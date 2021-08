TSXV:OIII | OTCQX:OIIIF - Minière O3

TORONTO, le 23 août 2021 /CNW/ - O3 Mining Inc. (TSXV: OIII) (OTCQX: OIIIF) (« Minière O3 » ou la « Société») est heureuse d'annoncer la nomination de Myrzah Bello au poste de vice-présidente, développement durable et d'Alex Rodriguez au poste de vice-président, développement de l'entreprise en vigueur le 1 septembre 2021. De plus, la Société a retenu les services d'Independent Trading Group (« ITG ») pour fournir des services de tenue de marché conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX (« TSX-V »).

Myrzah Tavares Bello - Vice-présidente, développement durable

Myrzah Tavares Bello a été promue au rôle de vice-présidente, développement durable et sera basée à Montréal, Canada. Mme Bello continuera d'encadrer les initiatives de développement durable de la Société.

Mme Bello a plus de 20 ans d'expérience en développement durable, fournissant des conseils aux secteurs minier, pétrolier et gazier, entre autres. Elle a coordonné diverses consultations avec différentes parties prenantes dans le cadre de plusieurs projets. Mme Bello a géré des équipes multidisciplinaires lorsqu'elle a travaillé comme directrice chez SNC-Lavalin. Elle y a occupé divers rôles, notamment celui de diriger un groupe d'experts en changement climatique pendant plus de 6 ans, et celui de diriger la division environnement au Brésil pendant plus de 14 ans. Elle est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires, d'une maîtrise en affaires délivrée conjointement par l'Université de Sherbrooke et l'ESC Poitiers en France et d'une maîtrise en environnement, également de l'Université de Sherbrooke.

Alex Rodriguez Tovalino - Vice-président, développement de l'entreprise

Alex Rodriguez Tovalino a été promu au rôle de vice-président, développement de l'entreprise, et sera basé à Toronto, Canada. M. Rodriguez continuera de superviser les initiatives stratégiques ainsi que les relations avec les investisseurs et les communications d'entreprise pour la Société.

M. Rodriguez est un économiste avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie minière et les marchés de capitaux, occupant à la fois des fonctions de développement d'entreprise et de recherche d'investissements. Il a dirigé et soutenu une série d'initiatives stratégiques et financières chez Volcan Compania Minera (filiale de Glencore Plc) en tant que responsable du développement des affaires. Avant de joindre Volcan, M. Rodriguez a travaillé chez Kallpa Securities SAB dans le domaine de la recherche d'investissements, en particulier dans le secteur des métaux et des mines. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université de Toronto - Rotman School of Management.

Services de tenue de marché

Sous réserve d'approbation réglementaire, Minière O3 a retenu ITG en tant que fournisseur de services de tenue de marché, conformément aux politiques de la Bourse de croissance TSX. ITG négociera les actions ordinaires de la Société à la Bourse de croissance TSX et sur tous les autres marchés de négociations dans le but de maintenir un marché raisonnable et ordonné pour les actions ordinaires de la Société et afin d'en améliorer la liquidité.

En vertu de l'entente entre Minière O3 et ITG, cette dernière recevra une rémunération de 6 500 $ CAD par mois, payable mensuellement à l'avance. L'entente est d'une durée initiale de trois mois et sera renouvelée pour des périodes supplémentaires d'un mois, à moins qu'elle ne soit résiliée. L'entente peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de 30 jours. L'accord ne contient aucun facteur de performance et ITG ne recevra pas d'actions ou d'options à titre de compensation. ITG et la Société sont des entités non liées et non affiliées et, au moment de la signature de l'entente, ni ITG ni ses dirigeants n'ont d'intérêt, direct ou indirect, dans les titres de la Société. Cependant, les clients d'ITG peuvent avoir ou peuvent acquérir, et ITG et ses dirigeants peuvent acquérir, un intérêt direct dans les titres de la Société. ITG est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et peut accéder à toutes les bourses canadiennes et systèmes de négociation alternatifs. Le capital et les titres requis pour toute transaction entreprise par ITG en tant que mandataire seront fournis par ITG.

À propos de Independent Trading Group Inc.

Independent Trading Group est la seule firme de courtage au Canada dédiée spécifiquement au courtage professionnel. En tant que principale société de tenue de marché au Canada, ITG fournit des services de tenue de marché et de fourniture de liquidités qui sont objectifs et ciblés. ITG emploie de vrais courtiers et fournit des liquidités réelles, tout en mettant l'accent sur l'intégrité et la réussite.

À propos de Minière O3

Minière O3, qui fait partie du groupe d'entreprises d'Osisko, est une entreprise d'exploration aurifère et un développeur minier engagé à mettre en production des gisements aurifères dans des camps miniers prometteurs au Québec, Canada. Minière O3 bénéficie du soutien de l'équipe chevronnée d'Osisko en matière de construction minière, alors que Minière O3 se dirige vers son objectif de devenir un producteur aurifère avec des gisements de plusieurs millions d'onces d'or.

Minière O3 est bien capitalisée et elle est propriétaire exclusive de ses propriétés situées au Québec (137 000 hectares). Les titres de Minière O3 se négocient à la Bourse de croissance TSX (TSX.V :OIII) et sur le marché OTC (OTCQX : OIIIF). La société vise à offrir des rendements supérieurs à ses actionnaires et des bienfaits durables à ses parties prenantes. Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web https://miniereo3.com/.

Mise en garde concernant les informations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicables qui sont fondées sur des attentes, des estimations, des projections et des interprétations à la date du présent communiqué de presse. Les informations contenues dans ce communiqué de presse sur la transaction; et toute autre information contenue dans ce document qui n'est pas un fait historique peut être une « information prospective ». Toute déclaration qui implique des discussions concernant des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements ou des performances futurs (souvent, mais pas toujours en utilisant des expressions telles que « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est prévu « , » interprété « , » l'avis de la direction « , » anticipe « ou » n'anticipe pas « , » planifie « , » budget « , » planifié « , » prévisions « , » estimations « , » croit « ou » a l'intention « ou des variantes de ces mots et expressions ou indiquant que certaines actions, événements ou résultats « pourraient » ou « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » censés se produire ou être réalisés) ne sont pas des déclarations de faits historiques et peuvent être des informations prospectives et sont destinées à identifier des informations prospectives. Ces informations prospectives sont fondées sur des hypothèses et des estimations raisonnables de la direction de la société, au moment où elles ont été formulées, comportent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels des sociétés soient sensiblement différents de tous les résultats, performances ou réalisations futures exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au redémarrage des opérations; d'autres mesures qui pourraient être prises pour atténuer la propagation du COVID-19; l'impact des perturbations liées au COVID-19 en relation avec les activités commerciales de la Société, y compris sur ses employés, fournisseurs, installations et autres parties prenantes; les incertitudes et les risques qui sont apparus et peuvent survenir en relation avec les voyages, et d'autres impacts sur le marché financier et social du COVID-19 et les réponses au COVID 19. Bien que les informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse soient basées sur ce que la direction pense, ou considérées à l'époque comme des hypothèses raisonnables, les parties ne peuvent garantir aux actionnaires et aux acheteurs potentiels de titres que les résultats réels seront cohérents avec ces informations prospectives, car il peut y avoir d'autres facteurs qui font que les résultats ne seront pas ceux anticipés, estimés ou prévus, et ni la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude et de l'exhaustivité de ces informations prospectives. La Société ne s'engage pas, et n'assume aucune obligation, à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives ou informations prospectives contenues dans les présentes pour refléter de nouveaux événements ou circonstances, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument la responsabilité de la pertinence ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans ce document.

SOURCE O3 Mining Inc.

Renseignements: José Vizquerra Benavides, Président-Directeur général, Numéro sans frais: +1 (833) 979-3516, Téléphone: +1 (873) 381-2014; Relations avec les investisseurs: [email protected]om, Téléphone: +1 (416) 570-4299

Liens connexes

https://o3mining.com/