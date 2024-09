OTTAWA, ON, le 17 sept. 2024 /CNW/ - La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations a diminué de 2,9 % : elle est passée de 255 794 en juillet à 248 480 en août. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier dans l'ensemble des régions du Canada.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier en août (217 405) a diminué de 22 % par rapport à juillet (279 804) dans l'ensemble des régions du Canada. C'est ce que révèlent les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL).

Dans les centres urbains canadiens de 10 000 habitants ou plus, il y a eu 149 922 mises en chantier depuis le début de 2024, soit de janvier à août. Pour la même période en 2023, ce nombre était de 143 229, ce qui signifie que le nombre réel de mises en chantier a augmenté de 5 % jusqu'à présent en 2024.

« Le nombre réel d'habitations mises en chantier a augmenté jusqu'à présent cette année, grâce à la construction accrue de logements collectifs et de maisons individuelles en Alberta, au Québec et dans les provinces atlantiques. Par contre, il a diminué en Ontario et en Colombie-Britannique pour tous les types de logements. À mesure que la pénurie de logements se poursuit, des niveaux de construction plus élevés sont nécessaires pour rétablir l'abordabilité dans les centres urbains du Canada », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 24 %, pour se chiffrer à 199 478. Il a reculé de 29 % dans le segment des logements collectifs, mais s'est accru de 3 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 154 290 et à 45 188.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier a été estimé à 17 927.

De janvier à août 2024, le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 39 % à Montréal par comparaison à la même période l'an dernier. Cette hausse témoigne d'une certaine reprise par rapport au creux record enregistré en 2023.

À Vancouver , le nombre réel de mises en chantier est en baisse de 20 % en 2024 par rapport à 2023. Il est cependant important de noter que la construction résidentielle dans la région avait connu une année record en 2023.

, le nombre réel de mises en chantier est en baisse de 20 % en 2024 par rapport à 2023. Il est cependant important de noter que la construction résidentielle dans la région avait connu une année record en 2023. À Toronto , le nombre réel de logements mis en chantier de janvier à août a diminué de 14 % par rapport à la même période en 2023. Il avait aussi atteint des niveaux élevés dans ce centre urbain en 2023 en regard des données historiques.

, le nombre réel de logements mis en chantier de janvier à août a diminué de 14 % par rapport à la même période en 2023. Il avait aussi atteint des niveaux élevés dans ce centre urbain en 2023 en regard des données historiques. Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de septembre le 16 octobre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada.

Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement.

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Août

2023 Août

2024 % Août

2023 Août

2024 % Août

2023 Août

2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 60 91 52 25 44 76 85 135 59 Î.-P.-É. 23 20 -13 51 31 -39 74 51 -31 N.-É. 109 140 28 133 162 22 242 302 25 N.-B. 123 114 -7 469 585 25 592 699 18 Atlantique 315 365 16 678 822 21 993 1 187 20 Qc 381 413 8 2 657 2 338 -12 3 038 2 751 -9 Ont. 1 295 1 375 6 5 893 4 004 -32 7 188 5 379 -25 Man. 148 186 26 381 418 10 529 604 14 Sask. 103 115 12 377 153 -59 480 268 -44 Alb. 1 119 1 452 30 2 304 2 588 12 3 423 4 040 18 Prairies 1 370 1 753 28 3 062 3 159 3 4 432 4 912 11 C.-B. 536 407 -24 3 272 2 221 -32 3 808 2 628 -31 Canada (10 000+) 3 897 4 313 11 15 562 12 544 -19 19 459 16 857 -13 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 28 17 -39 7 9 29 35 26 -26 Barrie 40 31 -23 76 142 87 116 173 49 Belleville - Quinte West 18 24 33 4 11 175 22 35 59 Brantford 2 17 ## 12 0 -100 14 17 21 Calgary 495 597 21 1 185 1 078 -9 1 680 1 675 0 Chilliwack 23 17 -26 62 5 -92 85 22 -74 Drummondville 29 25 -14 29 84 190 58 109 88 Edmonton 481 691 44 990 1 177 19 1 471 1 868 27 Fredericton 32 36 13 30 133 343 62 169 173 Greater/Grand Sudbury 6 3 -50 72 0 -100 78 3 -96 Guelph 9 3 -67 8 27 238 17 30 76 Halifax 24 75 213 89 129 45 113 204 81 Hamilton 19 36 89 207 89 -57 226 125 -45 Kamloops 0 4 ## 25 1 -96 25 5 -80 Kelowna 40 54 35 70 14 -80 110 68 -38 Kingston 21 39 86 33 63 91 54 102 89 Kitchener-Cambridge-Waterloo 87 27 -69 116 304 162 203 331 63 Lethbridge 7 58 ## 0 218 ## 7 276 ## London 40 58 45 111 412 271 151 470 211 Moncton 43 33 -23 392 408 4 435 441 1 Montréal 62 90 45 1 234 1 148 -7 1 296 1 238 -4 Nanaimo 20 12 -40 6 2 -67 26 14 -46 Oshawa 51 52 2 27 241 ## 78 293 276 Ottawa-Gatineau 216 163 -25 1 029 582 -43 1 245 745 -40 Gatineau 13 37 185 309 84 -73 322 121 -62 Ottawa 203 126 -38 720 498 -31 923 624 -32 Peterborough 19 8 -58 1 55 ## 20 63 215 Québec 71 73 3 670 357 -47 741 430 -42 Red Deer 5 6 20 13 0 -100 18 6 -67 Regina 30 25 -17 60 24 -60 90 49 -46 Saguenay 33 11 -67 46 30 -35 79 41 -48 St. Catharines-Niagara 58 26 -55 351 169 -52 409 195 -52 Saint John 33 24 -27 36 24 -33 69 48 -30 St. John's 35 64 83 19 43 126 54 107 98 Saskatoon 67 83 24 257 123 -52 324 206 -36 Sherbrooke 30 35 17 102 93 -9 132 128 -3 Thunder Bay 13 7 -46 93 0 -100 106 7 -93 Toronto 390 544 39 3 747 1 619 -57 4 137 2 163 -48 Trois-Rivières 8 24 200 10 125 ## 18 149 ## Vancouver 293 192 -34 2 331 1 534 -34 2 624 1 726 -34 Victoria 22 20 -9 642 427 -33 664 447 -33 Windsor 38 65 71 123 94 -24 161 159 -1 Winnipeg 123 161 31 348 323 -7 471 484 3 Toutes les régions 3 061 3 530 15 14 663 11 317 -23 17 724 14 847 -16 Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL

















Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)

Maisons individuelles Autres Tous les logements



Juillet

2024 Août

2024 % Juillet

2024 Août

2024 % Juillet

2024 Août

2024 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 694 669 -4 256 501 96 950 1 170 23 Î.-P.-É. 307 211 -31 1 812 372 -79 2 119 583 -72 N.-É. 1 851 1 685 -9 3 820 1 886 -51 5 671 3 571 -37 N.-B. 1 155 862 -25 2 507 6 930 176 3 662 7 792 113 Qc 4 137 5 062 22 30 885 36 297 18 35 022 41 359 18 Ont. 12 716 13 397 5 90 653 43 711 -52 103 369 57 108 -45 Man. 1 565 1 849 18 5 856 5 016 -14 7 421 6 865 -7 Sask. 1 286 1 248 -3 5 820 1 836 -68 7 106 3 084 -57 Alb. 15 855 15 527 -2 34 056 30 918 -9 49 911 46 445 -7 C.-B. 4 394 4 678 6 41 418 26 823 -35 45 812 31 501 -31 Canada (10 000+) 43 960 45 188 3 217 083 154 290 -29 261 043 199 478 -24 Canada (toutes les régions) 54 434 55 851 3 225 368 161 555 -28 279 804 217 405 -22 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 307 181 -41 348 108 -69 655 289 -56 Barrie 315 283 -10 744 1 704 129 1 059 1 987 88 Belleville - Quinte West 150 219 46 120 132 10 270 351 30 Brantford 314 121 -61 24 0 -100 338 121 -64 Calgary 6 940 6 946 0 22 152 12 936 -42 29 092 19 882 -32 Chilliwack 217 193 -11 217 60 -72 325 253 -22 Drummondville 146 248 70 2 508 1 008 -60 2 654 1 256 -53 Edmonton 7 582 7 059 -7 10 824 14 124 30 18 406 21 183 15 Fredericton 406 264 -35 84 1 596 ## 490 1 860 280 Greater/Grand Sudbury -72 -15 -79 156 0 -100 84 -15 -118 Guelph 80 29 -64 1 284 324 -75 1 364 353 -74 Halifax 859 1 172 36 2 844 1 548 -46 3 703 2 720 -27 Hamilton 169 305 80 3 588 1 068 -70 3 757 1 373 -63 Kamloops 30 33 10 252 12 -95 282 45 -84 Kelowna 434 525 21 4 680 168 -96 5 114 693 -86 Kingston 128 401 213 132 756 473 260 1 157 345 Kitchener-Cambridge-Waterloo 352 289 -18 2 544 3 648 43 2 896 3 937 36 Lethbridge 59 571 ## 48 2 616 ## 107 3 187 ## London 334 619 85 6 828 4 944 -28 7 162 5 563 -22 Moncton 305 240 -21 2 004 4 896 144 2 309 5 136 122 Montréal 1 116 1 255 12 8 004 13 900 74 9 120 15 155 66 Nanaimo 163 131 -20 432 24 -94 595 155 -74 Oshawa 277 420 52 516 2 892 460 793 3 312 318 Ottawa-Gatineau 1 598 2 018 26 13 176 6 984 -47 14 774 9 002 -39 Gatineau 333 636 91 3 612 1 008 -72 3 945 1 644 -58 Ottawa 1 265 1 382 9 9 564 5 976 -38 10 829 7 358 -32 Peterborough 101 54 -47 0 660 ## 101 714 ## Québec 564 906 61 6 876 4 284 -38 7 440 5 190 -30 Red Deer 158 72 -54 0 0 - 158 72 -54 Regina 233 237 2 1 452 288 -80 1 685 525 -69 Saguenay 175 79 -55 276 360 30 451 439 -3 St. Catharines-Niagara 660 297 -55 1 020 2 028 99 1 680 2 325 38 Saint John 301 259 -14 324 288 -11 625 547 -12 St. John's 548 547 0 276 516 87 824 1 063 29 Saskatoon 1 000 940 -6 4 296 1 476 -66 5 296 2 416 -54 Sherbrooke 205 323 58 612 1 116 82 817 1 439 76 Thunder Bay 70 49 -30 768 0 -100 838 49 -94 Toronto 4 856 5 197 7 60 252 19 428 -68 65 108 24 625 -62 Trois-Rivières 252 284 13 456 1 500 229 708 1 784 152 Vancouver 2 134 2 051 -4 27 948 18 408 -34 30 082 20 459 -32 Victoria 266 241 -9 3 948 5 124 30 4 214 5 365 27 Windsor 523 509 -3 1 560 1 128 -28 2 083 1 637 -21 Winnipeg 1 264 1 663 32 5 184 3 876 -25 6 448 5 539 -14 Données pour 2023 et 2024 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL

















