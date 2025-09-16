Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 sept, 2025, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 16 sept. 2025 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a augmenté (1,6 %) en août (267 259), selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 10 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 18 408 en août 2025, alors qu'il était de 16 775 en août 2024. Le cumul annuel s'est établi à 156 283, en hausse de 4 % par rapport à celui de la même période en 2024.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 16 % en août (245 791) par rapport à juillet (293 537) dans l'ensemble des régions du pays.
« La baisse du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en août est importante, car elle fait descendre ce nombre bien en dessous de la tendance sur six mois. Si elle se maintient, cette correction du niveau des mises en chantier d'habitations serait conforme à nos prévisions. Elle cadrerait aussi avec les renseignements actuels dont nous disposons sur le marché, qui indiquent un ralentissement du rythme de la construction résidentielle. Soulignons que, généralement, le nombre de logements qui sont mis en chantier reflète les décisions prises dans le passé, lorsque les taux d'intérêt étaient en baisse et que la confiance des investisseurs était plus élevée qu'en ce moment », a déclaré Kevin Hughes, économiste en chef adjoint à la SCHL.
Faits saillants :
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 22 063.
- Parmi les trois grandes villes du Canada, Vancouver a connu une hausse de 46 % des mises en chantier en août par rapport à un an plus tôt. L'activité a été soutenue par l'augmentation des mises en chantier de logements collectifs et de maisons individuelles. À Montréal, le nombre réel de mises en chantier d'habitations s'est accru de 32 % d'une année à l'autre, grâce à la forte hausse des mises en chantier de logements collectifs. À Toronto, les mises en chantier d'habitations sont restées à peu près au même niveau qu'en août 2024.
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de septembre le 16 octobre à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en juillet 2025
- Rapport sur l'offre de logements de 2025
- Pénurie de logements au Canada
- Mise à jour sur le marché locatif de mi-année 2025
- Régler la crise du logement : un marathon, pas un sprint
|
Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Période de janvier à août en 2024 et 2025
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
399
|
440
|
10
|
188
|
261
|
39
|
587
|
701
|
19
|
Î.-P.-É.
|
139
|
199
|
43
|
698
|
757
|
8
|
837
|
956
|
14
|
N.-É.
|
996
|
1,014
|
2
|
3,953
|
4,944
|
25
|
4,949
|
5,958
|
20
|
N.-B.
|
603
|
585
|
-3
|
2,439
|
2,772
|
14
|
3,042
|
3,357
|
10
|
Atlantique
|
2,137
|
2,238
|
5
|
7,278
|
8,734
|
20
|
9,415
|
10,972
|
17
|
Qc
|
2,723
|
2,999
|
10
|
22,109
|
30,656
|
39
|
24,832
|
33,655
|
36
|
Ont.
|
8,098
|
6,492
|
-20
|
42,572
|
32,478
|
-24
|
50,670
|
38,970
|
-23
|
Man.
|
1,130
|
1,474
|
30
|
2,827
|
2,707
|
-4
|
3,957
|
4,181
|
6
|
Sask.
|
763
|
1,085
|
42
|
1,640
|
2,515
|
53
|
2,403
|
3,600
|
50
|
Alb.
|
9,854
|
10,443
|
6
|
19,956
|
25,775
|
29
|
29,810
|
36,218
|
21
|
Prairies
|
11,747
|
13,002
|
11
|
24,423
|
30,997
|
27
|
36,170
|
43,999
|
22
|
C.-B.
|
2,929
|
2,631
|
-10
|
25,862
|
26,056
|
1
|
28,791
|
28,687
|
0
|
Canada
|
27,634
|
27,362
|
-1
|
122,244
|
128,921
|
5
|
149,878
|
156,283
|
4
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
120
|
118
|
-2
|
509
|
1,459
|
187
|
629
|
1,577
|
151
|
Barrie
|
265
|
102
|
-62
|
331
|
490
|
48
|
596
|
592
|
-1
|
Belleville - Quinte West
|
125
|
105
|
-16
|
112
|
272
|
143
|
237
|
377
|
59
|
Brantford
|
131
|
210
|
60
|
19
|
1,230
|
##
|
150
|
1,440
|
##
|
Calgary
|
4,565
|
4,596
|
1
|
10,759
|
14,036
|
30
|
15,324
|
18,632
|
22
|
Chilliwack
|
104
|
86
|
-17
|
274
|
269
|
-2
|
378
|
355
|
-6
|
Drummondville
|
110
|
154
|
40
|
554
|
645
|
16
|
664
|
799
|
20
|
Edmonton
|
4,355
|
4,732
|
9
|
7,569
|
9,969
|
32
|
11,924
|
14,701
|
23
|
Fredericton
|
189
|
164
|
-13
|
254
|
670
|
164
|
443
|
834
|
88
|
Greater/Grand Sudbury
|
43
|
65
|
51
|
37
|
125
|
238
|
80
|
190
|
138
|
Guelph
|
36
|
21
|
-42
|
298
|
78
|
-74
|
334
|
99
|
-70
|
Halifax
|
540
|
524
|
-3
|
3,516
|
4,442
|
26
|
4,056
|
4,966
|
22
|
Hamilton
|
199
|
212
|
7
|
1,276
|
1,826
|
43
|
1,475
|
2,038
|
38
|
Kamloops
|
67
|
57
|
-15
|
132
|
300
|
127
|
199
|
357
|
79
|
Kelowna
|
246
|
175
|
-29
|
2,962
|
1,862
|
-37
|
3,208
|
2,037
|
-37
|
Kingston
|
146
|
122
|
-16
|
140
|
734
|
424
|
286
|
856
|
199
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
268
|
244
|
-9
|
1,943
|
2,022
|
4
|
2,211
|
2,266
|
2
|
Lethbridge
|
172
|
232
|
35
|
405
|
199
|
-51
|
577
|
431
|
-25
|
London
|
357
|
320
|
-10
|
2,438
|
981
|
-60
|
2,795
|
1,301
|
-53
|
Moncton
|
170
|
192
|
13
|
1,569
|
1,756
|
12
|
1,739
|
1,948
|
12
|
Montréal
|
706
|
832
|
18
|
10,672
|
15,889
|
49
|
11,378
|
16,721
|
47
|
Nanaimo
|
106
|
59
|
-44
|
666
|
278
|
-58
|
772
|
337
|
-56
|
Oshawa
|
302
|
260
|
-14
|
1,120
|
426
|
-62
|
1,422
|
686
|
-52
|
Ottawa-Gatineau
|
1,109
|
1,124
|
1
|
5,247
|
7,292
|
39
|
6,356
|
8,416
|
32
|
Gatineau
|
244
|
286
|
17
|
1,738
|
1,436
|
-17
|
1,982
|
1,722
|
-13
|
Ottawa
|
865
|
838
|
-3
|
3,509
|
5,856
|
67
|
4,374
|
6,694
|
53
|
Peterborough
|
99
|
51
|
-48
|
95
|
17
|
-82
|
194
|
68
|
-65
|
Québec
|
403
|
457
|
13
|
4,247
|
5,457
|
28
|
4,650
|
5,914
|
27
|
Red Deer
|
53
|
89
|
68
|
247
|
232
|
-6
|
300
|
321
|
7
|
Regina
|
161
|
235
|
46
|
703
|
858
|
22
|
864
|
1,093
|
27
|
Saguenay
|
142
|
166
|
17
|
165
|
271
|
64
|
307
|
437
|
42
|
St. Catharines-Niagara
|
457
|
298
|
-35
|
771
|
1,166
|
51
|
1,228
|
1,464
|
19
|
Saint John
|
140
|
144
|
3
|
363
|
172
|
-53
|
503
|
316
|
-37
|
St. John's
|
340
|
398
|
17
|
160
|
238
|
49
|
500
|
636
|
27
|
Saskatoon
|
552
|
801
|
45
|
911
|
1,544
|
69
|
1,463
|
2,345
|
60
|
Sherbrooke
|
189
|
179
|
-5
|
711
|
766
|
8
|
900
|
945
|
5
|
Thunder Bay
|
41
|
59
|
44
|
102
|
63
|
-38
|
143
|
122
|
-15
|
Toronto
|
2,835
|
2,044
|
-28
|
27,380
|
14,407
|
-47
|
30,215
|
16,451
|
-46
|
Trois-Rivières
|
117
|
117
|
-
|
649
|
801
|
23
|
766
|
918
|
20
|
Vancouver
|
1,436
|
1,347
|
-6
|
17,084
|
17,058
|
0
|
18,520
|
18,405
|
-1
|
Victoria
|
187
|
190
|
2
|
2,519
|
3,357
|
33
|
2,706
|
3,547
|
31
|
Windsor
|
284
|
226
|
-20
|
1,126
|
515
|
-54
|
1,410
|
741
|
-47
|
Winnipeg
|
932
|
1,333
|
43
|
2,475
|
2,376
|
-4
|
3,407
|
3,709
|
9
|
Total
|
22,799
|
22,840
|
0
|
112,510
|
116,548
|
4
|
135,309
|
139,388
|
3
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
Août 2024
|
Août 2025
|
%
|
Août 2024
|
Août 2025
|
%
|
Août 2024
|
Août 2025
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
76
|
64
|
-16
|
52
|
44
|
-15
|
128
|
108
|
-16
|
Î.-P.-É.
|
20
|
27
|
35
|
31
|
143
|
361
|
51
|
170
|
233
|
N.-É.
|
124
|
142
|
15
|
166
|
428
|
158
|
290
|
570
|
97
|
N.-B.
|
111
|
135
|
22
|
595
|
416
|
-30
|
706
|
551
|
-22
|
Atlantique
|
331
|
368
|
11
|
844
|
1,031
|
22
|
1,175
|
1,399
|
19
|
Qc
|
374
|
392
|
5
|
2,352
|
2,743
|
17
|
2,726
|
3,135
|
15
|
Ont.
|
1,352
|
1,071
|
-21
|
3,996
|
4,078
|
2
|
5,348
|
5,149
|
-4
|
Man.
|
195
|
183
|
-6
|
413
|
553
|
34
|
608
|
736
|
21
|
Sask.
|
117
|
159
|
36
|
158
|
239
|
51
|
275
|
398
|
45
|
Alb.
|
1,444
|
1,238
|
-14
|
2,554
|
2,686
|
5
|
3,998
|
3,924
|
-2
|
Prairies
|
1,756
|
1,580
|
-10
|
3,125
|
3,478
|
11
|
4,881
|
5,058
|
4
|
C.-B.
|
413
|
395
|
-4
|
2,232
|
3,272
|
47
|
2,645
|
3,667
|
39
|
Canada (10 000+)
|
4,226
|
3,806
|
-10
|
12,549
|
14,602
|
16
|
16,775
|
18,408
|
10
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
17
|
19
|
12
|
9
|
67
|
##
|
26
|
86
|
231
|
Barrie
|
31
|
10
|
-68
|
142
|
18
|
-87
|
173
|
28
|
-84
|
Belleville - Quinte West
|
24
|
16
|
-33
|
11
|
1
|
-91
|
35
|
17
|
-51
|
Brantford
|
17
|
22
|
29
|
0
|
176
|
##
|
17
|
198
|
##
|
Calgary
|
597
|
467
|
-22
|
1,078
|
1,564
|
45
|
1,675
|
2,031
|
21
|
Chilliwack
|
17
|
15
|
-12
|
5
|
3
|
-40
|
22
|
18
|
-18
|
Drummondville
|
25
|
14
|
-44
|
84
|
77
|
-8
|
109
|
91
|
-17
|
Edmonton
|
691
|
629
|
-9
|
1,177
|
1,013
|
-14
|
1,868
|
1,642
|
-12
|
Fredericton
|
36
|
28
|
-22
|
133
|
51
|
-62
|
169
|
79
|
-53
|
Greater/Grand Sudbury
|
3
|
12
|
300
|
0
|
14
|
##
|
3
|
26
|
##
|
Guelph
|
3
|
5
|
67
|
27
|
1
|
-96
|
30
|
6
|
-80
|
Halifax
|
75
|
81
|
8
|
129
|
371
|
188
|
204
|
452
|
122
|
Hamilton
|
36
|
52
|
44
|
89
|
168
|
89
|
125
|
220
|
76
|
Kamloops
|
4
|
0
|
-100
|
1
|
0
|
-100
|
5
|
0
|
-100
|
Kelowna
|
54
|
13
|
-76
|
14
|
13
|
-7
|
68
|
26
|
-62
|
Kingston
|
39
|
14
|
-64
|
63
|
4
|
-94
|
102
|
18
|
-82
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
27
|
36
|
33
|
304
|
613
|
102
|
331
|
649
|
96
|
Lethbridge
|
58
|
18
|
-69
|
218
|
1
|
-100
|
276
|
19
|
-93
|
London
|
58
|
38
|
-34
|
412
|
86
|
-79
|
470
|
124
|
-74
|
Moncton
|
33
|
58
|
76
|
408
|
327
|
-20
|
441
|
385
|
-13
|
Montréal
|
90
|
81
|
-10
|
1,148
|
1,557
|
36
|
1,238
|
1,638
|
32
|
Nanaimo
|
12
|
10
|
-17
|
2
|
109
|
##
|
14
|
119
|
##
|
Oshawa
|
52
|
72
|
38
|
241
|
190
|
-21
|
293
|
262
|
-11
|
Ottawa-Gatineau
|
163
|
177
|
9
|
582
|
354
|
-39
|
745
|
531
|
-29
|
Gatineau
|
37
|
50
|
35
|
84
|
101
|
20
|
121
|
151
|
25
|
Ottawa
|
126
|
127
|
1
|
498
|
253
|
-49
|
624
|
380
|
-39
|
Peterborough
|
8
|
10
|
25
|
55
|
0
|
-100
|
63
|
10
|
-84
|
Québec
|
73
|
55
|
-25
|
357
|
360
|
1
|
430
|
415
|
-3
|
Red Deer
|
6
|
11
|
83
|
0
|
13
|
##
|
6
|
24
|
300
|
Regina
|
25
|
37
|
48
|
24
|
47
|
96
|
49
|
84
|
71
|
Saguenay
|
11
|
24
|
118
|
30
|
20
|
-33
|
41
|
44
|
7
|
St. Catharines-Niagara
|
26
|
37
|
42
|
169
|
194
|
15
|
195
|
231
|
18
|
Saint John
|
24
|
31
|
29
|
24
|
12
|
-50
|
48
|
43
|
-10
|
St. John's
|
64
|
52
|
-19
|
43
|
33
|
-23
|
107
|
85
|
-21
|
Saskatoon
|
83
|
116
|
40
|
123
|
180
|
46
|
206
|
296
|
44
|
Sherbrooke
|
35
|
26
|
-26
|
93
|
34
|
-63
|
128
|
60
|
-53
|
Thunder Bay
|
7
|
13
|
86
|
0
|
0
|
-
|
7
|
13
|
86
|
Toronto
|
544
|
320
|
-41
|
1,619
|
1,836
|
13
|
2,163
|
2,156
|
0
|
Trois-Rivières
|
24
|
15
|
-38
|
125
|
118
|
-6
|
149
|
133
|
-11
|
Vancouver
|
192
|
209
|
9
|
1,534
|
2,317
|
51
|
1,726
|
2,526
|
46
|
Victoria
|
20
|
32
|
60
|
427
|
595
|
39
|
447
|
627
|
40
|
Windsor
|
65
|
38
|
-42
|
94
|
46
|
-51
|
159
|
84
|
-47
|
Winnipeg
|
161
|
155
|
-4
|
323
|
517
|
60
|
484
|
672
|
39
|
Toutes les régions
|
3,530
|
3,068
|
-13
|
11,317
|
13,100
|
16
|
14,847
|
16,168
|
9
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
|
Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Tous les logements
|
Juillet 2025
|
Août 2025
|
%
|
Juillet 2025
|
Août 2025
|
%
|
Juillet 2025
|
Août 2025
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
780
|
514
|
-34
|
432
|
480
|
11
|
1,212
|
994
|
-18
|
Î.-P.-É.
|
387
|
311
|
-20
|
2,040
|
1,716
|
-16
|
2,427
|
2,027
|
-16
|
N.-É.
|
1,657
|
1,696
|
2
|
15,035
|
5,139
|
-66
|
16,692
|
6,835
|
-59
|
N.-B.
|
1,009
|
920
|
-9
|
7,234
|
4,855
|
-33
|
8,243
|
5,775
|
-30
|
Qc
|
5,108
|
4,744
|
-7
|
50,485
|
44,769
|
-11
|
55,593
|
49,513
|
-11
|
Ont.
|
10,404
|
10,717
|
3
|
63,728
|
45,338
|
-29
|
74,132
|
56,055
|
-24
|
Man.
|
2,309
|
1,934
|
-16
|
2,676
|
6,636
|
148
|
4,985
|
8,570
|
72
|
Sask.
|
1,531
|
1,699
|
11
|
3,288
|
2,868
|
-13
|
4,819
|
4,567
|
-5
|
Alb.
|
14,886
|
13,501
|
-9
|
34,909
|
32,127
|
-8
|
49,795
|
45,628
|
-8
|
C.-B.
|
4,000
|
4,284
|
7
|
50,432
|
39,480
|
-22
|
54,432
|
43,764
|
-20
|
Canada (10 000+)
|
42,071
|
40,320
|
-4
|
230,259
|
183,408
|
-20
|
272,330
|
223,728
|
-18
|
Canada (toutes les régions)
|
56,114
|
55,271
|
-2
|
237,421
|
190,519
|
-20
|
293,537
|
245,791
|
-16
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
251
|
180
|
-28
|
2,376
|
804
|
-66
|
2,627
|
984
|
-63
|
Barrie
|
174
|
134
|
-23
|
3,804
|
216
|
-94
|
3,978
|
350
|
-91
|
Belleville - Quinte West
|
217
|
156
|
-28
|
1,044
|
12
|
-99
|
1,261
|
168
|
-87
|
Brantford
|
235
|
373
|
59
|
0
|
2,112
|
##
|
235
|
2,485
|
##
|
Calgary
|
6,408
|
5,703
|
-11
|
15,696
|
18,768
|
20
|
22,104
|
24,471
|
11
|
Chilliwack
|
53
|
153
|
189
|
53
|
36
|
-32
|
245
|
189
|
-23
|
Drummondville
|
194
|
154
|
-21
|
1,044
|
924
|
-11
|
1,238
|
1,078
|
-13
|
Edmonton
|
6,729
|
6,434
|
-4
|
18,432
|
12,156
|
-34
|
25,161
|
18,590
|
-26
|
Fredericton
|
322
|
231
|
-28
|
2,604
|
612
|
-76
|
2,926
|
843
|
-71
|
Greater/Grand Sudbury
|
194
|
189
|
-3
|
276
|
168
|
-39
|
470
|
357
|
-24
|
Guelph
|
36
|
43
|
19
|
504
|
12
|
-98
|
540
|
55
|
-90
|
Halifax
|
721
|
943
|
31
|
13,380
|
4,452
|
-67
|
14,101
|
5,395
|
-62
|
Hamilton
|
417
|
550
|
32
|
10,716
|
2,016
|
-81
|
11,133
|
2,566
|
-77
|
Kamloops
|
87
|
10
|
-89
|
2,088
|
0
|
-100
|
2,175
|
10
|
-100
|
Kelowna
|
298
|
127
|
-57
|
2,040
|
156
|
-92
|
2,338
|
283
|
-88
|
Kingston
|
198
|
184
|
-7
|
180
|
48
|
-73
|
378
|
232
|
-39
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
713
|
386
|
-46
|
3,960
|
7,356
|
86
|
4,673
|
7,742
|
66
|
Lethbridge
|
380
|
249
|
-34
|
96
|
12
|
-88
|
476
|
261
|
-45
|
London
|
471
|
417
|
-11
|
4,224
|
1,032
|
-76
|
4,695
|
1,449
|
-69
|
Moncton
|
200
|
358
|
79
|
4,020
|
3,924
|
-2
|
4,220
|
4,282
|
1
|
Montréal
|
1,303
|
1,277
|
-2
|
26,899
|
19,090
|
-29
|
28,202
|
20,367
|
-28
|
Nanaimo
|
38
|
94
|
147
|
72
|
1,308
|
##
|
110
|
1,402
|
##
|
Oshawa
|
453
|
529
|
17
|
768
|
2,280
|
197
|
1,221
|
2,809
|
130
|
Ottawa-Gatineau
|
1,754
|
1,753
|
0
|
15,540
|
4,248
|
-73
|
17,294
|
6,001
|
-65
|
Gatineau
|
716
|
560
|
-22
|
2,640
|
1,212
|
-54
|
3,356
|
1,772
|
-47
|
Ottawa
|
1,038
|
1,193
|
15
|
12,900
|
3,036
|
-76
|
13,938
|
4,229
|
-70
|
Peterborough
|
108
|
84
|
-22
|
168
|
0
|
-100
|
276
|
84
|
-70
|
Québec
|
590
|
582
|
-1
|
7,668
|
4,320
|
-44
|
8,258
|
4,902
|
-41
|
Red Deer
|
155
|
137
|
-12
|
36
|
156
|
333
|
191
|
293
|
53
|
Regina
|
280
|
352
|
26
|
504
|
564
|
12
|
784
|
916
|
17
|
Saguenay
|
301
|
216
|
-28
|
504
|
240
|
-52
|
805
|
456
|
-43
|
St. Catharines-Niagara
|
536
|
460
|
-14
|
2,784
|
2,328
|
-16
|
3,320
|
2,788
|
-16
|
Saint John
|
274
|
276
|
1
|
504
|
144
|
-71
|
778
|
420
|
-46
|
St. John's
|
772
|
484
|
-37
|
396
|
396
|
-
|
1,168
|
880
|
-25
|
Saskatoon
|
1,235
|
1,338
|
8
|
2,628
|
2,160
|
-18
|
3,863
|
3,498
|
-9
|
Sherbrooke
|
345
|
215
|
-38
|
480
|
408
|
-15
|
825
|
623
|
-24
|
Thunder Bay
|
112
|
112
|
-
|
312
|
0
|
-100
|
424
|
112
|
-74
|
Toronto
|
2,535
|
3,254
|
28
|
17,532
|
22,032
|
26
|
20,067
|
25,286
|
26
|
Trois-Rivières
|
131
|
143
|
9
|
612
|
1,416
|
131
|
743
|
1,559
|
110
|
Vancouver
|
2,139
|
2,151
|
1
|
34,968
|
27,804
|
-20
|
37,107
|
29,955
|
-19
|
Victoria
|
342
|
396
|
16
|
6,588
|
7,140
|
8
|
6,930
|
7,536
|
9
|
Windsor
|
356
|
304
|
-15
|
2,448
|
552
|
-77
|
2,804
|
856
|
-69
|
Winnipeg
|
2,162
|
1,629
|
-25
|
2,352
|
6,204
|
164
|
4,514
|
7,833
|
74
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
Partager cet article