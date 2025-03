L'indice de fidélisation des jeux mobiles 2025 de Mistplay quantifie la fidélité des joueurs et les genres qui stimulent la LTV

De nouvelles données révèlent des stratégies clés permettant aux éditeurs d'améliorer la fidélité des joueurs et de stimuler une croissance durable dans l'industrie des jeux mobiles.

MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Mistplay Inc , l'application de fidélité leader pour les joueurs mobiles, a publié aujourd'hui son deuxième indice de fidélisation des jeux mobiles, une analyse quantitative créée en collaboration avec AppsFlyer , le leader mondial de la mesure marketing, de l'attribution et de l'analyse de données. Le rapport évalue la fidélité des joueurs dans différents genres de jeux, en utilisant des mesures clés de monétisation et d'engagement, ainsi que des informations qualitatives provenant de plus de 4 500 joueurs mobiles sur Android et iOS. Les résultats offrent des repères précieux pour les éditeurs qui s'efforcent de stimuler la LTV et la croissance dans un paysage de jeux mobiles de plus en plus concurrentiel.

« La fidélisation est un élément essentiel pour atteindre la valeur à vie nécessaire à la croissance. Notre indice 2025 révèle que pour favoriser la fidélisation, il faut adopter une approche holistique, en s'inspirant de différents genres et en tirant parti de stratégies innovantes qui engagent les joueurs tout au long de leur cycle de vie. » - @Tricia Han, PDG de Mistplay

« Pour fidéliser les utilisateurs de jeux mobiles, il faut une stratégie globale qui intègre la publicité, l'intégration, l'engagement et la monétisation. Avec un délai moyen de deux jours après l'installation pour le premier achat, la possibilité de capter et de convertir les utilisateurs est de courte durée. Les éditeurs et les spécialistes du marketing doivent investir dans des expériences adaptatives, une tarification dynamique et des programmes de fidélisation solides pour s'assurer que les joueurs restent engagés sur le long terme. »

- @Adam Smart, directeur des produits, jeux chez AppsFlyer

Le rapport 2024 sur la croissance des jeux mobiles de Mistplay fournit des perspectives holistiques par le biais d'une analyse segmentée, couvrant les joueurs qui dépensent, ceux qui ne dépensent pas, et les personas de base basés sur les principaux genres de jeux mobiles. Les principales conclusions sont les suivantes :

Les jeux de puzzle sont en tête de la fidélisation : Les jeux de puzzle (score de fidélisation de 85) arrivent en tête pour la fidélisation globale des joueurs et la monétisation, car ils se caractérisent par une proportion élevée de joueurs qui dépensent et par un style de jeu décontracté et accessible qui incite les joueurs à en redemander.

Les jeux de puzzle (score de fidélisation de 85) arrivent en tête pour la fidélisation globale des joueurs et la monétisation, car ils se caractérisent par une proportion élevée de joueurs qui dépensent et par un style de jeu décontracté et accessible qui incite les joueurs à en redemander. Les jeux de rôle suivent les jeux de puzzle en termes de monétisation : Suivant de près les puzzles, les jeux de rôle arrivent en deuxième position pour la monétisation, se classant en tête pour la part des dépenses à J30 (4,9 %), grâce à des scénarios immersifs et à des achats de grande valeur qui améliorent l'interaction avec le joueur et le potentiel de revenus.

Suivant de près les puzzles, les jeux de rôle arrivent en deuxième position pour la monétisation, se classant en tête pour la part des dépenses à J30 (4,9 %), grâce à des scénarios immersifs et à des achats de grande valeur qui améliorent l'interaction avec le joueur et le potentiel de revenus. Les jeux de match dominent en termes d'engagement : Les jeux de match prennent la tête de l'engagement, atteignant la rétention moyenne la plus élevée à J30 (6,6 %) et la deuxième session moyenne la plus élevée par utilisateur sur Android (3,2) grâce à la puissance d'un accueil et d'une connexion efficaces avec les joueurs.

Les jeux de match prennent la tête de l'engagement, atteignant la rétention moyenne la plus élevée à J30 (6,6 %) et la deuxième session moyenne la plus élevée par utilisateur sur Android (3,2) grâce à la puissance d'un accueil et d'une connexion efficaces avec les joueurs. La fidélité est durable et alimente la croissance du bouche-à-oreille : Près de la moitié des joueurs mobiles (49 %) jouent à leur jeu préféré depuis plus d'un an et 39 % des joueurs fidèles parrainent trois amis ou plus au cours de cette période ; il est donc clair que le fait de favoriser un lien profond avec les joueurs peut générer une valeur à long terme pour les éditeurs.

Près de la moitié des joueurs mobiles (49 %) jouent à leur jeu préféré depuis plus d'un an et 39 % des joueurs fidèles parrainent trois amis ou plus au cours de cette période ; il est donc clair que le fait de favoriser un lien profond avec les joueurs peut générer une valeur à long terme pour les éditeurs. L'utilité est importante pour générer des revenus IAP : Il est essentiel de remédier aux regrets après l'achat, car 46 % des joueurs considèrent que l'utilité limitée des achats dans le jeu est un problème important. Les éditeurs sont encouragés à optimiser le rapport coût/valeur des achats intégrés (IAP).

Alors que les joueurs continuent d'évoluer, les stratégies employées par les éditeurs pour conquérir leur part d'un marché saturé doivent elles aussi évoluer. L'indice de fidélisation des jeux mobiles 2025 fournit des informations exploitables qui peuvent aider les entreprises de jeux à innover dans les domaines de la publicité, de l'accueil, de l'engagement et de la monétisation afin d'établir des relations durables avec les joueurs.

À propos de Mistplay

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Sa communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans le Top 10 des meilleures sources de médias pour le ROI global, la fidélisation et le score de dépenses dans l'indice ROI 2024 de Singular et n°9 au classement général de l'indice de performance 2024 d'AppsFlyer pour les jeux Android. Pour plus d'informations, visitez Mistplay.com .

À propos d'AppsFlyer

AppsFlyer aide les marques à faire les bons choix pour leur entreprise et leurs clients grâce à ses technologies avancées de mesure, d'analyse de données, de liens profonds, d'engagement, de protection contre la fraude, de data clean room et de préservation de la vie privée. Fondé sur l'idée que les marques peuvent améliorer la confidentialité des clients tout en offrant des expériences exceptionnelles, AppsFlyer permet à des milliers de créateurs et de partenaires technologiques de créer des relations meilleures et plus significatives avec les clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.appsflyer.com .

