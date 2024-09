Mission à New York - La mairesse de Montréal invitée par le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, en vue du Sommet de l'avenir de l'ONU

MONTRÉAL, le 17 sept. 2024 /CNW/ - Dans l'objectif d'octroyer aux villes du monde une plus grande influence au sein des processus de l'ONU et d'accélérer l'atteinte de ses Objectifs de développement durable, la mairesse de Montréal se rendra à New York, en amont du Sommet de l'avenir, à l'invitation du Secrétaire général de l'ONU, M. António Guterres.

Le Sommet de l'avenir, qui se déroulera à New York du 22 au 23 septembre 2024, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, est un rendez-vous majeur qui mobilise l'ONU et ses partenaires en vue de l'adoption du « Pacte pour l'avenir », un nouveau consensus sur la coopération internationale pour les 25 prochaines années, qui inclut notamment les questions du développement durable, de l'inclusion sociale, de l'action climatique, et des droits humains.

Rappelons qu'en octobre 2023, en vue du Sommet de l'avenir, le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a invité la mairesse de Montréal, Valérie Plante, à se joindre à son Groupe consultatif sur les gouvernements locaux et régionaux. Il s'agit de la seule élue représentant le Canada. Il permet à la mairesse de porter la perspective montréalaise sur le climat et la biodiversité, notamment en tant que ville hôtesse de la COP 15, en 2022.

Le 19 septembre, en amont de l'Assemblée mondiale des gouvernements locaux, se tiendra la réunion finale de ce Groupe consultatif, au cours de laquelle la mairesse de Montréal et les autres membres du comité présenteront à M. Guterres la synthèse de leurs travaux, qui recommandera notamment au Secrétaire général et aux États membres de l'ONU d'accorder aux villes un statut formel et permanent auprès des principales instances de l'ONU.

« La voix des villes est connectée aux besoins immédiats de leur population et je remercie le Secrétaire général des Nations Unies de me permettre de la porter au sein de son groupe consultatif. Pour continuer de préparer l'avenir de leur territoire et de protéger la qualité de vie de leurs populations, les villes doivent avoir l'écoute et l'appui des gouvernements nationaux et des instances internationales. Par les gestes courageux et ambitieux que nous avons posés au cours des dernières années, Montréal s'impose comme une métropole internationale qui se porte à la défense de la biodiversité, de l'adaptation aux changements climatiques, et comme un pôle incontournable de la finance durable. Les rencontres stratégiques qui se dérouleront à New York permettront de renforcer le positionnement de Montréal, de s'inspirer des meilleures pratiques et de rallier les forces municipales qui sont au front face aux défis actuels, pour lesquels la population compte sur nous », a expliqué la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Valoriser la collaboration à travers la francophonie

En marge de cette démarche, la mairesse de Montréal participera, le 21 septembre, au dialogue des Ambassadeurs francophones à l'ONU, en compagnie de la maire de Paris, Mme Anne Hidalgo, de la Présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatou Abdel Malick, et de la mairesse de Rabat, Mme Fatiha El Moudni.

La mairesse mettra notamment de l'avant l'étude en cours, « Regards croisés sur la francophonie en contexte pluriel : échanges et pratiques des villes de l'Association internationale des Maires francophones (AIMF) », initiée par la Ville de Montréal et l'AIMF, qui vise à conférer une résonance internationale aux initiatives des villes pour promouvoir et valoriser la langue française dans un contexte de diversité linguistique. Cela s'inscrit dans la continuité du Plan d'action de la Ville de Montréal en matière de valorisation de la langue française 2021-2024 et de ses recommandations.

Renforcer le leadership montréalais en finance durable

La mairesse de Montréal profitera de sa présence à New York pour inaugurer une mission économique en collaboration avec Finance Montréal, réunissant une délégation de dix institutions financières et organisations québécoises engagées en finance durable. Ce déplacement sera l'occasion de consolider des partenariats internationaux, notamment avec des acteurs tels que S&P Global, Sustainable1, Rockefeller Asset Management et Morgan Stanley, et d'affirmer l'expertise montréalaise au 9e événement Sustainable Investment Forum North America 2024, où plusieurs représentantes et représentants de la place financière prendront la parole.

Montréal, grâce à son écosystème en pleine expansion, s'est rapidement imposée parmi les 10 premières villes du Global Green Finance Index (GGFI), passant du 21e rang, en 2022, au 10e rang mondial, en 2024. Cette progression s'appuie sur des initiatives phares, telles que l'accueil du bureau de l'International Sustainability Standards Board (ISSB) et l'adoption de nouveaux standards internationaux de divulgation en matière d'information de durabilité, qui consolident le rôle central de Montréal dans le domaine de la finance durable.

Avec cette mission, Finance Montréal et ses partenaires visent à renforcer la position de Montréal comme centre d'excellence en finance durable en Amérique du Nord. La mairesse de Montréal invite ainsi les institutions financières et les organisations internationales à accélérer la transition écologique, en mettant notamment à profit l'expertise de Montréal, et en développant des solutions innovantes et concrètes pour répondre aux défis environnementaux mondiaux.

