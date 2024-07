OTTAWA, ON, le 16 juill. 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 9 % en juin (241 672) par rapport à mai (264 929). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Mises en chantier d’habitations au Canada – Toutes les régions (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a aussi diminué. Elle est passée de 248 260 en mai à 247 205 en juin, en baisse de 0,4 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains d'au moins 10 000 habitants au Canada a diminué de 13 %. Il s'est établi à 20 509 en juin dernier, comparativement à 23 518 en juin 2023. Cette baisse d'une année à l'autre est attribuable au recul des mises en chantier de logements collectifs, qui ont diminué de 16 %. Le nombre de mises en chantier de maisons individuelles est demeuré à peu près le même qu'en juin 2023.

En juin, le nombre réel de mises en chantier d'habitations a chuté dans deux des trois grandes villes du Canada : il a diminué de 60 % à Toronto et de 55 % à Vancouver par rapport à juin 2023. Les deux villes ont accusé de fortes baisses de la construction de logements collectifs. À Montréal, le bilan a bondi de 226 % grâce à une augmentation importante de l'activité dans le segment des logements collectifs.

Au premier semestre de 2024, l'activité dans l'ensemble des six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) s'est accrue d'un modeste 4 % par rapport à un an plus tôt. Elle a été alimentée par la hausse des mises en chantier d'habitations à Calgary, Edmonton et Montréal, qui a compensé les baisses relevées à Vancouver, Toronto et Ottawa. Parmi les six plus grandes RMR, Vancouver et Toronto ont vu diminuer les mises en chantier d'appartements. Les taux d'intérêt élevés et les faibles ventes sur plan de copropriétés semblent avoir un impact négatif sur la construction dans ces centres. En revanche, Montréal a enregistré une hausse de la construction de logements collectifs cette année. Les mises en chantier d'appartements y ont augmenté de 63 % par rapport à 2023, année où elles avaient touché leur plus bas niveau en 8 ans. À Calgary et à Edmonton, la construction a augmenté dans toutes les catégories de logements. Les mises en chantier s'y sont accrues respectivement de 38 % et de 67 %.

Le prochain Rapport sur l'offre de logements de la SCHL, qui sera publié cet automne, présentera un examen plus approfondi de ces tendances. Pour en savoir plus, consulter le tableau 1.

Citation :

« L'effet des taux d'intérêt élevés semble rattraper certains grands centres du Canada, où les mises en chantier de logements collectifs ont diminué. C'est surtout le cas à Vancouver et à Toronto, où leur recul a fait baisser le nombre désaisonnalisé et annualisé et la tendance des mises en chantier d'habitations en juin. L'effet de ces baisses a été atténué par la croissance vigoureuse des mises en chantier d'habitations en juin et au premier semestre de 2024 à Calgary, Edmonton et Montréal. Nous nous attendons cependant à ce que les mises en chantier d'habitations dans l'ensemble du Canada continuent de subir des pressions à la baisse en 2024 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À noter :

Dans les centres urbains (plus de 10 000 habitants), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 9 %, pour se chiffrer à 223 234. Il a baissé de 12 % dans le segment des logements collectifs et a augmenté de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 180 205 et à 43 029.

à 43 029. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 18 438.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 23 % à Montréal, en raison d'une hausse de 26 % des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , il a diminué de 13 % sous l'effet d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto , il a reculé de 37 %, les mises en chantier de logements collectifs ayant diminué.

, il a diminué de 13 % sous l'effet d'une baisse des mises en chantier de logements collectifs. À , il a reculé de 37 %, les mises en chantier de logements collectifs ayant diminué. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de juillet le 15 août à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Tableau 1 : Mises en chantier d'habitations selon le type de logement, premier semestre de 2024 et variation en pourcentage par rapport à l'année précédente, certaines RMR*



Maisons

individuelles Jumelés Maisons en rangée Appartements Tous les logements

Nombre Variation

en % Nombre Variation

en % Nombre Variation

en % Nombre Variation

en % Nombre Variation

en % Vancouver 1 057 -30 % 456 -19 % 842 -21 % 11 923 -17 % 14 278 -18 % Calgary 3 343 33 % 1 080 34 % 1 481 16 % 5 274 50 % 11 178 38 % Edmonton 2 958 42 % 606 59 % 1 302 32 % 3 582 120 % 8 448 67 % Toronto 1 789 -21 % 156 34 % 2 088 -4 % 18 496 -13 % 22 529 -13 % Ottawa 619 -7 % 42 -42 763 13 % 1 409 -35 % 2 833 -21 % Montréal 518 6 % 128 33 % 239 72 % 8 488 63 % 9373 58 % Toutes

ces RMR 10 284 8 % 2 468 22 % 6 715 6 % 49 172 2 % 68 639 4 %

*Les chiffres figurant dans le tableau tiennent compte de tous les modes d'occupation (logements en propriété absolue, copropriétés,

logements locatifs et coopératives). Source : SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus





Maisons individuelles Autres Tous les logements











Juin 2023 Juin 2024 % Juin 2023 Juin 2024 % Juin 2023 Juin 2024 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

54 96 78 5 36 ## 59 132 124

Î.-P.-É.

13 6 -54 10 38 280 23 44 91

N.-É.

201 178 -11 923 769 -17 1 124 947 -16

N.-B.

145 124 -14 254 358 41 399 482 21

Atlantique

413 404 -2 1 192 1 201 1 1 605 1 605 -

Qc

454 434 -4 2 443 4 561 87 2 897 4 995 72

Ont.

1 491 1 142 -23 8 623 4 539 -47 10 114 5 681 -44

Man.

153 160 5 434 563 30 587 723 23

Sask.

89 154 73 483 217 -55 572 371 -35

Alb.

1 149 1 586 38 1 219 2 205 81 2 368 3 791 60

Prairies

1 391 1 900 37 2 136 2 985 40 3 527 4885 39

Colombie-Britannique

599 484 -19 4776 2859 -40 5375 3 343 -38

Canada (10 000+) 4 348 4 364 0 19 170 16 145 -16 23 518 20 509 -13

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 18 12 -33 53 29 -45 71 41 -42

Barrie

103 34 -67 363 38 -90 466 72 -85

Belleville - Quinte West 24 19 -21 32 8 -75 56 27 -52

Brantford

53 4 -92 2 4 100 55 8 -85

Calgary

518 719 39 721 1 247 73 1 239 1 966 59

Chilliwack

20 11 -45 14 104 ## 34 115 238

Drummondville 14 15 7 27 85 215 41 100 144

Edmonton

503 737 47 457 738 61 960 1475 54

Fredericton

61 37 -39 81 43 -47 142 80 -44

Greater/Grand Sudbury 2 0 -100 2 0 -100 4 0 -100

Guelph

5 7 40 136 30 -78 141 37 -74

Halifax

98 97 -1 887 695 -22 985 792 -20

Hamilton

33 19 -42 288 6 -98 321 25 -92

Kamloops

5 6 20 1 6 ## 6 12 100

Kelowna

62 38 -39 322 572 78 384 610 59

Kingston

27 28 4 0 7 ## 27 35 30

Kitchener-Cambridge-Waterloo 109 47 -57 54 538 ## 163 585 259

Lethbridge

26 17 -35 2 15 ## 28 32 14

London

27 77 185 214 129 -40 241 206 -15

Moncton

38 27 -29 164 197 20 202 224 11

Montréal

134 121 -10 774 2 841 267 908 2 962 226

Nanaimo

16 17 6 3 62 ## 19 79 316

Oshawa

115 32 -72 60 214 257 175 246 41

Ottawa-Gatineau 236 184 -22 792 487 -39 1 028 671 -35

Gatineau

14 36 157 413 107 -74 427 143 -67

Ottawa

222 148 -33 379 380 0 601 528 -12

Peterborough

3 42 ## 0 24 ## 3 66 ##

Québec

37 68 84 540 761 41 577 829 44

Red Deer

3 4 33 4 5 25 7 9 29

Regina

10 37 270 149 91 -39 159 128 -19

Saguenay

34 25 -26 14 24 71 48 49 2

St. Catharines-Niagara 41 37 -10 132 33 -75 173 70 -60

Saint John

31 36 16 0 68 ## 31 104 235

St. John's

50 86 72 5 33 ## 55 119 116

Saskatoon

75 112 49 333 126 -62 408 238 -42

Sherbrooke

27 29 7 71 194 173 98 223 128

Thunder Bay

16 9 -44 4 6 50 20 15 -25

Toronto

370 324 -12 6 801 2 523 -63 7 171 2 847 -60

Trois-Rivières

10 17 70 267 80 -70 277 97 -65

Vancouver

350 300 -14 3 555 1 467 -59 3 905 1 767 -55

Victoria

25 22 -12 477 312 -35 502 334 -33

Windsor

31 58 87 25 305 ## 56 363 ##

Winnipeg

139 130 -6 428 549 28 567 679 20

Toutes les RMR

3 499 3 641 4 18 254 14 696 -19 21 753 18 337 -16



Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Mai 2024 Juin 2024 % Mai 2024 Juin 2024 % Mai 2024 Juin 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

579 727 26 133 402 202 712 1 129 59 Î.-P.-É.

227 85 -63 1 200 456 -62 1 427 541 -62 N.-É.

1 634 1 941 19 6 560 9 210 40 8 194 11 151 36 N.-B.

1 023 916 -10 6 188 4 080 -34 7 211 4 996 -31 Qc

4 373 3 740 -14 44 042 43 164 -2 48 415 46 904 -3 Ont.

12 899 11 992 -7 71 198 53 102 -25 84 097 65 094 -23 Man.

1543 1644 7 1128 6756 499 2671 8400 214 Sask.

1112 1612 45 468 2604 456 1580 4216 167 Alb.

14 520 15 496 7 33 315 26 346 -21 47 835 41 842 -13 Colombie-Britannique

4377 4876 11 39 931 34 085 -15 44 308 38 961 -12 Canada (10 000+) 42 287 43 029 2 204 163 180 205 -12 246 450 223 234 -9 Canada (toutes les régions) 52 229 52 762 1 212 702 188 911 -11 264 929 241 672 -9 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 154 142 -8 1500 348 -77 1654 490 -70 Barrie

290 350 21 720 456 -37 1010 806 -20 Belleville - Quinte West 136 171 26 48 96 100 184 267 45 Brantford

250 142 -43 0 48 ## 250 190 -24 Calgary

6950 7550 9 16 548 14 964 -10 23 498 22 514 -4 Chilliwack

148 142 -4 148 1248 ## 304 1390 357 Drummondville 133 136 2 732 1020 39 865 1156 34 Edmonton

6105 6806 11 15 036 8856 -41 21 141 15 662 -26 Fredericton

274 249 -9 768 516 -33 1042 765 -27 Greater/Grand Sudbury 30 14 -53 264 0 -100 294 14 -95 Guelph

101 53 -48 0 360 ## 101 413 309 Halifax

759 684 -10 5592 8340 49 6351 9024 42 Hamilton

220 176 -20 5148 72 -99 5368 248 -95 Kamloops

188 82 -56 1044 72 -93 1232 154 -88 Kelowna

378 314 -17 12 240 6864 -44 12 618 7178 -43 Kingston

144 251 74 240 84 -65 384 335 -13 Kitchener-Cambridge-Waterloo 406 481 18 360 6456 ## 766 6937 ## Lethbridge

438 155 -65 228 180 -21 666 335 -50 London

604 926 53 1188 1548 30 1792 2474 38 Moncton

211 207 -2 4404 2364 -46 4615 2571 -44 Montréal

1283 893 -30 27 047 34 065 26 28 330 34 958 23 Nanaimo

147 179 22 144 744 417 291 923 217 Oshawa

907 274 -70 984 2568 161 1891 2842 50 Ottawa-Gatineau 1992 2202 11 16 128 5844 -64 18 120 8046 -56 Gatineau

593 690 16 9312 1284 -86 9905 1974 -80 Ottawa

1399 1512 8 6816 4560 -33 8215 6072 -26 Peterborough 93 475 411 24 288 ## 117 763 ## Québec

566 596 5 7044 9132 30 7610 9728 28 Red Deer

105 66 -37 60 60 - 165 126 -24 Regina

237 324 37 204 1092 435 441 1416 221 Saguenay

230 162 -30 132 288 118 362 450 24 St. Catharines-Niagara 1007 565 -44 2232 396 -82 3239 961 -70 Saint John

199 283 42 312 816 162 511 1099 115 St. John's

512 616 20 132 396 200 644 1012 57 Saskatoon

816 1144 40 264 1512 473 1 080 2656 146 Sherbrooke

337 249 -26 1 080 2328 116 1417 2577 82 Thunder Bay 158 66 -58 24 72 200 182 138 -24 Toronto

4000 4062 2 50 280 30 276 -40 54 280 34 338 -37 Trois-Rivières 225 101 -55 1548 960 -38 1773 1061 -40 Vancouver

2 079 2 962 42 21 468 17 604 -18 23 547 20 566 -13 Victoria

328 285 -13 1464 3744 156 1792 4029 125 Windsor

367 462 26 1032 3660 255 1399 4122 195 Winnipeg

1198 1297 8 972 6588 ## 2170 7885 263

Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]