OTTAWA, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 % en avril (240 229) par rapport à mars (242 267). C'est ce que révèle l'analyse des données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Mises en chantier d'habitations (toutes les régions) (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a aussi diminué. Elle est passée de 243 907 en mars à 238 585 en avril, une baisse de 2,2 %. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations dans les centres urbains d'au moins 10 000 habitants au Canada a diminué de 9 %. Il s'est établi à 18 486 en avril dernier, comparativement à 20 231 en avril 2023. Cette baisse d'une année à l'autre est attribuable à la baisse des mises en chantier de logements collectifs, qui ont diminué de 11 %. Les mises en chantier de maisons individuelles ont quant à elles augmenté de 3 %.

Dans les trois grandes villes du Canada, les mises en chantier d'habitations ont diminué en avril en raison de la baisse des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Toronto, on a noté une baisse de 38 %. Cette diminution était de 30 % à Vancouver et de 3 % à Montréal par rapport à avril 2023.

« Le nombre désaisonnalisé et annualisé et la tendance des mises en chantier d'habitations ont diminué en avril, tout comme le nombre réel de mises en chantier d'habitations. Cette situation est causée en grande partie par la diminution des mises en chantier de logements collectifs, en particulier en Ontario. La volatilité des mises en chantier de logements collectifs observée à Toronto, à Vancouver et à Montréal au cours des derniers mois n'est pas surprenante. En effet, les conditions d'emprunt difficiles et la pénurie de main-d'œuvre de l'an dernier continuent de se refléter dans les chiffres sur les mises en chantier de logements collectifs. Nous nous attendons à ce que la pression à la baisse se poursuive dans ces grands centres », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

À noter :

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est demeuré stable à 220 123. Il a baissé de 1 % dans le segment des logements collectifs et a augmenté de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 178 462 et à 41 661.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 20 106.

Le nombre total désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 41% à Montréal, en raison d'une hausse de 50 % des mises en chantier de logements collectifs. À Vancouver , il a diminué de 17 % en raison de la baisse des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto , il a reculé de 12 %, car les mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles ont diminué.

, il a diminué de 17 % en raison de la baisse des mises en chantier de logements collectifs. À , il a reculé de 12 %, car les mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles ont diminué. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données de mai le 17 juin à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur

le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des renseignements impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Suivez-nous sur X (anciennement Twitter), YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus





Maisons individuelles Autres Total











Avril 2023 Avril 2024 % Avril 2023 Avril 2024 % Avril 2023 Avril 2024 %

Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

21 40 90 6 11 83 27 51 89

Î.-P.-É.

15 10 -33 42 8 -81 57 18 -68

N.-É.

110 127 15 197 441 124 307 568 85

N.-B.

46 42 -9 321 171 -47 367 213 -42

Atlantique

192 219 14 566 631 11 758 850 12

Qc

360 422 17 2 398 2 367 -1 2 758 2 789 1

Ont.

1 088 1 002 -8 7 743 4 587 -41 8 831 5 589 -37

Man.

146 117 -20 177 503 184 323 620 92

Sask.

92 72 -22 93 265 185 185 337 82

Alb.

925 1 263 37 1 431 2 553 78 2 356 3 816 62

Prairies

1 163 1 452 25 1 701 3 321 95 2 864 4 773 67

C.-B.

595 405 -32 4 425 4 080 -8 5 020 4 485 -11

Canada (10 000+) 3 398 3 500 3 16 833 14 986 -11 20 231 18 486 -9

Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission 29 26 -10 11 39 255 40 65 63

Barrie

100 54 -46 408 9 -98 508 63 -88

Belleville - Quinte West 8 14 75 52 8 -85 60 22 -63

Brantford

61 17 -72 33 5 -85 94 22 -77

Calgary

447 528 18 717 1 303 82 1 164 1 831 57

Chilliwack

6 15 150 12 9 -25 18 24 33

Drummondville 15 15 - 19 45 137 34 60 76

Edmonton

370 598 62 638 1 058 66 1 008 1 656 64

Fredericton

8 9 13 4 0 -100 12 9 -25

Greater/Grand Sudbury 12 4 -67 4 0 -100 16 4 -75

Guelph

5 2 -60 0 32 ## 5 34 ##

Halifax

40 75 88 180 418 132 220 493 124

Hamilton

13 10 -23 544 41 -92 557 51 -91

Kamloops

8 9 13 146 5 -97 154 14 -91

Kelowna

52 31 -40 62 170 174 114 201 76

Kingston

25 20 -20 236 12 -95 261 32 -88

Kitchener-Cambridge-Waterloo 46 43 -7 53 469 ## 99 512 417

Lethbridge

13 10 -23 8 51 ## 21 61 190

London

24 40 67 190 375 97 214 415 94

Moncton

13 26 100 173 153 -12 186 179 -4

Montréal

86 70 -19 1 151 1 124 -2 1 237 1 194 -3

Nanaimo

36 13 -64 17 372 ## 53 385 ##

Oshawa

55 45 -18 409 90 -78 464 135 -71

Ottawa-Gatineau 118 138 17 1 271 309 -76 1 389 447 -68

Gatineau

16 24 50 447 32 -93 463 56 -88

Ottawa

102 114 12 824 277 -66 926 391 -58

Peterborough

10 8 -20 16 14 -13 26 22 -15

Québec

62 66 6 319 631 98 381 697 83

Red Deer

6 8 33 21 63 200 27 71 163

Regina

22 19 -14 40 204 410 62 223 260

Saguenay

20 7 -65 50 8 -84 70 15 -79

St. Catharines-Niagara 61 50 -18 86 93 8 147 143 -3

Saint John

18 1 -94 139 10 -93 157 11 -93

St. John's

18 36 100 6 11 83 24 47 96

Saskatoon

66 45 -32 52 60 15 118 105 -11

Sherbrooke

20 21 5 111 64 -42 131 85 -35

Thunder Bay

1 1 - 0 0 - 1 1 -

Toronto

316 305 -3 4 626 2 749 -41 4 942 3 054 -38

Trois-Rivières

23 11 -52 66 28 -58 89 39 -56

Vancouver

292 195 -33 3 875 2 718 -30 4 167 2 913 -30

Victoria

44 21 -52 47 485 ## 91 506 456

Windsor

19 31 63 14 289 ## 33 320 ##

Winnipeg

136 101 -26 168 490 192 304 591 94

Total

2 724 2 738 1 15 974 14 014 -12 18 698 16 752 -10





Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Total



Mars 2024 Avril 2024 % Mars 2024 Avril 2024 % Mars 2024 Avril 2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L.

305 636 109 20 304 ## 325 940 189 Î.-P.-É.

41 110 168 648 96 -85 689 206 -70 N.-É.

1 714 1 955 14 5 854 5 380 -8 7 568 7 335 -3 N.-B.

873 946 8 556 2 052 269 1 429 2 998 110 Qc

4 928 4 499 -9 30 072 25 878 -14 35 000 30 377 -13 Ont.

12 798 13 031 2 57 256 56 428 -1 70 054 69 459 -1 Man.

1 747 1 446 -17 2 964 6 036 104 4 711 7 482 59 Sask.

1 092 737 -33 1 968 3 180 62 3 060 3 917 28 Alb.

13 670 14 378 5 25 188 30 499 21 38 858 44 877 15 C.-B.

3 548 3 923 11 55 116 48 609 -12 58 664 52 532 -10 Canada (10 000+) 40 716 41 661 2 179 642 178 462 -1 220 358 220 123 0 Canada (toutes les régions) 52 791 53 895 2 189 477 186 335 -2 242 267 240 229 -1 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 102 232 127 1 728 468 -73 1 830 700 -62 Barrie

852 715 -16 48 108 125 900 823 -9 Belleville - Quinte West 384 207 -46 12 96 ## 396 303 -23 Brantford

303 346 14 0 60 ## 303 406 34 Calgary

7 130 6 331 -11 14 736 15 636 6 21 866 21 967 0 Chilliwack

82 110 34 82 108 32 1 582 218 -86 Drummondville 192 115 -40 384 540 41 576 655 14 Edmonton

5 418 6 377 18 9 504 12 696 34 14 922 19 073 28 Fredericton

330 393 19 0 0 - 330 393 19 Greater/Grand Sudbury 43 11 -74 0 0 - 43 11 -74 Guelph

50 28 -44 72 384 433 122 412 238 Halifax

1 040 932 -10 5 340 5 016 -6 6 380 5 948 -7 Hamilton

443 226 -49 204 492 141 647 718 11 Kamloops

219 81 -63 24 60 150 243 141 -42 Kelowna

230 291 27 4 548 2 040 -55 4 778 2 331 -51 Kingston

168 257 53 108 144 33 276 401 45 Kitchener-Cambridge-Waterloo 579 576 -1 900 5 628 ## 1 479 6 204 319 Lethbridge

217 l134 -38 24 612 ## 241 746 210 London

650 606 -7 6 084 4 500 -26 6 734 5 106 -24 Moncton

325 281 -14 168 1 836 ## 493 2 117 329 Montréal

1 105 766 -31 8 773 13 130 50 9 878 13 896 41 Nanaimo

19 134 ## 12 4 464 ## 31 4 598 ## Oshawa

299 389 30 936 1 080 15 1 235 1 469 19 Ottawa-Gatineau 1 719 1 772 3 7 128 3 708 -48 8 847 5 480 -38 Gatineau

270 280 4 1 788 384 -79 2 058 664 -68 Ottawa

1 449 1 492 3 5 340 3 324 -38 6 789 4 816 -29 Peterborough 189 130 -31 0 168 ## 189 298 58 Québec

386 577 49 6 240 7 572 21 6 626 8 149 23 Red Deer

120 85 -29 24 756 ## 144 841 484 Regina

310 227 -27 888 2 448 176 1 198 2 675 123 Saguenay

989 72 -93 348 96 -72 1 337 168 -87 St. Catharines-Niagara 735 612 -17 960 1 116 16 1 695 1 728 2 Saint John

234 18 -92 0 120 ## 234 138 -41 St. John's

215 651 203 12 132 ## 227 783 245 Saskatoon

713 444 -38 1 056 720 -32 1 769 1 164 -34 Sherbrooke

290 225 -22 1 608 768 -52 1 898 993 -48 Thunder Bay 939 96 -90 288 0 -100 1 227 96 -92 Toronto

4 314 3 995 -7 37 704 32 988 -13 42 018 36 983 -12 Trois-Rivières 85 78 -8 372 336 -10 457 414 -9 Vancouver

1 666 1 969 18 40 068 32 616 -19 41 734 34 585 -17 Victoria

324 238 -27 5 148 5 820 13 5 472 6 058 11 Windsor

372 370 -1 264 3 468 ## 636 3 838 ## Winnipeg

1 506 1 158 -23 2 808 5 880 109 4 314 7 038 63



Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements: Pour demander une entrevue avec un économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]