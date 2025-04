Mission économique - Hannover Messe 2025 - Une mission économique productive pour le premier ministre du Québec en Allemagne

QUÉBEC, le 2 avril 2025 /CNW/ - Le premier ministre revient de sa mission économique en Allemagne avec à son actif de nombreuses rencontres stratégiques ayant permis d'ouvrir des portes aux entreprises québécoises et de consolider des liens avec des figures politiques allemandes influentes. Dans le contexte des menaces tarifaires de l'administration américaine, l'événement qui accueille chaque année plus de 130 000 visiteurs et 4 000 exposants constitue une vitrine stratégique d'une grande importance pour faire rayonner l'expertise québécoise et stimuler de nouvelles occasions d'affaires en Europe.

Le Québec était représenté par plus de 100 entreprises et organisations provenant de 12 régions du Québec et œuvrant dans les secteurs d'avenir tels que l'intelligence artificielle, l'industrie manufacturière avancée et les technologies propres. Ces entreprises ont profité de leur présence à Hanovre pour rencontrer des clients potentiels et de grands donneurs d'ordres européens.

Lors du lancement officiel de la mission du Québec à la Hannover Messe, le premier ministre s'est adressé aux membres de cette délégation québécoise pour réaffirmer son appui à leurs efforts de croissance internationale et de diversification des marchés pour réduire leur dépendance aux États-Unis.

Le premier ministre a accompagné les entreprises lors de rencontres avec d'imposants donneurs d'ordres européens, en plus de tenir plusieurs rencontres stratégiques avec de grandes entreprises industrielles allemandes, telles que Siemens, Mercedes, PowerCo - une filiale de Volkswagen - Deutsche Bahn, Harting, CGI et Airbus. Ces échanges ont permis de positionner des secteurs d'excellence du Québec, comme l'aluminium, les minéraux critiques et l'énergie propre, ainsi que de de réaffirmer la volonté gouvernementale d'augmenter les exportations québécoises vers l'Europe.

M. Legault a aussi saisi l'occasion de mettre de l'avant les minéraux critiques et stratégiques et le secteur de la défense avec la directrice générale de la Fédération de l'industrie allemande (BDI), Tanja Gönner. Rappelons que la BDI regroupe 39 associations sectorielles et plus de 100 000 entreprises, employant environ 8 millions de personnes. Elle joue un rôle central dans la promotion du secteur industriel en Allemagne et à l'international.

Tout au long de la mission, le premier ministre a également pu s'entretenir avec des figures politiques et économiques de premier plan. En amont de son passage à Hanovre, le premier ministre a été accueilli en Allemagne, lors d'une escale à Munich, par le Chef de la Chancellerie d'État de la Bavière et ministre d'État pour les Affaires fédérales et médiatiques, M. Florian Hermann. Depuis plus de 35 ans, le Québec et la Bavière entretiennent une coopération étroite et stratégique, ayant abouti à la réalisation de plus de 850 projets de collaboration dans divers domaines.

M. Legault a aussi eu le privilège de rencontrer le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, le ministre-président de la Basse-Saxe, M. Stephan Peter Weil, le ministre-président du Bade-Wurtemberg, M. Winfried Kretschmann, ainsi que le vice-chancelier et ministre fédéral allemand de l'Économie et de l'Action climatique, M. Robert Habeck.

Finalement, en plus de prendre la parole à deux reprises dans le cadre d'un forum d'affaires auquel participaient plusieurs acteurs économiques allemands, le premier ministre a rencontré le président des réseaux Fraunhofer, M. Holger Hanselka, en compagnie de représentants d'entreprises québécoises. Fraunhofer constitue le plus grand réseau européen de recherche appliquée, avec plus de 76 instituts répartis dans plusieurs secteurs industriels. En accédant à ce réseau, les exportateurs québécois pourront être encore mieux appuyés dans la commercialisation de leurs produits et services en Europe.

« Il est essentiel que le Québec se tourne davantage vers l'Allemagne et l'Europe dans le cadre de ses échanges commerciaux. Je suis fier d'avoir pu accompagner des entreprises québécoises innovantes dans leurs démarches de diversification de leurs marchés. L'ouverture dont ont fait preuve les grandes entreprises et donneurs d'ordres européens que nous avons rencontrés n'a fait que renforcer ma conviction : le Québec est un partenaire économique de premier plan qui a beaucoup à offrir à l'Europe en matière d'expertise et de ressources. Nous détenons tous les leviers pour redessiner une économie encore plus forte, résiliente et diversifiée. »

François Legault, premier ministre du Québec

Faits saillants :

Cette année, le Canada était à l'honneur à titre de pays partenaire de la Hannover Messe.

était à l'honneur à titre de pays partenaire de la Hannover Messe. La présence du Québec à la Hannover Messe a été coordonnée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain avec l'appui d'Investissement Québec International, de la Délégation générale du Québec à Munich , du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, de Commerce International Québec et du ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

