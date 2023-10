Mistplay est classée parmi les 100 premières entreprises dans le cinquième classement annuel « Canada's Top Growing Companies » du Globe and Mail

MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Mistplay a le plaisir d'annoncer qu'elle s'est classée parmi les 100 premières entreprises du classement 2023 « Canada's Top Growing Companies » du magazine Report on Business.

« Canada's Top Growing Companies » classe les entreprises canadiennes en fonction de la croissance de leur chiffre d'affaires sur trois ans. Mistplay a obtenu sa place de n° 66 avec une croissance sur trois ans de 625%. L'application de fidélité Mistplay a atteint de nouveaux sommets au cours de l'année écoulée, dépassant deux millions d'utilisateurs actifs mensuels, tout en continuant à offrir une valeur unique à sa communauté de joueurs mobiles et d'éditeurs de jeux mobiles. Les améliorations apportées à notre moteur de recommandation basé sur l'IA aident les utilisateurs à découvrir de nouveaux jeux grâce à des recommandations personnalisées et pertinentes, tandis que les éditeurs de jeux obtiennent un retour sur investissement significatif sur leurs campagnes publicitaires.

« La fidélisation continue d'être l'une des plus grandes nécessités pour les éditeurs de jeux mobiles à adopter pleinement et cette accolade valide encore la position de Mistplay dans l'industrie, avec une forte adéquation du produit au marché dans le jeu mobile et l'ad tech », déclare Jason Heller, PDG de Mistplay. « Notre équipe internationale en pleine croissance est le cœur de tout cela, et leur passion pour l'innovation quotidienne se manifeste à travers ces étapes importantes. »

« Canada's Top Growing Companies » est un classement éditorial qui a été lancé en 2019. Il vise à mettre en avant les réalisations des entreprises innovantes au Canada. Afin de se qualifier pour ce programme volontaire, les entreprises ont dû suivre un processus de candidature approfondi et répondre à des exigences. Au total, 425 entreprises ont obtenu une place dans le classement de cette année.

La liste complète des lauréats 2023 ainsi que la couverture éditoriale sont publiées dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business. La liste est disponible dès maintenant et en ligne ici .

« Canada's Top Growing Companies reconnaît le dynamisme et l'ingéniosité dont font preuve les entreprises canadiennes », déclare Dawn Calleja, rédactrice du magazine Report on Business. « Le classement de cette année est une source d'inspiration pour les futurs chefs d'entreprise. »

« Cette année, la liste des meilleures entreprises en croissance établie par le magazine Report on Business montre que les idées novatrices se retrouvent toujours au sommet, peut-être encore plus en période d'incertitude », déclare Andrew Saunders, PDG du Globe and Mail. « Le Globe and Mail félicite les lauréats de cette année pour avoir relevé et surpassé ces défis économiques. »

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est le premier média d'information du Canada. Depuis 1844, il mène le débat national et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée des affaires, de la politique et des affaires nationales, le journal The Globe and Mail touche 6,2 millions de lecteurs chaque semaine dans ses formats imprimé ou numérique, et le magazine Report on Business touche 2,7 millions de lecteurs dans ses formats imprimé et numérique à chaque numéro. Notre investissement dans la science des données innovantes signifie que le monde continue de changer, tout comme le Globe. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, la société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Mistplay

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Notre communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans les 5 meilleures sources de médias pour le ROI global et la fidélisation dans le Singular ROI Index 2023. Suivez Mistplay sur LinkedIn pour les nouvelles et les mises à jour de l'entreprise ou lisez ici comment collaborer avec nous.

SOURCE Mistplay

Renseignements: Kyle West, [email protected]