OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté (1,6 %) en août (267 259), selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 18 408 en août 2025, alors qu'il était de 16 775 en août 2024. Le cumul annuel s'est établi à 156 283, en hausse de 4 % par rapport à celui de la même période en 2024.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 16 % en août (245 791) par rapport à juillet (293 537) dans l'ensemble des régions du pays.

« La baisse du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en août est importante, car elle fait descendre ce nombre bien en dessous de la tendance sur six mois. Si elle se maintient, cette correction du niveau des mises en chantier d'habitations serait conforme à nos prévisions. Elle cadrerait aussi avec les renseignements actuels dont nous disposons sur le marché, qui indiquent un ralentissement du rythme de la construction résidentielle. Soulignons que, généralement, le nombre de logements qui sont mis en chantier reflète les décisions prises dans le passé, lorsque les taux d'intérêt étaient en baisse et que la confiance des investisseurs était plus élevée qu'en ce moment », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.

Faits saillants :

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 22 063.

Parmi les trois grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 46 % des mises en chantier en août par rapport à un an plus tôt. L'activité a été soutenue par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Montréal , le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 32 % d'une année à l'autre, grâce à la forte hausse des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto , les mises en chantier d'habitations sont restées à peu près au même niveau qu'en août 2024.

. dans l' . Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de septembre le 16 octobre à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de septembre le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus





















Période de janvier à août en 2024 et 2025 Province

Maisons individuelles Autres Tous les logements

























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

399 440 10 188 261 39 587 701 19 Î.-P.-É.

139 199 43 698 757 8 837 956 14 N.-É.

996 1,014 2 3,953 4,944 25 4,949 5,958 20 N.-B.

603 585 -3 2,439 2,772 14 3,042 3,357 10 Atlantique

2,137 2,238 5 7,278 8,734 20 9,415 10,972 17 Qc

2,723 2,999 10 22,109 30,656 39 24,832 33,655 36 Ont.

8,098 6,492 -20 42,572 32,478 -24 50,670 38,970 -23 Man.

1,130 1,474 30 2,827 2,707 -4 3,957 4,181 6 Sask.

763 1,085 42 1,640 2,515 53 2,403 3,600 50 Alb.

9,854 10,443 6 19,956 25,775 29 29,810 36,218 21 Prairies

11,747 13,002 11 24,423 30,997 27 36,170 43,999 22 C.-B.

2,929 2,631 -10 25,862 26,056 1 28,791 28,687 0 Canada

27,634 27,362 -1 122,244 128,921 5 149,878 156,283 4 Régions métropolitaines























Abbotsford-Mission

120 118 -2 509 1,459 187 629 1,577 151 Barrie

265 102 -62 331 490 48 596 592 -1 Belleville - Quinte West

125 105 -16 112 272 143 237 377 59 Brantford

131 210 60 19 1,230 ## 150 1,440 ## Calgary

4,565 4,596 1 10,759 14,036 30 15,324 18,632 22 Chilliwack

104 86 -17 274 269 -2 378 355 -6 Drummondville

110 154 40 554 645 16 664 799 20 Edmonton

4,355 4,732 9 7,569 9,969 32 11,924 14,701 23 Fredericton

189 164 -13 254 670 164 443 834 88 Greater/Grand Sudbury

43 65 51 37 125 238 80 190 138 Guelph

36 21 -42 298 78 -74 334 99 -70 Halifax

540 524 -3 3,516 4,442 26 4,056 4,966 22 Hamilton

199 212 7 1,276 1,826 43 1,475 2,038 38 Kamloops

67 57 -15 132 300 127 199 357 79 Kelowna

246 175 -29 2,962 1,862 -37 3,208 2,037 -37 Kingston

146 122 -16 140 734 424 286 856 199 Kitchener-Cambridge-Waterloo

268 244 -9 1,943 2,022 4 2,211 2,266 2 Lethbridge

172 232 35 405 199 -51 577 431 -25 London

357 320 -10 2,438 981 -60 2,795 1,301 -53 Moncton

170 192 13 1,569 1,756 12 1,739 1,948 12 Montréal

706 832 18 10,672 15,889 49 11,378 16,721 47 Nanaimo

106 59 -44 666 278 -58 772 337 -56 Oshawa

302 260 -14 1,120 426 -62 1,422 686 -52 Ottawa-Gatineau 1,109 1,124 1 5,247 7,292 39 6,356 8,416 32 Gatineau

244 286 17 1,738 1,436 -17 1,982 1,722 -13 Ottawa

865 838 -3 3,509 5,856 67 4,374 6,694 53 Peterborough

99 51 -48 95 17 -82 194 68 -65 Québec

403 457 13 4,247 5,457 28 4,650 5,914 27 Red Deer

53 89 68 247 232 -6 300 321 7 Regina

161 235 46 703 858 22 864 1,093 27 Saguenay

142 166 17 165 271 64 307 437 42 St. Catharines-Niagara

457 298 -35 771 1,166 51 1,228 1,464 19 Saint John

140 144 3 363 172 -53 503 316 -37 St. John's

340 398 17 160 238 49 500 636 27 Saskatoon

552 801 45 911 1,544 69 1,463 2,345 60 Sherbrooke

189 179 -5 711 766 8 900 945 5 Thunder Bay

41 59 44 102 63 -38 143 122 -15 Toronto

2,835 2,044 -28 27,380 14,407 -47 30,215 16,451 -46 Trois-Rivières

117 117 - 649 801 23 766 918 20 Vancouver

1,436 1,347 -6 17,084 17,058 0 18,520 18,405 -1 Victoria

187 190 2 2,519 3,357 33 2,706 3,547 31 Windsor

284 226 -20 1,126 515 -54 1,410 741 -47 Winnipeg

932 1,333 43 2,475 2,376 -4 3,407 3,709 9 Total

22,799 22,840 0 112,510 116,548 4 135,309 139,388 3 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Août 2024 Août 2025 % Août 2024 Août 2025 % Août 2024 Août 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 76 64 -16 52 44 -15 128 108 -16 Î.-P.-É. 20 27 35 31 143 361 51 170 233 N.-É. 124 142 15 166 428 158 290 570 97 N.-B. 111 135 22 595 416 -30 706 551 -22 Atlantique 331 368 11 844 1,031 22 1,175 1,399 19 Qc 374 392 5 2,352 2,743 17 2,726 3,135 15 Ont. 1,352 1,071 -21 3,996 4,078 2 5,348 5,149 -4 Man. 195 183 -6 413 553 34 608 736 21 Sask. 117 159 36 158 239 51 275 398 45 Alb. 1,444 1,238 -14 2,554 2,686 5 3,998 3,924 -2 Prairies 1,756 1,580 -10 3,125 3,478 11 4,881 5,058 4 C.-B. 413 395 -4 2,232 3,272 47 2,645 3,667 39 Canada (10 000+) 4,226 3,806 -10 12,549 14,602 16 16,775 18,408 10 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 17 19 12 9 67 ## 26 86 231 Barrie 31 10 -68 142 18 -87 173 28 -84 Belleville - Quinte West 24 16 -33 11 1 -91 35 17 -51 Brantford 17 22 29 0 176 ## 17 198 ## Calgary 597 467 -22 1,078 1,564 45 1,675 2,031 21 Chilliwack 17 15 -12 5 3 -40 22 18 -18 Drummondville 25 14 -44 84 77 -8 109 91 -17 Edmonton 691 629 -9 1,177 1,013 -14 1,868 1,642 -12 Fredericton 36 28 -22 133 51 -62 169 79 -53 Greater/Grand Sudbury 3 12 300 0 14 ## 3 26 ## Guelph 3 5 67 27 1 -96 30 6 -80 Halifax 75 81 8 129 371 188 204 452 122 Hamilton 36 52 44 89 168 89 125 220 76 Kamloops 4 0 -100 1 0 -100 5 0 -100 Kelowna 54 13 -76 14 13 -7 68 26 -62 Kingston 39 14 -64 63 4 -94 102 18 -82 Kitchener-Cambridge-Waterloo 27 36 33 304 613 102 331 649 96 Lethbridge 58 18 -69 218 1 -100 276 19 -93 London 58 38 -34 412 86 -79 470 124 -74 Moncton 33 58 76 408 327 -20 441 385 -13 Montréal 90 81 -10 1,148 1,557 36 1,238 1,638 32 Nanaimo 12 10 -17 2 109 ## 14 119 ## Oshawa 52 72 38 241 190 -21 293 262 -11 Ottawa-Gatineau 163 177 9 582 354 -39 745 531 -29 Gatineau 37 50 35 84 101 20 121 151 25 Ottawa 126 127 1 498 253 -49 624 380 -39 Peterborough 8 10 25 55 0 -100 63 10 -84 Québec 73 55 -25 357 360 1 430 415 -3 Red Deer 6 11 83 0 13 ## 6 24 300 Regina 25 37 48 24 47 96 49 84 71 Saguenay 11 24 118 30 20 -33 41 44 7 St. Catharines-Niagara 26 37 42 169 194 15 195 231 18 Saint John 24 31 29 24 12 -50 48 43 -10 St. John's 64 52 -19 43 33 -23 107 85 -21 Saskatoon 83 116 40 123 180 46 206 296 44 Sherbrooke 35 26 -26 93 34 -63 128 60 -53 Thunder Bay 7 13 86 0 0 - 7 13 86 Toronto 544 320 -41 1,619 1,836 13 2,163 2,156 0 Trois-Rivières 24 15 -38 125 118 -6 149 133 -11 Vancouver 192 209 9 1,534 2,317 51 1,726 2,526 46 Victoria 20 32 60 427 595 39 447 627 40 Windsor 65 38 -42 94 46 -51 159 84 -47 Winnipeg 161 155 -4 323 517 60 484 672 39 Toutes les régions 3,530 3,068 -13 11,317 13,100 16 14,847 16,168 9 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Juillet 2025 Août 2025 % Juillet 2025 Août 2025 % Juillet 2025 Août 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 780 514 -34 432 480 11 1,212 994 -18 Î.-P.-É. 387 311 -20 2,040 1,716 -16 2,427 2,027 -16 N.-É. 1,657 1,696 2 15,035 5,139 -66 16,692 6,835 -59 N.-B. 1,009 920 -9 7,234 4,855 -33 8,243 5,775 -30 Qc 5,108 4,744 -7 50,485 44,769 -11 55,593 49,513 -11 Ont. 10,404 10,717 3 63,728 45,338 -29 74,132 56,055 -24 Man. 2,309 1,934 -16 2,676 6,636 148 4,985 8,570 72 Sask. 1,531 1,699 11 3,288 2,868 -13 4,819 4,567 -5 Alb. 14,886 13,501 -9 34,909 32,127 -8 49,795 45,628 -8 C.-B. 4,000 4,284 7 50,432 39,480 -22 54,432 43,764 -20 Canada (10 000+) 42,071 40,320 -4 230,259 183,408 -20 272,330 223,728 -18 Canada (toutes les régions) 56,114 55,271 -2 237,421 190,519 -20 293,537 245,791 -16 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 251 180 -28 2,376 804 -66 2,627 984 -63 Barrie 174 134 -23 3,804 216 -94 3,978 350 -91 Belleville - Quinte West 217 156 -28 1,044 12 -99 1,261 168 -87 Brantford 235 373 59 0 2,112 ## 235 2,485 ## Calgary 6,408 5,703 -11 15,696 18,768 20 22,104 24,471 11 Chilliwack 53 153 189 53 36 -32 245 189 -23 Drummondville 194 154 -21 1,044 924 -11 1,238 1,078 -13 Edmonton 6,729 6,434 -4 18,432 12,156 -34 25,161 18,590 -26 Fredericton 322 231 -28 2,604 612 -76 2,926 843 -71 Greater/Grand Sudbury 194 189 -3 276 168 -39 470 357 -24 Guelph 36 43 19 504 12 -98 540 55 -90 Halifax 721 943 31 13,380 4,452 -67 14,101 5,395 -62 Hamilton 417 550 32 10,716 2,016 -81 11,133 2,566 -77 Kamloops 87 10 -89 2,088 0 -100 2,175 10 -100 Kelowna 298 127 -57 2,040 156 -92 2,338 283 -88 Kingston 198 184 -7 180 48 -73 378 232 -39 Kitchener-Cambridge-Waterloo 713 386 -46 3,960 7,356 86 4,673 7,742 66 Lethbridge 380 249 -34 96 12 -88 476 261 -45 London 471 417 -11 4,224 1,032 -76 4,695 1,449 -69 Moncton 200 358 79 4,020 3,924 -2 4,220 4,282 1 Montréal 1,303 1,277 -2 26,899 19,090 -29 28,202 20,367 -28 Nanaimo 38 94 147 72 1,308 ## 110 1,402 ## Oshawa 453 529 17 768 2,280 197 1,221 2,809 130 Ottawa-Gatineau 1,754 1,753 0 15,540 4,248 -73 17,294 6,001 -65 Gatineau 716 560 -22 2,640 1,212 -54 3,356 1,772 -47 Ottawa 1,038 1,193 15 12,900 3,036 -76 13,938 4,229 -70 Peterborough 108 84 -22 168 0 -100 276 84 -70 Québec 590 582 -1 7,668 4,320 -44 8,258 4,902 -41 Red Deer 155 137 -12 36 156 333 191 293 53 Regina 280 352 26 504 564 12 784 916 17 Saguenay 301 216 -28 504 240 -52 805 456 -43 St. Catharines-Niagara 536 460 -14 2,784 2,328 -16 3,320 2,788 -16 Saint John 274 276 1 504 144 -71 778 420 -46 St. John's 772 484 -37 396 396 - 1,168 880 -25 Saskatoon 1,235 1,338 8 2,628 2,160 -18 3,863 3,498 -9 Sherbrooke 345 215 -38 480 408 -15 825 623 -24 Thunder Bay 112 112 - 312 0 -100 424 112 -74 Toronto 2,535 3,254 28 17,532 22,032 26 20,067 25,286 26 Trois-Rivières 131 143 9 612 1,416 131 743 1,559 110 Vancouver 2,139 2,151 1 34,968 27,804 -20 37,107 29,955 -19 Victoria 342 396 16 6,588 7,140 8 6,930 7,536 9 Windsor 356 304 -15 2,448 552 -77 2,804 856 -69 Winnipeg 2,162 1,629 -25 2,352 6,204 164 4,514 7,833 74 Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL



## non calculable / valeurs extrêmes



















