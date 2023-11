Mistplay[MD] reconnu comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2024

MONTRÉAL, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Mistplay, Inc. , la principale application de fidélité pour les joueurs mobiles, a été reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2024 . Cette sélection s'inscrit dans le cadre du 24e concours éditorial annuel organisé par Mediacorp Canada Inc. et reconnaît les organisations qui mènent la nation en créant des lieux de travail exceptionnels.

Au cours de l'année écoulée, Mistplay est passé à plus de 200 employés à l'échelle mondiale

tout en conservant ses valeurs fondamentales et en adoptant une culture axée sur l'innovation et l'inclusion. Cette reconnaissance témoigne de l'engagement de l'entreprise à favoriser une expérience exceptionnelle pour les employés dans l'environnement de travail hybride d'aujourd'hui.

Mistplay a continué à mettre en place une série de nouvelles initiatives et d'avantages afin d'apporter une valeur ajoutée aux employés au quotidien :

Des « Mistdays » flexibles pour remplacer les jours de maladie traditionnels, réduisant ainsi la stigmatisation liée à la prise d'un jour pour raison de santé mentale ou à la priorité accordée à d'autres besoins personnels, ainsi qu'un « Jour de célébration » supplémentaire.

célébration » supplémentaire. Des repas servis par un traiteur au bureau deux fois par semaine, ainsi que des dîners d'équipe virtuels parrainés deux fois par semaine.

Deux fois par an, des événements en personne hors site accompagnent les réunions mensuelles virtuelles All-Hands.

Des budgets personnels dédiés à l'apprentissage et au développement, ainsi que des budgets d'équipe mensuels pour des activités de cohésion d'équipe.

Augmentation des cotisations au régime enregistré d'épargne-retraite (REER) de 100 % jusqu'à 5 % du salaire de base.

Nouvelle politique de congé parental avec des prestations complémentaires aux programmes provinciaux standard.

« Chez Mistplay, nous croyons que notre force réside dans la capacité de nos employés à prospérer, et le fait d'être reconnu comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada est un témoignage des programmes que nous avons développés pour permettre à nos employés de donner le meilleur d'eux-mêmes », a déclaré Steffania Campagnolo, Chef des ressources humaines, Mistplay. « Je suis très enthousiaste quant à l'avenir de Mistplay et au potentiel des personnes qui y travaillent. J'espère que d'autres voudront se joindre à cette aventure amusante et stimulante qui est la nôtre. »

Mistplay a récemment célébré l'ouverture d'un nouveau bureau à Toronto, en Ontario, qui complète son siège social de Montréal et servira de rampe de lancement pour la croissance de l'entreprise au cours de l'année prochaine. Cette approche à deux villes, continuellement alimentée par un programme de recommandation d'employés, un programme de stages et un nombre important de candidats entrants, vise à exploiter davantage le réservoir de talents diversifiés du Canada.

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada est un concours éditorial qui récompense les employeurs ayant des programmes de ressources humaines exceptionnels et des politiques d'avant-garde sur le lieu de travail. Les rédacteurs de Mediacorp évaluent les employeurs en fonction de huit critères, qui sont restés inchangés depuis la création du projet : (1) lieu de travail ; (2) ambiance de travail et aspects sociaux ; (3) avantages médicaux, financiers et familiaux ; (4) vacances et congés ; (5) communication avec les employés ; (6) gestion des performances ; (7) formation et développement des compétences ; et (8) participation à la vie de la communauté.

À propos de Mistplay :

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Notre communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans le Top 5 des meilleures sources de médias pour le ROI global et la fidélisation dans l'indice ROI 2023 de Singular. Suivez Mistplay sur LinkedIn pour les nouvelles et les mises à jour de l'entreprise ou lisez plus sur les possibilités de partenariat avec nous ici .

