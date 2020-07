Mise sur pied du comité aviseur réfléchissant à l'urbanisme, la mobilité et la transition écologique de la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 10 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Valérie Plante, est heureuse de mandater un troisième comité aviseur afin de réfléchir aux différents enjeux liés à l'urbanisme, la mobilité et la transition écologique dans le cadre de la reprise des activités de la métropole.

« Je suis fière de pouvoir compter sur des acteurs montréalais impliqués dans leur milieu afin de développer une vision commune sur les orientations à prendre par la Ville de Montréal en matière d'aménagement du territoire et de mobilité pour assurer que notre relance économique se fasse dans un contexte de transition écologique », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les membres du comité aviseur sur l'urbanisme, la mobilité et la transition écologique sont :

Aline Berthe , directrice, Centres de gestion des déplacements MOBA et Voyagez futé

, directrice, Centres de gestion des déplacements MOBA et Voyagez futé Dinu Bumbaru , directeur des politiques, Héritage Montréal

, directeur des politiques, Héritage Montréal Mélissa Côté-Douyon, doctorante en études urbaines, consultante et vice-présidente, Conseil des Montréalaises

Philippe Dunsky , président, Dunsky Énergie

, président, Dunsky Énergie Raphaël Fischler, doyen, Faculté d'aménagement de l'Université de Montréal

Isabelle Fotsing , co-fondatrice, Waterworks

, co-fondatrice, Waterworks Véronique Fournier , directrice générale, Centre d'écologie urbaine de Montréal

, directrice générale, Centre d'écologie urbaine de Montréal Sarah Houde , présidente-directrice générale, Propulsion Québec

, présidente-directrice générale, Propulsion Québec Sophie Lanctôt, directrice générale, Société Logique

Pierre Lavallée, ancien président-directeur général de la Banque d'infrastructures du Canada

Karel Mayrand , président-directeur général, Fondation du Grand Montréal

, président-directeur général, Fondation du Grand Montréal Kim Pariseau , architecte fondatrice, Appareil Architecture

, architecte fondatrice, Appareil Architecture Christian Savard , directeur général, Vivre en Ville

Il est complété par la mairesse Valérie Plante, le responsable de l'urbanisme, de la mobilité et de l'Office de consultation publique au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Éric Alan Caldwell et de Laurence Lavigne-Lalonde, responsable de la transition écologique et résilience, de l'Espace pour la vie et de l'agriculture urbaine.

Ce comité vise à :

Identifier les enjeux et les pistes de solutions en matière d'urbanisme, de mobilité et de transition écologique les plus pertinents à prendre en compte afin d'assurer une qualité de vie et de maintenir l'attractivité de la métropole dans un contexte de relance économique.

Orienter les initiatives de planification urbaine et d'aménagement qui seront entreprises à court terme par la ville et les autres paliers de gouvernement afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins de la grande région de Montréal;

Identifier et mobiliser les acteurs pouvant contribuer aux efforts afin de faire évoluer les comportements en réponse aux enjeux de transition écologique et de mobilité dans la région métropolitaine.

La première séance de travail a eu lieu hier et d'autres sont à venir au cours des prochains mois.

