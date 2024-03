Alors que les éditeurs de jeux mobiles sont en concurrence pour la part de portefeuille des consommateurs sur un marché en pleine évolution, de nouvelles données permettent d'optimiser la fidélisation des joueurs et d'élaborer des stratégies de croissance durable.

MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Mistplay Inc , la principale application de fidélité pour les joueurs mobiles, a publié aujourd'hui le rapport 2024 sur les dépenses en jeux mobiles , une collection de nouvelles perspectives provenant de milliers de joueurs mobiles sur les raisons pour lesquelles ils dépensent en achats intégrés (IAP) dans les jeux, comment ces dépenses peuvent changer à l'avenir, et quels facteurs peuvent influencer les investissements futurs. Grâce à ces résultats, l'industrie des jeux mobiles au sens large, y compris les équipes de direction, de produits, de monétisation et d'acquisition, auront une compréhension plus approfondie du consommateur moderne de jeux mobiles, ce qui leur permettra de mettre en œuvre des stratégies éclairées pour surmonter les défis de l'industrie qui se profilent à l'horizon.

« Une nouvelle réalité s'installe dans l'industrie des jeux mobiles et il y aura un nombre disproportionné de gagnants et de perdants parmi les éditeurs de jeux, car les joueurs prévoient de réduire les dépenses dans les jeux, l'acquisition d'utilisateurs devient plus compétitive et plus coûteuse, et les entreprises continuent à se disputer une part limitée du portefeuille IAP », a déclaré Jason Heller, PDG de Mistplay. « Il s'agit de la première publication d'un rapport annuel qui, nous l'espérons, permettra aux éditeurs de jeux mobiles de disposer d'informations stratégiques qui les aideront à développer leurs activités de manière durable. Je suis fermement convaincu que ceux qui parviennent à mettre en œuvre avec succès trois facteurs clés - la diversification de l'acquisition des utilisateurs, le renforcement de l'adéquation du produit au marché et l'entretien de la fidélité à long terme - vont surpasser ceux qui n'y parviennent pas. »

Le rapport 2024 sur les dépenses en jeux mobiles de Mistplay fournit une vision holistique des consommateurs de jeux mobiles basée sur des cohortes de consommateurs à plusieurs niveaux, y compris les consommateurs à forte valeur ajoutée, et les personas de base basés sur les principaux genres de jeux mobiles. Les principales conclusions comprennent :

En 2024, les joueurs de jeux mobiles feront preuve de plus de discernement dans leurs dépenses : Le paysage des dépenses dans les jeux mobiles pourrait connaître un changement perceptible cette année, avec 32% des joueurs qui dépensent - et 41% des joueurs qui dépensent fortement - qui prévoient de réduire leurs dépenses dans les jeux et de passer à des décisions plus soucieuses de leur budget pour les dépenses discrétionnaires.

Téléchargez le rapport complet ici : https://www.mistplay.com/reports/mobile-gaming-spender-report-2024

À propos de Mistplay

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Sa communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans le Top 10 des meilleures sources de médias pour le ROI global, la fidélisation et le score de dépenses dans l'indice ROI 2024 de Singular et n°8 au classement général de l'indice de performance 2023 d'Appsflyer pour la fidélisation Android. Pour plus d'informations, visitez Mistplay.com .

