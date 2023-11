Mistplay est classé n°5 dans la catégorie Entreprises--Leaders du secteur du palmarès Technologie Fast 50(MC) de Deloitte

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - Mistplay s'est classé n°5 dans la catégorie Entreprises--Leaders du secteur dans le cadre du palmarès Technologie Fast 50MC 2023 de Deloitte. Célébrant son 26e anniversaire, ce prix récompense les entreprises du secteur des technologies, médias et télécommunications à la croissance la plus rapide en fonction du pourcentage de croissance de leurs revenus au cours de leurs quatre dernières années d'activité.

De plus, l'entreprise s'est classée n°227 au sein du palmarès Technology Fast 500™de Deloitte , un classement des entreprises dans les domaines des technologies, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la fintech et des technologies de l'énergie à la croissance la plus rapide en Amérique du Nord, qui en est à sa 29e année d'existence.

L'un des éléments clés de la forte croissance de l'entreprise est le moteur de recommandation de Mistplay, basé sur l'IA, qui prédit et recommande les jeux auxquels les joueurs mobiles individuels sont les plus susceptibles de jouer, créant ainsi une situation gagnant-gagnant pour l'écosystème, car cela génère également le meilleur retour sur investissement pour les éditeurs de jeux. Jason Heller, PDG de Mistplay, déclare : « La croissance basée sur la fidélisation est essentielle pour augmenter les revenus des jeux mobiles. Notre quête incessante pour créer des expériences personnalisées pour les joueurs mobiles continue de porter ses fruits. C'est un honneur d'être reconnu dans la catégorie Entreprises--Leaders du secteur du palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte alors que nous continuons à développer notre activité vers de nouveaux sommets en offrant une valeur unique aux joueurs et aux éditeurs à l'échelle mondiale. »

« Les lauréates du palmarès Entreprises--Leaders du secteur de cette année représentent un niveau élevé d'excellence et de réussite en tant qu'élite canadienne dans le secteur des technologies, a déclaré Anders McKenzie, associé et leader national du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte Canada. Leur vision audacieuse de l'avenir, leurs technologies percutantes, leur sens de la compétitivité et leur volonté de repousser leurs limites propulsent l'innovation canadienne à l'échelle nationale et mondiale. Il ne fait aucun doute que leurs réussites sont une source de fierté et d'inspiration pour tous les entrepreneurs du secteur des technologies. »

« Chaque année, nous nous réjouissons de passer en revue les progrès et les innovations des lauréates du palmarès Technology Fast 500. Cette année est d'autant plus réjouissante que nous augmentons le nombre de lauréates afin de mieux représenter le nombre d'entreprises qui développent de nouvelles idées pour faire progresser notre société et le monde, surtout en période de ralentissement économique », a déclaré Paul Silverglate, vice-président de Deloitte LLP et leader du secteur des technologies aux États-Unis. « Si les logiciels, les services et les sciences de la vie continuent de dominer le top 10, nous sommes encouragés par le fait que d'autres catégories se distinguent. Félicitations à toutes les lauréates qui nous montrent que la créativité, le travail acharné et la persévérance peuvent mener au succès. »

À propos de Mistplay:

Mistplay est l'application de fidélité n°1 pour les joueurs mobiles. Notre communauté de millions de joueurs mobiles engagés utilise Mistplay pour découvrir de nouveaux jeux à jouer et gagner des récompenses. Basée à Montréal et lancée en 2016, Mistplay a gravi les échelons en tant que source de médias pour les éditeurs de jeux, se classant récemment dans les 5 meilleures sources de médias pour le ROI global et la fidélisation dans le Singular ROI Index 2023. Suivez Mistplay sur LinkedIn pour les nouvelles et les mises à jour de l'entreprise ou lisez ici comment collaborer avec nous.

À propos du palmarès Technologie Fast 50MC de Deloitte

Le palmarès Technologie Fast 50 de Deloitte est le principal palmarès de sociétés technologiques au Canada. Le palmarès, qui en est à sa 26e année, souligne la croissance des affaires, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories différentes : Technologie Fast 50, Entreprises--Leaders du secteur, Technologie propre et Sociétés prometteuses. Le palmarès reconnaît également des sociétés du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les sociétés de technologies prospères aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du palmarès de 2023 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CCI, TMX, Clarity et Lafond. Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.fast50.ca.

À propos du palmarès 2023 Technology Fast 500™ de Deloitte

Le palmarès Technology Fast 500 de Deloitte, qui en est à sa 29e édition, établit un classement des entreprises - publiques et privées - à la plus forte croissance en Amérique du Nord dans les domaines des technologies, des médias, des télécommunications, des sciences de la vie, de la fintech et des technologies de l'énergie. Les lauréates du palmarès Technology Fast 500 sont sélectionnées sur la base du pourcentage de croissance du chiffre d'affaires de l'année fiscale entre 2019 et 2022.

Pour être éligibles au palmarès Technology Fast 500, les entreprises doivent détenir une propriété intellectuelle ou une technologie exclusive qui est vendue à des clients dans des produits qui contribuent à la majorité des revenus d'exploitation de l'entreprise. Les entreprises doivent avoir des revenus d'exploitation d'au moins 50 000 USD pour l'année de référence et d'au moins 5 millions USD pour l'année en cours. En outre, les entreprises doivent être en activité depuis au moins quatre ans et avoir leur siège en Amérique du Nord.

SOURCE Mistplay

Renseignements: Informations de contact : Kyle West, Directeur principal du marketing, Mistplay, [email protected]