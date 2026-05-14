NORTH BAY, ON, le 14 mai 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à se joindre à Pauline Rochefort, députée de Nipissing--Timiskaming, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, aux côtés de Graydon Smith, ministre délégué aux Affaires municipales et au Logement de l'Ontario, et de Vic Fedeli, député provincial de Nipissing et ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario et Maire Peter Chirico, Ville de North Bay pour une annonce en matière de logement.

Date : 15 mai, 2026



Heure : 12 H 00 (HE)



Lieu : 1040 Brookes Street, North Bay, ON P1B 2N6.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Pour en savoir plus : Mohammad Hussain, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Société canadienne d'hypothèques et de logement, [email protected]