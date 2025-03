SAN JOSE, Californie, 18 mars 2025 /CNW/ - MiTAC Computing Technology Corporation, fabricant de plateformes de serveurs et filiale de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), présentera ses dernières innovations en matière d'infrastructure d'IA au salon GTC 2025. Sur le kiosque no 1505, MiTAC Computing présentera ses plateformes de serveurs d'IA de pointe, entièrement optimisées pour l'architecture NVIDIA® MGX™, notamment le G4527G6, qui prend en charge la plateforme NVIDIA H200 NVL et NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition pour répondre à l'évolution des demandes des charges de travail d'IA des entreprises.

MiTAC Computing dévoile des solutions de serveurs IA avancées accélérées par NVIDIA au salon GTC 2025

Optimiser l'IA de nouvelle génération grâce au calcul haute performance

Compte tenu de l'adoption croissante de l'IA générative et du calcul accéléré, MiTAC Computing présente les dernières solutions de serveurs basées sur NVIDIA MGX, les MiTAC G4527G6, conçues pour prendre en charge les charges de travail complexes d'IA et de calcul haute performance. Doté de processeurs Intel® Xeon® 6, le G4527G6 peut accueillir jusqu'à huit GPU NVIDIA, 8 To de mémoire DDR5-6400, 16 disques E1.s remplaçables à chaud, quatre NIC NVIDIA ConnectX®-7 pour un transfert de données est-ouest à grande vitesse, et un DPU NVIDIA BlueField®-3 pour une connectivité nord-sud efficace. Le G4527G6 améliore encore l'évolutivité de la charge de travail grâce à l'interconnexion NVIDIA NVLink™, garantissant des performances fluides pour les applications d'IA professionnelles et de calcul à haute performance.

Infrastructure IA évolutive avec l'architecture NVIDIA MGX

Conçu pour répondre aux exigences de l'informatique accélérée, le G4527G6 s'appuie sur NVIDIA MGX, une architecture de référence hautement modulaire pour l'informatique accélérée. Offrant plus de 100 configurations personnalisables, cette plateforme innovante permet aux entreprises de construire des solutions d'IA et de calcul haute performance sur mesure en réduisant les coûts de développement et en accélérant les délais de déploiement. En adoptant NVIDIA MGX, les entreprises acquièrent un avantage concurrentiel grâce à une infrastructure d'IA évolutive et pérenne qui répond aux exigences des charges de travail en constante évolution.

Prise en charge complète des plateformes de calcul accéléré NVIDIA pour stimuler l'innovation en matière d'IA

Optimisé pour une gamme variée de charges de travail d'IA et de données intensives, le G4527G6 intègre des GPU NVIDIA avancés, notamment le NVIDIA H200 NVL et le NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition. Le NVIDIA H200 NVL fournit une inférence de grands modèles de langage jusqu'à 1,8 fois plus rapide et des performances HPC 1,3 fois supérieures à celles du NVL H100, tandis que le NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition est optimisé pour l'IA générative, le calcul scientifique, le graphisme, le rendu et le traitement vidéo professionnel. Ces capacités permettent aux entreprises d'accélérer la formation de modèles d'IA, l'inférence et le traitement de données à grande échelle avec une efficacité inégalée.

MiTAC Computing invite les entreprises et les fournisseurs de services infonuagiques à visiter le kiosque no 1505 au salon GTC 2025 pour découvrir ses dernières solutions de serveur alimentées par l'IA et discuter de stratégies de déploiement personnalisées.

À propos de MiTAC Computing Technology Corporation

MiTAC Computing Technology Corp., une filiale de MiTAC Holdings, offre des solutions de serveur complètes et écoénergétiques soutenues par une expertise industrielle remontant aux années 1990. Spécialisée dans l'IA, l'informatique haute performance, l'infonuagique et l'informatique périphérique, MiTAC Computing utilise des méthodes rigoureuses pour assurer une qualité sans compromis non seulement au niveau des barebones, mais surtout au niveau du système et du bâti, où le rendement et l'intégration réels sont essentiels. Cet engagement envers la qualité à tous les niveaux distingue MiTAC Computing des autres entreprises de l'industrie. L'entreprise offre des plateformes personnalisées pour les centres de données à très grande échelle, les applications de HPC et d'IA, garantissant une évolutivité et des performances optimales.

Avec une présence mondiale et des capacités de bout en bout - depuis les étapes de recherche, développement et fabrication à l'assistance à l'échelle mondiale - MiTAC Computing propose des solutions flexibles et de haute qualité conçues pour répondre aux besoins uniques des entreprises. Tirant parti des dernières avancées en matière d'IA et de refroidissement liquide, et s'appuyant également sur l'intégration récente des produits DSG d'Intel et des serveurs TYAN, MiTAC Computing se distingue par son innovation, son efficacité et sa fiabilité, ce qui permet aux entreprises de relever les défis futurs.

