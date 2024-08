Mises en chantier d'habitations en juillet 2024

OTTAWA, ON, le 16 août 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations en juillet (279 509) a augmenté de 16 % par rapport à juin (241 643). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a aussi augmenté. Elle est passée de 247 840 en juin à 255 783 en juillet, une hausse de 3,2 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans les centres urbains canadiens de 10 000 habitants ou plus, il y a eu 132 823 mises en chantier d'habitations depuis le début de 2024, soit de janvier à juillet. Pour la même période en 2023, ce nombre était de 123 593, ce qui signifie que le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 7,5 % en 2024.

« Les données désaisonnalisées annualisées et la tendance des mises en chantier d'habitations ont toutes les deux augmenté en juillet. Leur hausse s'explique par la croissance du nombre réel de mises en chantier d'habitations d'une année à l'autre, stimulée par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs, en particulier à Calgary et à Ottawa. Alors que la pénurie nationale de logements se poursuit, les promoteurs continuent de se concentrer sur la construction de logements collectifs dans les grands centres du Canada », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 17 %, pour se chiffrer à 261 134. Il s'est accru de 21 % dans le segment des logements collectifs et de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 217 306 et à 43 828.

à 43 828. Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 18 375.

De janvier à juillet 2024, le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 47 % à Montréal en comparaison à la même période l'an dernier. Cette hausse témoigne d'une certaine reprise par rapport au creux record enregistré en 2023 dans le secteur de la construction résidentielle. À Vancouver , le nombre réel de mises en chantier est en baisse de 18 % en 2024 par rapport à 2023. Il est cependant important de noter que la construction résidentielle dans la région a connu une année record en 2023. À Toronto , depuis le début de l'année, le nombre réel de mises en chantier a diminué de 9,5 % par rapport à la même période en 2023.

, le nombre réel de mises en chantier est en baisse de 18 % en 2024 par rapport à 2023. Il est cependant important de noter que la construction résidentielle dans la région a connu une année record en 2023. À , depuis le début de l'année, le nombre réel de mises en chantier a diminué de 9,5 % par rapport à la même période en 2023. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'août le 17 septembre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherche et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Maisons individuelles Autres Tous les logements







Juillet 2023 Juillet 2024 % Juillet 2023 Juillet 2024 % Juillet 2023 Juillet 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

59 83 41 19 24 26 78 107 37 Î.-P.-É.

21 46 119 51 151 196 72 197 174 N.-É.

162 211 30 245 318 30 407 529 30 N.-B.

103 151 47 298 217 -27 401 368 -8 Provinces de l'Atlantique

345 491 42 613 710 16 958 1 201 25 Qc

442 450 2 2 263 2 515 11 2 705 2 965 10 Ont.

1 431 1 269 -11 6 861 7 698 12 8 292 8 967 8 Man.

139 152 9 646 488 -24 785 640 -18 Sask.

85 120 41 378 485 28 463 605 31 Alb.

1 146 1 469 28 2 220 2 883 30 3 366 4 352 29 Prairies

1 370 1 741 27 3 244 3 856 19 4 614 5 597 21 C.-B.

434 396 -9 3 437 3 446 0 3 871 3 842 -1 Canada (10 000+) 4 022 4 347 8 16 418 18 225 11 20 440 22 572 10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 16 20 25 14 29 107 30 49 63 Barrie

55 36 -35 61 62 2 116 98 -16 Belleville - Quinte West 45 14 -69 4 10 150 49 24 -51 Brantford

24 23 -4 41 2 -95 65 25 -62 Calgary

542 625 15 1 079 1 846 71 1 621 2 471 52 Chilliwack

12 18 50 7 9 29 19 27 42 Drummondville 21 15 -29 33 209 ## 54 224 315 Edmonton

443 706 59 1 029 902 -12 1 472 1 608 9 Fredericton

41 53 29 186 7 -96 227 60 -74 Greater/Grand Sudbury 35 2 -94 87 13 -85 122 15 -88 Guelph

8 8 - 185 107 -42 193 115 -40 Halifax

76 92 21 209 237 13 285 329 15 Hamilton

27 16 -41 33 299 ## 60 315 425 Kamloops

0 3 ## 0 21 ## 0 24 ## Kelowna

32 36 13 56 390 ## 88 426 384 Kingston

35 14 -60 368 11 -97 403 25 -94 Kitchener-Cambridge-Waterloo 60 27 -55 223 212 -5 283 239 -16 Lethbridge

27 8 -70 3 4 33 30 12 -60 London

82 35 -57 60 569 ## 142 604 325 Moncton

30 46 53 97 167 72 127 213 68 Montréal

118 98 -17 854 669 -22 972 767 -21 Nanaimo

6 11 83 9 36 300 15 47 213 Oshawa

97 28 -71 67 43 -36 164 71 -57 Ottawa-Gatineau 137 162 18 779 1 098 41 916 1 260 38 Gatineau

47 42 -11 85 301 254 132 343 160 Ottawa

90 120 33 694 797 15 784 917 17 Peterborough 10 13 30 0 0 - 10 13 30 Québec

59 59 - 334 573 72 393 632 61 Red Deer

4 16 300 6 0 -100 10 16 60 Regina

25 25 - 10 121 ## 35 146 317 Saguenay

17 19 12 246 23 -91 263 42 -84 St. Catharines-Niagara 46 66 43 101 85 -16 147 151 3 Saint John

17 32 88 4 27 ## 21 59 181 St. John's

34 58 71 13 23 77 47 81 72 Saskatoon

54 88 63 308 358 16 362 446 23 Sherbrooke

22 19 -14 223 51 -77 245 70 -71 Thunder Bay

8 11 38 0 64 ## 8 75 ## Toronto

472 502 6 4 728 5 021 6 5 200 5 523 6 Trois-Rivières 26 22 -15 129 38 -71 155 60 -61 Vancouver

211 187 -11 2 751 2 329 -15 2 962 2 516 -15 Victoria

31 24 -23 428 329 -23 459 353 -23 Windsor

27 56 107 23 130 465 50 186 272 Winnipeg

111 121 9 621 432 -30 732 553 -24 Toutes les régions métropolitaines

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements



Juin 2024 Juillet 2024 % Juin 2024 Juillet 2024 % Juin 2024 Juillet 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

729 694 -5 389 274 -30 1 118 968 -13 Î.-P.-É.

102 306 200 456 1 812 297 558 2 118 280 N.-É.

1 960 1 886 -4 9 185 3 811 -59 11 145 5 697 -49 N.-B.

929 1 174 26 4 084 2 511 -39 5 013 3 685 -26 Qc

3 800 4 030 6 42 146 31 052 -26 45 946 35 082 -24 Ont.

11 953 12 625 6 53 141 90 710 71 65 094 103 335 59 Man.

1 633 1 541 -6 6 756 5 856 -13 8 389 7 397 -12 Sask.

1 600 1 297 -19 2 604 5 820 124 4 204 7 117 69 Alb.

15 570 15 899 2 26 375 34 046 29 41 945 49 945 19 C.-B.

4 828 4 376 -9 34 108 41 414 21 38 936 45 790 18 Canada (10 000+) 43 104 43 828 2 179 244 217 306 21 222 348 261 134 17 Canada (toutes les régions) 53 134 54 189 2 188 511 225 321 20 241 643 279 509 16 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 149 296 99 348 348 - 497 644 30 Barrie

342 322 -6 456 744 63 798 1 066 34 Belleville - Quinte West 166 144 -13 96 120 25 262 264 1 Brantford

144 338 135 48 24 -50 192 362 89 Calgary

7 545 6 973 -8 14 964 22 152 48 22 509 29 125 29 Chilliwack

154 215 40 154 108 -30 1 402 323 -77 Drummondville 138 136 -1 1 020 2 508 146 1 158 2 644 128 Edmonton

6 949 7 638 10 8 856 10 824 22 15 805 18 462 17 Fredericton

254 420 65 516 84 -84 770 504 -35 Greater/Grand Sudbury 5 -76 ## 0 156 ## 5 80 ## Guelph

67 85 27 360 1 284 257 427 1 369 221 Halifax

685 837 22 8 340 2 844 -66 9 025 3 681 -59 Hamilton

177 157 -11 72 3 588 ## 249 3 745 ## Kamloops

67 30 -55 72 252 250 139 282 103 Kelowna

320 416 30 6 864 4 680 -32 7 184 5 096 -29 Kingston

239 124 -48 84 132 57 323 256 -21 Kitchener-Cambridge-Waterloo 390 362 -7 6 456 2 544 -61 6 846 2 906 -58 Lethbridge

151 62 -59 180 48 -73 331 110 -67 London

743 332 -55 1 548 6 828 341 2 291 7 160 213 Moncton

212 303 43 2 364 2 004 -15 2 576 2 307 -10 Montréal

918 982 7 34 049 7 977 -77 34 967 8 959 -74 Nanaimo

179 166 -7 744 432 -42 923 598 -35 Oshawa

300 244 -19 2 568 516 -80 2 868 760 -74 Ottawa-Gatineau 2 126 1 589 -25 5 844 13 176 125 7 970 14 765 85 Gatineau

648 332 -49 1 284 3 612 181 1 932 3 944 104 Ottawa

1 478 1 257 -15 4 560 9 564 110 6 038 10 821 79 Peterborough 492 106 -78 288 0 -100 780 106 -86 Québec

593 537 -9 9 132 6 876 -25 9 725 7 413 -24 Red Deer

68 149 119 60 0 -100 128 149 16 Regina

315 234 -26 1 092 1 452 33 1 407 1 686 20 Saguenay

163 183 12 288 276 -4 451 459 2 St. Catharines-Niagara 542 683 26 396 1 020 158 938 1 703 82 Saint John

286 303 6 816 324 -60 1 102 627 -43 St. John's

642 551 -14 396 276 -30 1 038 827 -20 Saskatoon

1 110 999 -10 1 512 4 296 184 2 622 5 295 102 Sherbrooke

244 199 -18 2 328 612 -74 2 572 811 -68 Thunder Bay 65 72 11 72 768 ## 137 840 ## Toronto

4 125 4 803 16 30 276 60 252 99 34 401 65 055 89 Trois-Rivières 122 207 70 960 456 -53 1 082 663 -39 Vancouver

2 951 2 165 -27 17 604 27 948 59 20 555 30 113 46 Victoria

280 271 -3 3 744 3 948 5 4 024 4 219 5 Windsor

474 516 9 3 660 1 560 -57 4 134 2 076 -50 Winnipeg

1 290 1 257 -3 6 588 5 184 -21 7 878 6 441 -18 Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021.













Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec les économistes de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]