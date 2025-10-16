OTTAWA, ON, le 16 oct. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté de 4,1 % en septembre pour se chiffrer à 277 147, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 19 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 22 375 en septembre 2025, alors qu'il était de 18 806 en septembre 2024. Le cumul annuel s'est établi à 178 033, en hausse de 5 % par rapport à celui de la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 14 % en septembre (279 234) par rapport à août (244 543) dans l'ensemble des régions du pays.

« La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté en septembre, stimulée par une hausse marquée du nombre mensuel de mises en chantier en Ontario, au Québec et dans les provinces des Prairies. Fait notable, Montréal et Toronto ont représenté plus du quart du total mensuel de mises en chantier à l'échelle nationale, en raison d'une croissance de l'activité dans le segment des logements collectifs, en particulier des appartements locatifs. Bien que ces résultats témoignent d'une certaine résilience, il convient de noter que les niveaux actuels de mises en chantier d'habitations reflètent généralement des décisions prises il y a des mois, voire des années, lorsque la confiance des investisseurs était plus élevée qu'aujourd'hui », a déclaré Tania Bourassa-Ochoa, économiste en chef adjointe à la SCHL.

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 24 889.

Parmi les 3 plus grandes villes du Canada, Montréal et Toronto ont connu des hausses respectives de 135 % et 112 % du nombre réel de mises en chantier d'habitations en septembre par rapport au même mois en 2024. Dans les deux cas, ces résultats s'expliquent par une augmentation marquée de la construction de logements collectifs. Vancouver , quant à elle, a enregistré une baisse de 1 % des mises en chantier durant ce mois.

. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'octobre le 18 novembre à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'octobre le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Tableau 2

















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus























janvier - septembre 2024 - 2025













Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

458 510 11 232 280 21 690 790 14 Î.-P.-É.

189 242 28 896 840 -6 1,085 1,082 0 N.-É.

1,173 1,220 4 4,199 5,326 27 5,372 6,546 22 N.-B.

710 701 -1 2,979 3,196 7 3,689 3,897 6 Atlantique

2,530 2,673 6 8,306 9,642 16 10,836 12,315 14 Qc

3,126 3,477 11 25,663 34,305 34 28,789 37,782 31 Ont.

9,576 7,195 -25 46,552 38,916 -16 56,128 46,111 -18 Man.

1,299 1,711 32 3,106 3,506 13 4,405 5,217 18 Sask.

911 1,266 39 2,000 3,042 52 2,911 4,308 48 Alb.

11,295 11,911 5 22,282 28,803 29 33,577 40,714 21 Prairies

13,505 14,888 10 27,388 35,351 29 40,893 50,239 23 C.-B.

3,349 2,999 -10 28,902 28,587 -1 32,251 31,586 -2 Canada

Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

146 127 -13 756 1,685 123 902 1,812 101 Barrie

312 129 -59 446 499 12 758 628 -17 Belleville - Quinte West

163 118 -28 123 350 185 286 468 64 Brantford

168 222 32 39 1,298 ## 207 1,520 ## Calgary

5,225 5,231 0 12,189 15,662 28 17,414 20,893 20 Chilliwack

121 99 -18 278 362 30 399 461 16 Drummondville

125 166 33 621 775 25 746 941 26 Edmonton

4,992 5,279 6 8,367 11,205 34 13,359 16,484 23 Fredericton

226 199 -12 280 702 151 506 901 78 Greater/Grand Sudbury

61 71 16 58 127 119 119 198 66 Guelph

43 23 -47 342 118 -65 385 141 -63 Halifax

604 609 1 3,682 4,732 29 4,286 5,341 25 Hamilton

250 232 -7 1,691 1,833 8 1,941 2,065 6 Kamloops

68 62 -9 196 302 54 264 364 38 Kelowna

280 198 -29 3,387 1,934 -43 3,667 2,132 -42 Kingston

171 124 -27 149 737 395 320 861 169 Kitchener-Cambridge-Waterloo

290 273 -6 2,062 3,252 58 2,352 3,525 50 Lethbridge

194 274 41 405 201 -50 599 475 -21 London

415 368 -11 2,587 2,035 -21 3,002 2,403 -20 Moncton

199 222 12 1,983 1,874 -5 2,182 2,096 -4 Montréal

814 952 17 11,675 18,379 57 12,489 19,331 55 Nanaimo

114 65 -43 670 289 -57 784 354 -55 Oshawa

338 303 -10 1,134 482 -57 1,472 785 -47 Ottawa-Gatineau 1,325 1,239 -6 6,919 7,713 11 8,244 8,952 9 Gatineau

276 308 12 2,084 1,476 -29 2,360 1,784 -24 Ottawa

1,049 931 -11 4,835 6,237 29 5,884 7,168 22 Peterborough

102 58 -43 113 17 -85 215 75 -65 Québec

452 529 17 4,794 6,091 27 5,246 6,620 26 Red Deer

67 96 43 247 241 -2 314 337 7 Regina

204 284 39 734 1,121 53 938 1,405 50 Saguenay

152 182 20 215 327 52 367 509 39 St. Catharines-Niagara

517 316 -39 781 1,185 52 1,298 1,501 16 Saint John

166 175 5 438 244 -44 604 419 -31 St. John's

388 474 22 196 272 39 584 746 28 Saskatoon

647 928 43 1,228 1,833 49 1,875 2,761 47 Sherbrooke

220 197 -10 953 988 4 1,173 1,185 1 Thunder Bay

56 78 39 130 111 -15 186 189 2 Toronto

3,389 2,405 -29 28,559 17,724 -38 31,948 20,129 -37 Trois-Rivières

160 135 -16 1,269 893 -30 1,429 1,028 -28 Vancouver

1,645 1,562 -5 18,858 18,811 0 20,503 20,373 -1 Victoria

216 211 -2 2,850 3,560 25 3,066 3,771 23 Windsor

335 250 -25 1,394 621 -55 1,729 871 -50 Winnipeg

1,071 1,497 40 2,614 3,026 16 3,685 4,523 23 Total

26,431 25,962 -2 125,412 133,611 7 151,843 159,573 5 Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Septembre 2024 Septembre 2025 % Septembre 2024 Septembre 2025 % Septembre 2024 Septembre 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 58 80 38 45 35 -22 103 115 12 Î.-P.-É. 36 37 3 0 41 ## 36 78 117 N.-É. 177 193 9 246 370 50 423 563 33 N.-B. 107 112 5 539 312 -42 646 424 -34 Atlantique 378 422 12 830 758 -9 1,208 1,180 -2 Qc 402 443 10 3,554 4,158 17 3,956 4,601 16 Ont. 1,477 868 -41 3,981 6,597 66 5,458 7,465 37 Man. 170 200 18 281 736 162 451 936 108 Sask. 147 182 24 359 552 54 506 734 45 Alb. 1,441 1,405 -2 2,325 3,132 35 3,766 4,537 20 Prairies 1,758 1,787 2 2,965 4,420 49 4,723 6,207 31 C.-B. 420 383 -9 3,041 2,539 -17 3,461 2,922 -16 Canada (10 000+) 4,435 3,903 -12 14,371 18,472 29 18,806 22,375 19 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 26 9 -65 247 226 -9 273 235 -14 Barrie 47 27 -43 115 9 -92 162 36 -78 Belleville - Quinte West 38 13 -66 11 78 ## 49 91 86 Brantford 37 12 -68 20 68 240 57 80 40 Calgary 660 635 -4 1,430 1,626 14 2,090 2,261 8 Chilliwack 17 13 -24 4 93 ## 21 106 405 Drummondville 15 12 -20 67 130 94 82 142 73 Edmonton 637 547 -14 798 1,236 55 1,435 1,783 24 Fredericton 37 35 -5 26 32 23 63 67 6 Greater/Grand Sudbury 18 6 -67 21 2 -90 39 8 -79 Guelph 7 2 -71 44 40 -9 51 42 -18 Halifax 64 85 33 166 290 75 230 375 63 Hamilton 51 20 -61 415 7 -98 466 27 -94 Kamloops 1 5 400 64 2 -97 65 7 -89 Kelowna 34 23 -32 425 72 -83 459 95 -79 Kingston 25 2 -92 9 3 -67 34 5 -85 Kitchener-Cambridge-Waterloo 22 29 32 119 1,230 ## 141 1,259 ## Lethbridge 22 42 91 0 2 ## 22 44 100 London 58 48 -17 149 1,054 ## 207 1,102 432 Moncton 29 30 3 414 118 -71 443 148 -67 Montréal 108 120 11 1,003 2,490 148 1,111 2,610 135 Nanaimo 8 6 -25 4 11 175 12 17 42 Oshawa 36 43 19 14 56 300 50 99 98 Ottawa-Gatineau 216 115 -47 1,672 421 -75 1,888 536 -72 Gatineau 32 22 -31 346 40 -88 378 62 -84 Ottawa 184 93 -49 1,326 381 -71 1,510 474 -69 Peterborough 3 7 133 18 0 -100 21 7 -67 Québec 49 72 47 547 634 16 596 706 18 Red Deer 14 7 -50 0 9 ## 14 16 14 Regina 43 49 14 31 263 ## 74 312 322 Saguenay 10 16 60 50 56 12 60 72 20 St. Catharines-Niagara 60 18 -70 10 19 90 70 37 -47 Saint John 26 31 19 75 72 -4 101 103 2 St. John's 48 76 58 36 34 -6 84 110 31 Saskatoon 95 127 34 317 289 -9 412 416 1 Sherbrooke 31 18 -42 242 222 -8 273 240 -12 Thunder Bay 15 19 27 28 48 71 43 67 56 Toronto 554 361 -35 1,179 3,317 181 1,733 3,678 112 Trois-Rivières 43 18 -58 620 92 -85 663 110 -83 Vancouver 209 215 3 1,774 1,753 -1 1,983 1,968 -1 Victoria 29 21 -28 331 203 -39 360 224 -38 Windsor 51 24 -53 268 106 -60 319 130 -59 Winnipeg 139 164 18 139 650 368 278 814 193 Toutes les régions 3,632 3,122 -14 12,902 17,063 32 16,534 20,185 22 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Août 2025 Septembre 2025 % Août 2025 Septembre 2025 % Août 2025 Septembre 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 474 740 56 367 353 -4 841 1,093 30 Î.-P.-É. 350 467 33 1,968 492 -75 2,318 959 -59 N.-É. 1,703 1,543 -9 5,187 4,255 -18 6,890 5,798 -16 N.-B. 945 1,069 13 5,743 3,760 -35 6,688 4,829 -28 Qc 4,874 4,890 0 40,970 44,355 8 45,844 49,245 7 Ont. 9,763 9,210 -6 44,422 76,591 72 54,185 85,801 58 Man. 2,059 2,227 8 6,972 8,832 27 9,031 11,059 22 Sask. 1,732 1,664 -4 2,724 6,624 143 4,456 8,288 86 Alb. 13,999 15,261 9 31,599 37,850 20 45,598 53,111 16 C.-B. 4,182 3,965 -5 39,375 30,197 -23 43,557 34,162 -22 Canada (10 000+) 40,081 41,036 2 179,327 213,309 19 219,408 254,345 16 Canada (toutes les régions) 54,838 55,408 1 189,703 223,825 18 244,543 279,234 14 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 172 15 -91 804 2,712 237 976 2,727 179 Barrie 134 257 92 216 108 -50 350 365 4 Belleville - Quinte West 154 147 -5 12 936 ## 166 1,083 ## Brantford 343 261 -24 2,112 816 -61 2,455 1,077 -56 Calgary 5,774 6,672 16 18,768 19,512 4 24,542 26,184 7 Chilliwack 150 82 -45 150 1,116 ## 186 1,198 ## Drummondville 150 163 9 924 1,560 69 1,074 1,723 60 Edmonton 6,487 6,308 -3 12,156 14,832 22 18,643 21,140 13 Fredericton 236 308 31 612 384 -37 848 692 -18 Greater/Grand Sudbury 110 132 20 168 24 -86 278 156 -44 Guelph 41 23 -44 12 480 ## 53 503 ## Halifax 944 852 -10 4,452 3,480 -22 5,396 4,332 -20 Hamilton 533 154 -71 2,016 84 -96 2,549 238 -91 Kamloops 10 63 ## 0 24 ## 10 87 ## Kelowna 124 317 156 156 864 454 280 1,181 322 Kingston 183 16 -91 48 36 -25 231 52 -77 Kitchener-Cambridge-Waterloo 388 437 13 7,356 14,760 101 7,744 15,197 96 Lethbridge 237 467 97 12 24 100 249 491 97 London 422 458 9 1,032 12,648 ## 1,454 13,106 ## Moncton 355 287 -19 3,924 1,416 -64 4,279 1,703 -60 Montréal 1,275 1,245 -2 19,098 29,694 55 20,373 30,939 52 Nanaimo 97 81 -16 1,308 132 -90 1,405 213 -85 Oshawa 504 395 -22 2,280 672 -71 2,784 1,067 -62 Ottawa-Gatineau 1,743 1,161 -33 4,248 5,052 19 5,991 6,213 4 Gatineau 548 239 -56 1,212 480 -60 1,760 719 -59 Ottawa 1,195 922 -23 3,036 4,572 51 4,231 5,494 30 Peterborough 85 129 52 0 0 - 85 129 52 Québec 609 776 27 4,320 7,608 76 4,929 8,384 70 Red Deer 117 62 -47 156 108 -31 273 170 -38 Regina 362 380 5 564 3,156 460 926 3,536 282 Saguenay 216 249 15 240 672 180 456 921 102 St. Catharines-Niagara 451 197 -56 2,328 228 -90 2,779 425 -85 Saint John 283 295 4 144 864 ## 427 1,159 171 St. John's 487 773 59 396 408 3 883 1,181 34 Saskatoon 1,335 1,274 -5 2,160 3,468 61 3,495 4,742 36 Sherbrooke 210 177 -16 408 2,664 ## 618 2,841 360 Thunder Bay 114 129 13 0 576 ## 114 705 ## Toronto 3,232 3,578 11 22,032 39,804 81 25,264 43,382 72 Trois-Rivières 150 183 22 1,416 1,104 -22 1,566 1,287 -18 Vancouver 2,165 2,231 3 27,804 21,036 -24 29,969 23,267 -22 Victoria 380 238 -37 7,140 2,436 -66 7,520 2,674 -64 Windsor 297 234 -21 552 1,272 130 849 1,506 77 Winnipeg 1,637 1,872 14 6,204 7,800 26 7,841 9,672 23 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]