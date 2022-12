Mission du premier ministre au Sommet de la Francophonie à Djerba : divulgation des coûts

QUÉBEC, le 22 déc. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de la mission du premier ministre, François Legault, à Djerba en Tunisie, du 18 au 21 novembre derniers, le gouvernement québécois s'engage à publier de manière proactive les coûts liés à ce type de déplacement. Soucieux des dépenses engagées pour ces événements, le gouvernement du Québec poursuit l'objectif d'en maximiser les coûts-bénéfices.

Lors de cette visite, le premier ministre était accompagné de la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron. En plus du Sommet, celle-ci a également participé à la Conférence ministérielle de la Francophonie, le 18 novembre dernier.

En date d'aujourd'hui, pour l'ensemble de la mission, les frais liés à la participation du premier ministre, de la ministre et de la délégation du Québec, pour un total de 13 personnes, s'élèvent à 103 800 $.

Les missions à l'étranger menées par les membres du gouvernement du Québec représentent un investissement qui se mesure par la création de partenariats mutuellement enrichissants, l'établissement de réseaux d'influence et la conclusion d'ententes dans les domaines des affaires, de la recherche et du développement, de l'enseignement et de la culture.

Faits saillants :

Lors du Sommet, le premier ministre a pu renforcer la place du Québec, au sein de la Francophonie, en plaidant, devant les chefs d'État et de gouvernement, la nécessité d'assurer la pérennité du français partout dans le monde.

À Djerba, le premier ministre a pris la parole devant le Forum économique de la Francophonie, qui réunissait plus de 500 personnes représentant le milieu d'affaires francophone des 88 États et gouvernements membres.

François Legault a aussi profité de sa participation au Sommet pour réaliser des entretiens bilatéraux stratégiques.

