SUMMERSIDE, PE, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Beaucoup trop de personnes au Canada ont de la difficulté à trouver un logement qu'elles peuvent se payer. Pour résoudre la crise du logement au pays, il faut prendre des mesures immédiates afin de réduire les coûts, de diminuer les formalités administratives et d'accélérer la construction. Le gouvernement du Canada répond à l'appel en adoptant une nouvelle approche audacieuse pour accroître l'offre de logements au Canada.

Maisons Canada, une toute nouvelle entité du gouvernement du Canada, sera au cœur de cet engagement et aidera à accélérer la construction de logements abordables pour accroître l'offre de logements. Maisons Canada aidera aussi à lutter contre l'itinérance en stimulant la construction de logements de transition et de logements avec services de soutien, et ce, en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités et les communautés autochtones. L'organisme permettra la construction de logements très abordables et de logements communautaires pour les ménages à faible revenu. De plus, Maisons Canada s'associera à des promoteurs du marché privé afin de construire des logements abordables pour la classe moyenne canadienne.

Dans le cadre des efforts globaux du gouvernement du Canada pour s'attaquer à la crise du logement, des initiatives ont lieu dans l'ensemble du continuum du logement pour répondre aux besoins des collectivités partout au pays. À cette fin, le Fonds pour le logement abordable offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral et la Prince Edward Island Housing Corporation ont souligné l'avancement de 89 nouveaux logements destinés aux personnes seules et aux familles à Summerside. Cet ensemble de logements, nommé Earle and Marilyn Banks Place, représente un investissement combiné de plus de 33 millions de dollars. La Province de l'Île-du-Prince-Édouard subventionnera les loyers de 47 logements, qui seront proportionnés au revenu des locataires. L'immeuble résidentiel collectif, situé au 415 Granville Street, se trouve dans un secteur bien desservi de la ville, à distance de marche de commodités clés, y compris des épiceries, des cinémas, des restaurants, un hôpital, des services vétérinaires, des garderies et des écoles.

L'évènement comprenait une allocution de Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, ainsi que par l'honorable Barb Ramsay, ministre du Développement social et des Aînés et députée provinciale de la circonscription 22, Summerside-South Drive, au nom de l'honorable Cory Deagle, ministre du Logement, du Territoire et des Communautés.

La dernière année a révélé qu'il y a des limites à l'indépendance économique du Canada. Le Budget 2025 s'attaque de front à ce défi. Nous avons l'intention de prendre les rênes et de bâtir l'avenir que nous voulons pour nous-mêmes. Nous voulons bâtir un Canada fort.

Citations :

« Notre gouvernement est déterminé à fournir aux collectivités le soutien dont elles ont besoin pour accroître leur capacité à trouver des solutions locales aux problèmes de logement. L'accès à un logement abordable de qualité convenable est le fondement de la réussite socio-économique. Il améliore les résultats en matière d'éducation et de santé, augmente les possibilités d'emploi et favorise l'engagement et la cohésion dans la collectivité, sans parler de la croissance économique et de la sécurité financière. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Notre gouvernement est déterminé à aider les collectivités à trouver des solutions locales pour répondre aux besoins en matière de logement. Cet ensemble résidentiel accroîtra l'offre de logements sûrs et abordables destinés à certains des résidents les plus vulnérables de Summerside. C'est aussi un pas de plus dans l'édification d'une économie qui profite à tout le monde. » - Bobby Morrissey, député fédéral d'Egmont

« Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir des logements abordables qui renforcent les communautés. Ce projet aidera les gens de l'île à rester connectés et à s'épanouir, tout en améliorant leur qualité de vie. Il contribuera également à réduire considérablement la liste d'attente du registre de logements sociaux de Summerside. » - L'honorable Corey Deagle, ministre du Logement, du Territoire et des Collectivités

« Earle et Marilyn aimaient cette collectivité et étaient toujours prêts à aider les gens à trouver leur voie. Ils seraient fiers de voir leurs noms inscrits sur un immeuble qui offrira des logements locatifs abordables et des occasions aux familles du comté de Prince. Nous remercions la Province et le gouvernement du Canada de leur appui. » - Tim Banks, PDG du APM Group

« La demande de logements locatifs abordables à Summerside est importante. Ce partenariat entre la SCHL, la Province de l'Île-du-Prince-Édouard, la Ville de Summerside et PanAmerican Properties démontre comment la collaboration peut donner des résultats concrets pour les habitants de l'île. » - Bill Campbell, président de la Kings Square Affordable Housing Corp

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En septembre 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 13,72 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 54 100 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « Construction » du FLA, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du FLA sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars tiré d'un engagement pour les exercices futurs.

offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars de la Stratégie nationale sur le logement qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Le Affordable Housing Development Program (AHDP) offre des prêts-subventions pouvant atteindre 55 000 $ par logement pour soutenir les coûts de construction, en échange du maintien des loyers à des niveaux abordables. La province de l'Île-du-Prince-Édouard , par l'entremise de la PEI Housing Corporation, conclut une entente de location à long terme pour les logements abordables et les sous-loue ensuite à des personnes admissibles inscrites au registre des logements sociaux, selon une approche de loyer proportionnel au revenu fixée à 25 % du revenu du locataire.

offre des prêts-subventions pouvant atteindre 55 000 $ par logement pour soutenir les coûts de construction, en échange du maintien des loyers à des niveaux abordables. La province , par l'entremise de la PEI Housing Corporation, conclut une entente de location à long terme pour les logements abordables et les sous-loue ensuite à des personnes admissibles inscrites au registre des logements sociaux, selon une approche de loyer proportionnel au revenu fixée à 25 % du revenu du locataire. Le financement fourni pour l'ensemble résidentiel situé au 415 Granville Street est le suivant : 24,8 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du FLA de la Stratégie nationale sur le logement; 2,3 millions de dollars de la PEI Housing Corporation, par l'intermédiaire du Affordable Housing Development Program (AHDP); 7,7 millions de dollars de Pan American Properties Inc.; Entente de location de 20 ans avec la PEI Housing Corporation pour 47 des 89 logements, dont 10 logements qui seront accessibles.



Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Maisons Canada est prêt à s'associer à des organisations déterminées à accroître l'offre de logements abordables partout au Canada. Apprenez-en plus sur le portail et le Cadre de politique d'investissement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété et contribuent à la création ou au maintien de l'offre de logements locatifs. Ses recherches et ses données aident à éclairer les politiques en matière de logement. En facilitant la collaboration entre tous les ordres de gouvernement et les secteurs privé et sans but lucratif, la SCHL contribue à améliorer l'abordabilité, l'équité et la compatibilité climatique du logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Visitez Affordable Housing Development Program (en anglais seulement) pour obtenir plus de renseignements sur les prêts-subventions visant à accroître l'offre de logements abordables à l'Île-du-Prince-Édouard.

