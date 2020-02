Mise sur pied de la Chaire de recherche Eau et conservation du territoire de l'UQAM grâce à un don de Tamar et Patrick Pichette

MONTRÉAL, le 6 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM), sa Faculté des sciences (FS) et la Fondation de l'UQAM sont heureuses d'annoncer la généreuse contribution de Tamar et Patrick Pichette (B.A.A. 87) qui permettent, avec un don de 500 000 $, la mise sur pied de la Chaire de recherche Eau et conservation du territoire. La Chaire, consacrée au rôle des eaux souterraines dans l'alimentation en eau des milieux naturels, bénéficie également d'un partenariat exceptionnel avec Conservation de la nature Canada (CNC).

« Dans la droite ligne de la tradition uqamienne, a souligné la rectrice de l'UQAM, Magda Fusaro, cette Chaire de recherche unit les forces et les expertises de passionnés de l'environnement dans la protection de l'eau et de territoires naturels. Je remercie tout particulièrement, nos généreux donateurs, Tamar et Patrick Pichette. Merci de votre long et fidèle engagement aux côtés de l'UQAM, de sa Fondation et de notre campagne majeure 100 millions d'idées. Je remercie également Conservation de la nature Canada, notre précieux partenaire de recherche, dont la collaboration avec la professeure Marie Larocque, une chercheuse de terrain de haut calibre, permettra des découvertes essentielles et cruciales pour notre avenir à toutes et à tous. »

Tamar et Patrick Pichette se sont engagés à investir 500 000 $, soit 100 000 $ par année durant 5 ans, pour lancer et maintenir les activités de la Chaire dont la titulaire est la professeure Marie Larocque du Département des sciences de la Terre et de l'atmosphère de l'UQAM. La professeure Larocque mène depuis de nombreuses années des projets de recherche visant une meilleure connaissance des interactions entre l'eau et les écosystèmes. Elle s'intéresse tout particulièrement à la dynamique hydrologique des milieux humides, et aux connexions entre différents types de milieux naturels et les eaux souterraines. Cofondatrice du Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES), elle a été responsable d'importants travaux de caractérisation des eaux souterraines dans différentes régions du Québec. Elle dirige l'Institut des sciences de l'environnement (ISE) de l'UQAM depuis juin 2017.

« De calibre international, Marie Larocque et son équipe de chercheurs de l'UQAM méritent d'être reconnues et soutenues. Leur travail exemplaire nous permet de continuer nos efforts conjoints pour la protection des milieux naturels uniques incluant le territoire de Kenauk et du lac Papineau en Outaouais tout en poursuivant la recherche sur les changements climatiques avec un horizon à très long terme » a affirmé Patrick Pichette.

Le don du couple, des défenseurs de l'environnement, servira à offrir des bourses à des étudiantes et des étudiants, qui, a expliqué la titulaire, « réaliseront des projets de recherche dans le but d'enrichir la compréhension du rôle de l'eau dans le maintien des milieux humides, d'étudier les pressions climatiques et d'origine humaine qu'ils subissent et de modifier les méthodes de conservation du territoire ».

Un riche partenariat avec Conservation de la nature Canada

Reconnu comme chef de file en sauvegarde du territoire, dans la conservation de sites naturels d'importance et en protection de la biodiversité dans toutes les régions du pays, CNC met son expertise, ses bases de données et ses territoires protégés à la disposition de la Chaire.

« Visionnaire, entreprenante et généreuse, voilà ce qui caractérise la famille Pichette et le don qu'elle fait aujourd'hui. Cette contribution est, pour Joël Bonin, vice-président associé à Conservation de la nature Canada au Québec, à l'image de leur investissement et de leur collaboration avec CNC dans la protection et la mise en valeur du territoire de Kenauk. Nous sommes profondément reconnaissants et fiers d'être partenaires de cette chaire de recherche qui est sous la gouverne de Marie Larocque. Nous concrétisons aujourd'hui une longue et fructueuse collaboration avec la titulaire qui nous permettra d'établir des laboratoires naturels dans plusieurs écosystèmes d'importance nationale. ».

Formée de chercheurs de l'UQAM et d'autres universités québécoises, canadiennes et étrangères, forte de son expertise en hydrologie, en écosystèmes humides et en conservation du territoire, l'équipe de recherche aura accès à Kenauk et au mont Covey Hill. Kenauk Nature, un territoire de plus de 25 000 hectares situé entre Montréal et Ottawa, est l'une des plus grandes aires protégées privées en Amérique du Nord. Sa mission est d'appuyer la recherche scientifique et de créer un centre pour les études écologiques.

À propos des donateurs

Patrick Pichette, gestionnaire de télécoms bien connu, détient un baccalauréat en Administration des affaires de l'UQAM. Il est titulaire d'une maîtrise en philosophie, politique et économie de l'Université d'Oxford, où il a étudié à titre de boursier Rhodes. Membre du Cercle des Philanthropes de la Fondation de l'UQAM, monsieur Pichette y a occupé diverses fonctions, entre autres comme membre de son conseil d'administration.

100 millions d'idées

Sous le thème « 100 millions d'idées », l'UQAM a lancé en janvier 2018 la plus importante campagne de financement de son histoire. L'Université s'est donné un objectif audacieux, celui de recueillir, d'ici 2022, 100 millions de dollars afin d'appuyer et de concrétiser des projets répartis selon cinq axes. La campagne permettra de soutenir la recherche, la création et la diffusion et a comme objectif de verser le tiers des montants amassés sous forme de bourses d'études pour appuyer la réussite des étudiantes et des étudiants.

