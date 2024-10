De nouvelles perspectives permettent aux équipes marketing, produit et monétisation de donner la priorité à l'innovation centrée sur le joueur et de débloquer de nouvelles opportunités de croissance en 2025.

MONTRÉAL, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Mistplay Inc, l'application de fidélité leader pour les joueurs mobiles, a publié aujourd'hui son rapport sur la croissance des jeux mobiles. S'appuyant sur les connaissances d'experts du secteur et sur les données de milliers de joueurs mobiles, ce rapport permet aux éditeurs de jeux d'optimiser les premières étapes de l'entonnoir de croissance mobile - de la première impression publicitaire au J7 du parcours utilisateur - afin de s'assurer que l'adhésion initiale de l'utilisateur ouvre la voie à une fidélisation à long terme et à une augmentation de la LTV.

« Alors que les éditeurs de jeux mobiles sont confrontés à des défis constants à l'horizon 2025, l'opportunité principale réside dans le fait de repenser l'approche traditionnelle de la croissance et de manifester cet état d'esprit au sein de toutes les équipes. Ceux qui peuvent pleinement adopter l'adaptabilité et l'innovation, pour générer des revenus supplémentaires et lutter contre l'augmentation du CAC, débloqueront en fin de compte une croissance durable pour leurs jeux. » - Ramanand Reddi, Chef de produit chez Mistplay

Le rapport 2024 sur la croissance des jeux mobiles de Mistplay fournit des informations globales par le biais d'une analyse segmentée, couvrant les joueurs qui dépensent, ceux qui ne dépensent pas et les personas de base basés sur les principaux genres de jeux mobiles. Les principales conclusions comprennent :

Les collaborations avec les marques augmentent les dépenses IAP : 54 % des joueurs qui s'engagent dans une collaboration avec une marque ou une propriété intellectuelle dans le jeu ont effectué un achat dans l'application. En outre, 18 % des joueurs déclarent que ces collaborations ont un impact positif sur leur envie d'installer un nouveau jeu mobile.

Les désistements précoces sont en grande partie dus à une mauvaise harmonisation des attentes : 77 % des joueurs déclarent que la principale raison pour laquelle ils abandonnent un jeu mobile est un mauvais équilibre entre le fonctionnement du jeu et la monétisation, tandis que 66 % d'entre eux déclarent également que l'inadéquation entre les publicités et le fonctionnement du jeu est une autre raison majeure.

La découverte d'un jeu est entravée par la sursaturation de publicités : Lorsqu'ils recherchent un nouveau jeu, près de 50 % des joueurs se disent submergés par la quantité de jeux annoncés. Plus de 25 % d'entre eux souhaitent également obtenir des précisions sur la disponibilité des jeux hors ligne et appréhendent les mécanismes « payer pour gagner ».

La majorité des joueurs effectuent des recherches supplémentaires avant d'installer le jeu : 75 % des joueurs prennent des mesures supplémentaires après l'impression de la publicité et avant l'installation du jeu, dont 49 % consultent des avis et 16 % font des recherches en ligne pour obtenir davantage d'informations sur le jeu.

Les boutiques en ligne DTC sont avantageuses pour les joueurs et les éditeurs : 26 % des joueurs sont prêts à visiter la boutique en ligne DTC d'un éditeur pour découvrir des offres IAP exclusives et des événements spéciaux, et 8 % des personnes qui dépensent ont déjà effectué un achat.

Téléchargez le rapport complet ici : https://www.mistplay.com/reports/mobile-gaming-growth-report-2024

À propos de Mistplay

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Notre communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans le Top 10 des meilleures sources de médias pour le ROI global, la fidélisation et le score des dépenses dans l'indice ROI 2024 de Singular et n°9 au classement général de l'indice de performance 2024 d'AppsFlyer pour la fidélisation Android. Pour plus d'informations, visitez le site Mistplay.com.

Contact pour les médias : Kyle West, [email protected]