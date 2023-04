MONTRÉAL, le 25 avril 2023 /CNW/ - Druide informatique annonce la parution de nouvelles mises à jour gratuites de l'ensemble de la gamme de son grand logiciel d'aide à la rédaction. Ces mises à jour raffinent l'analyse des correcteurs français et anglais, enrichissent les dictionnaires de milliers de nouveaux mots et offrent plusieurs améliorations sur chaque plateforme.

Mises à jour gratuites de la gamme Antidote (Groupe CNW/Druide informatique inc.)

Antidote 11 v4 offre une correction plus rapide et plus précise, profitant d'un bon nombre de raffinements de ses analyseurs, notamment pour le traitement des majuscules. Les dictionnaires bénéficient aussi d'un vaste travail : 1000 nouveaux mots et locutions sont ajoutés en français, dont télévorer, alunisseur et cyclologistique, ainsi que des milliers de prononciations et de synonymes. L'anglais n'est pas en reste, avec 3100 nouveaux mots, dont breathwork, bingeable et friendshoring; de plus, 10 000 nouvelles traductions sont offertes aux utilisateurs des deux langues.

On peut maintenant faire corriger ses clavardages dans l'application Messages de macOS, et plusieurs intégrations sont améliorées, dont LibreOffice, Thunderbird, MS Teams ainsi que les filtres des formats LaTeX et Markdown.

Antidote Web hérite des mêmes nouveautés, en plus de nouvelles fonctions. Des capsules vidéos aident à prendre l'application en main. On peut maintenant synchroniser ses jeux de réglages personnels avec ceux d'Antidote 11. Le contrôle d'accès, toujours en mode bêta, répond aux souhaits formulés par ses utilisateurs, avec l'affichage du ou de la responsable d'un verrouillage et la préservation des accès des superviseurs.

Antidote Mobile adopte les mêmes dictionnaires enrichis et ajoute quelques nouveautés de son cru. La prise en charge de Handoff permet d'alterner aisément de Mac à iPhone à iPad en conservant le fil de ses recherches. On peut maintenant publier les résultats des jeux sur Mastodon. On peut chercher un mot dans le contenu d'un long article de dictionnaire ou de guide. Enfin, l'écran d'historique et de favoris a été entièrement revu.

Antidote 11 pour Windows ou Mac proposera automatiquement le téléchargement de la mise à jour, l'App Store fera de même pour Antidote Mobile, et Antidote Web est déjà mis à jour. Les propriétaires d'une édition antérieure à Antidote 11 peuvent la mettre à niveau sur www.antidote.info.

Druide informatique produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. Elle a également créé le service WebElixir, qui veille à la qualité des sites Web. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

