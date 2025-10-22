Mises à pied chez PACCAR: Unifor réclame une intervention rapide en faveur de l'achat local pour sauver l'usine

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Unifor Québec réagit avec une immense déception à la décision de PACCAR d'imposer de nouvelles mises à pied à son usine de Sainte-Thérèse, où sont représentés les membres de la section locale 728. Les 300 travailleuses et travailleurs mis à pied chez PACCAR deviennent les dernières victimes de la guerre tarifaire que les États-Unis nous livrent. Nous allons tout faire en notre possible pour supporter nos membres affectés durement par cette annonce.

Pour le syndicat, cette décision confirme l'urgence d'agir rapidement afin de préserver les emplois et un pan historique du savoir-faire industriel québécois. Le temps presse pour que les négociations entre le Canada et les États-Unis débouchent sur du concret, mais en attendant les résultats de ces pourparlers, des mesures décisives peuvent être mise en place dès maintenant pour assurer l'avenir de l'usine.

Unifor Québec réclame une directive claire du gouvernement du Québec pour favoriser l'achat local : Hydro-Québec, la SAQ, les municipalités, les corps policiers, les sociétés d'État et les autres organisations publiques et parapubliques doivent prioriser l'achat de camions fabriqués ici, au Québec. À l'heure actuelle, plusieurs de ces clients potentiels achètent des camions fabriqués à l'extérieur du pays.

« Cet épisode constitue un signal d'alarme : il faut immédiatement une stratégie concertée pour aider PACCAR à traverser la tempête. Si l'usine de Sainte-Thérèse perd ses ventes aux États-Unis, il faut tout faire en notre pouvoir pour regarnir son carnet de commande avec des clients d'ici. Le gouvernement du Québec dispose de leviers directs pour sauver des emplois ici en passant entre autres par l'achat local des sociétés d'État. C'est à Québec de donner l'exemple, d'exercer son leadership et d'appeler tous les autres paliers de gouvernement du Canada à faire de même » -- Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor

Unifor Québec réaffirme sa volonté de collaborer avec tous les acteurs concernés pour trouver une solution durable. « Nous sommes prêts à travailler avec PACCAR, les gouvernements et nos partenaires économiques pour maintenir la production ici. Mais il faut passer à l'action sans délai, car chaque emploi perdu fragilise un peu plus notre avenir industriel », conclut M. Cloutier.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada, représentant plus de 320 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor se bat pour les droits de tous les travailleurs et travailleuses. Il lutte également pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à apporter des changements progressifs pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale du Québec, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec Véronique Figliuzzi, représentante nationale aux communications d'Unifor Québec, à [email protected].