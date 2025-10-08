SAN FRANCISCO, 8 octobre 2025 /CNW/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, concepteur et fabricant de plateformes de serveur de premier plan et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE: 3706) et Tonomia, un innovateur belge dans le domaine des solutions d'énergie renouvelable pour l'IA distribuée, sont fiers d'annoncer la signature d'un protocole d'entente pour renforcer leur partenariat stratégique, marquant une étape importante dans la mise en place d'une infrastructure d'IA durable alimentée par des énergies renouvelables. Le protocole d'entente a été officiellement signé lors de la prestigieuse mission économique belge sur la Côte Ouest des États-Unis, à l'hôtel Palace de San Francisco, en présence de plusieurs dignitaires, de représentants américains et belges et de Son Altesse Royale la princesse Astrid.

Tonomia, représentée par son fondateur et chef de la direction Mustapha Belhabib. MiTAC Information Systems Corp., représentée par sa présidente Charlotte Chou. MiTAC Computing Technology USA Corp., représentée par le directeur général Raymond Huang. (PRNewsfoto/MiTAC Computing Technology Corp.)

Cet accord historique réunit la technologie avancée de serveur GPU de MiTAC et les solutions innovantes d'énergie renouvelable de Tonomia pour créer des grappes d'IA à faible émission de carbone et à haut rendement pour les entreprises mondiales. Grâce à cette collaboration, les deux entreprises se consacrent à la transformation des opérations des centres de données au moyen d'une énergie propre et d'une infrastructure intelligente, soutenant l'IA de prochaine génération avec des solutions écologiques.

« Notre partenariat avec Tonomia démontre l'engagement de MiTAC en faveur de l'innovation ouverte et de la durabilité pratique dans les centres de données, a déclaré Rick Hwang, président de MiTAC Computing Technology. En associant nos serveurs GPU de pointe avec la plateforme d'énergie renouvelable de Tonomia, nous réduisons l'empreinte environnementale des opérations énergivores tout en faisant progresser les applications d'IA de prochaine génération et le calcul à haut rendement. »

L'approche modulaire de Tonomia recouvre les abris pour voitures solaires, le stockage en batteries sur place et l'infrastructure d'IA distribuée, transformant les parcs de stationnement sous-utilisés en pôles d'énergie propre pour les véhicules électriques et les charges de travail des centres de données d'IA. Non seulement ce modèle intégré génère de l'énergie verte, mais il utilise également la chaleur résiduelle pour accroître l'efficacité du site et bénéficier aux propriétaires et aux exploitants d'immeubles grâce à un soutien optimisé du réseau.

« Compte tenu de la croissance rapide de l'IA, l'approvisionnement en énergie durable est essentiel pour alimenter les applications de prochaine génération, a déclaré Mustapha Belhabib, fondateur et chef de la direction de Tonomia. En unissant nos forces à celles de MiTAC, nous permettons aux clients de déployer de puissantes grappes d'IA compatibles avec le GPU sur une base véritablement durable. »

Ensemble, MiTAC Computing et Tonomia fournissent des solutions évolutives et du monde réel pour un calcul écologique, à l'intersection de l'énergie renouvelable et de l'intelligence artificielle, permettant ainsi aux clients du monde entier de bâtir une infrastructure numérique plus intelligente et plus verte.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, le HPC, l'infonuagique et l'informatique de pointe, MiTAC Computing utilise des méthodologies rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis -- au niveau des barebones, des systèmes, des racks et des grappes -- en atteignant pleinement les performances et l'intégration. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux permet à MiTAC Computing de se distinguer dans l'industrie.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout, de la recherche et du développement à la fabrication en passant par l'assistance mondiale, MiTAC Computing fournit des plateformes agiles et personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, le HPC et les applications d'IA, assurant des performances et une évolutivité optimales pour répondre aux besoins uniques des entreprises. En tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide et en unifiant la marque MiTAC avec les produits serveurs Intel DSG et TYAN, MiTAC Computing se distingue par sa technologie serveur innovante, efficace et fiable, ainsi que ses solutions intégrées matérielles et logicielles, qui permettent aux entreprises de relever les défis de demain.

Visitez notre site Web d'entreprise : https://www.mitaccomputing.com/

