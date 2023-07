MISSION : PROTÉGER LES PERSONNES VULNÉRABLES - La CSF présente un grand dossier sur l'accompagnement des clients vieillissants dans la nouvelle édition de son magazine

MONTRÉAL, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Les professionnels en services financiers membres de la Chambre de la sécurité financière (CSF) ont l'obligation de conseiller leurs clients au mieux de leurs intérêts et de bien les connaître afin de pouvoir leur proposer des produits et services qui leur conviennent. En raison de la relation de confiance bâtie au fil des ans et des échanges très personnels nécessaires à une bonne planification financière, les membres de la Chambre sont souvent bien placés pour détecter les signes de vulnérabilité, et même d'abus financiers. Or, de nombreuses situations exigent une vigilance accrue et beaucoup de prudence de leur part, surtout lorsqu'ils doivent aborder des sujets délicats. C'est pourquoi la dernière édition du magazine CSF+ propose un grand dossier sur la clientèle âgée et vulnérable, qui traite des sujets comme l'endettement croissant des aînés, le coût de vieillir à la maison et l'inaptitude.

« Les conseillers membres de la Chambre sont de plus en plus impliqués dans la planification des ressources financières en cas de perte d'autonomie et la collaboration avec les proches aidants de leurs clients. C'est pourquoi nous multiplions les occasions d'informer et d'outiller les professionnels, que soit par l'entremise d'articles ou d'activités de formation. Nous avons, entre autres, créé un webinaire avec la curatrice publique du Québec, en collaboration avec Option consommateurs, pour sensibiliser nos membres et le public aux nouvelles dispositions de la Loi visant à mieux protéger les personnes en situation de vulnérabilité », de déclarer Me Marie Elaine Farley, présidente et chef de la direction de la CSF.

Dans cette édition estivale du magazine CSF+, les lecteurs découvriront également des articles sur plusieurs autres sujets d'actualité, dont les placements dans le marché dispensé et l'importance de la cybersécurité dans le domaine financier, ainsi que des entrevues avec les conférenciers du récent événement de formation ProLab CSF.

Le nouveau dossier sur la clientèle âgée et vulnérable et le magazine complet peuvent être consultés sur le site de la CSF.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 33 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

Renseignements: Geneviève Fontaine, [email protected], 514-434-2347