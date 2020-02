Mission du premier ministre en Californie : divulgation proactive des coûts

QUÉBEC, le 21 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Soucieux de respecter les principes d'une gestion transparente, le gouvernement du Québec procède aujourd'hui à la publication proactive des dépenses engagées dans le cadre de la mission du premier ministre en Californie qui s'est déroulée du 8 au 11 décembre 2019.

En date d'aujourd'hui, les frais engagés pour cette importante mission économique de cinq jours, axée sur les investissements et le développement de partenariats d'affaires dans le milieu du cinéma, de même que sur l'environnement, s'élèvent à 109 000 $. Ces dépenses comprennent notamment des sommes de 60 800 $ pour les frais de transport aérien et terrestre, de 36 400 $ pour l'hébergement et les frais de séjour et de 7 600 $ pour la logistique, dont la location de salle.

Le passage du premier ministre François Legault dans les villes de Los Angeles, San Francisco et dans la capitale de l'État de la Californie, Sacramento, lui aura permis de rencontrer les dirigeants des plus grands joueurs de l'industrie du cinéma à Hollywood, ainsi que des exploitants de plateformes de diffusion en continu, dont Netflix, NBC, SONY Pictures et Disney. Le géant américain Google faisant aussi partie du programme de la mission.

M. Legault a également rencontré les représentants de plus d'une quinzaine de firmes d'investissement de capital de risque dans la région de la Silicon Valley, dans le but de les inviter à investir au Québec. Enfin, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, et le premier ministre du Québec ont eu des échanges constructifs sur le développement d'une économie plus verte et plus sobre en carbone.

C'était la première mission d'un premier ministre du Québec sur la côte ouest américaine depuis 10 ans.

SOURCE Cabinet du premier ministre

Renseignements: Source : Ewan Sauves, Attaché de presse, Cabinet du premier ministre, Tél. : 514 585-4451; Information : Liliane Côté, Relations médias, Direction des communications et des affaires publiques, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Tél. : 418 455-2275, mrif.gouv.qc.ca, Québec.ca/international

