), a annoncé aujourd'hui le lancement de ses derniers systèmes de serveur et cartes mères alimentés par les derniers processeurs Intel Xeon 6 avec cœurs Performants (P-cœurs). Ces processeurs de pointe sont conçus pour les charges de travail de calcul intensif, offrant jusqu'à deux fois le rendement pour la plus vaste gamme de charges de travail, y compris celles de l'IA et du calcul haute performance (HPC).

Stimuler l'innovation en matière d'IA et de HPC

« Depuis plus d'une décennie, MiTAC Computing collabore avec Intel pour repousser les limites de la technologie des serveurs, offrant des solutions de pointe optimisées pour l'IA et le HPC », a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology Corporation. « Grâce à l'intégration des derniers processeurs Intel Xeon 6 avec P-cœurs, nos serveurs permettent maintenant une accélération révolutionnaire de l'IA, augmentent l'efficacité computationnelle et étendent les opérations infonuagiques à de nouveaux sommets. « Ces innovations offrent à nos clients un avantage concurrentiel, leur permettant de s'attaquer à des charges de travail exigeantes avec un rendement supérieur et un coût total de possession optimisé. »

« Avec une augmentation du nombre de cœurs, une mémoire plus rapide et une accélération de l'IA dans chaque cœur, les processeurs Intel Xeon 6 avec P-cœurs offrent les performances nécessaires pour relever les défis exigeants de l'IA, de la périphérie jusqu'au centre de données et au nuage », a déclaré Ronak Singhal, attaché supérieur de recherche d'Intel, Produits Xeon. « Ces processeurs sont optimisés pour un rendement élevé par cœur, offrant des performances inégalées par rapport à tout autre CPU à usage général pour les charges de travail de calcul intensif comme l'IA, le HPC et les services de données. »

Performances de serveurs leaders alimentés par des processeurs Intel Xeon 6 avec P-cœurs

Les nouveaux serveurs MiTAC prennent en charge les processeurs de la série Intel Xeon 6700P/6500P, offrant jusqu'à 86 cœurs et 88 voies PCIe 5.0. Conçu pour les applications classiques des entreprises, le 6700P/6500P s'étend à une architecture de mémoire à 8 canaux et prend en charge jusqu'à 64 voies CXL 2.0. Cette architecture SOC modulaire permet aux entreprises de tirer parti d'une plateforme partagée optimisée pour les charges de travail axées sur le rendement et l'efficacité.

Le portefeuille de serveurs de nouvelle génération de MiTAC

Serveurs d'IA et de HPC G4520G6 : Puissant serveur Intel Xeon 6 à double prise 4U optimisé pour les charges de travail d'IA et de HPC. Il prend en charge jusqu'à huit processeurs graphiques, 8 To de mémoire DDR5 RDIMM sur 32 voies, et une expansion étendue avec onze voies PCIe 5.0 x16 et huit baies de disque U.2 pour remplacement à chaud, ce qui le rend idéal pour les applications informatiques assistées par accélérateur.

Serveurs de calcul généraux R1520G6 : Un système de serveur 1U prenant en charge le double processeur Intel Xeon 6 avec P-cœurs. Il comprend 10 baies de disque NVMe U.2 pour le remplacement à chaud sans outil, offrant des performances de stockage à haute vitesse pour le traitement des données en temps réel, la virtualisation et la négociation à haute fréquence. R2520G6 : Un système de serveur Xeon 6 à double prise 2U conçu pour l'informatique en mémoire, offrant jusqu'à 8 To de mémoire DDR5, cinq voies PCIe 5.0 x16 et des options de stockage flexibles pour les SSD U.2 et E1.s.

Serveurs de stockage R2513G6 : Un serveur de stockage à prise unique 2U prenant en charge vingt-quatre lecteurs SATA de 3,5 po, deux lecteurs NVMe de 2,5 po et huit emplacements de mémoire DDR5 intégrés à une carte SAS RAID pour une gestion améliorée du stockage.

Carte mère de qualité serveur SC513G6 : Une carte mère de serveur d'IA à prise unique avec un facteur de forme CEB standard, conçue pour le déploiement de plusieurs cartes d'unité centrale graphique. Elle comprend 8 voies DDR5 RDIMM, 5 voies PCIe 5.0 x16, 2 voies NVMe M.2, ainsi que deux ports 25 GbE et un port GbE intégrés.



Outiller les entreprises grâce à des solutions évolutives et prêtes pour l'avenir

Les dernières plateformes de serveur MiTAC, alimentées par les processeurs Intel Xeon 6 avec P-cœurs, offrent une performance, une qualité et une fiabilité exceptionnelles pour prendre en charge un large éventail de charges de travail, de l'IA aux environnements infonuagiques les plus exigeants. Alors que les industries adoptent de plus en plus l'IA, l'informatique en nuage et les technologies de pointe, MiTAC Computing demeure déterminée à fournir des solutions de serveur novatrices et harmonisées avec les dernières avancées de la technologie des processeurs. Avec la plateforme Intel Xeon 6 qui ouvre de nouvelles possibilités, MiTAC se consacre à fournir des systèmes de pointe adaptés aux demandes changeantes de diverses charges de travail et des marchés verticaux.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes, hautement personnalisables et écoénergétiques soutenues par plus de 20 ans d'expertise dans l'industrie. Spécialisée dans l'infonuagique, l'IA et l'informatique de pointe, MiTAC Computing offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, assurant une performance et une évolutivité optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance sur site à l'échelle mondiale, MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité qui répondent aux besoins uniques de l'entreprise. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

