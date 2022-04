Mise sur pied d'un service de halte-garderie lors des séances de conseil municipal de Longueuil : une mesure supplémentaire pour favoriser la participation citoyenne

LONGUEUIL, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Lors de la séance d'aujourd'hui, le conseil de ville de Longueuil a mandaté la Direction de la culture, du loisir et du développement social afin de mettre sur pied un service de halte-garderie à l'hôtel de ville, les soirs des séances du conseil municipal, pour l'année 2022. En plus d'offrir une meilleure conciliation travail-famille et de faciliter l'exercice des fonctions des membres du conseil, la halte-garderie permettra une plus grande participation des citoyennes et des citoyens aux instances démocratiques de leur Ville.

« Avec cette mesure, nous espérons favoriser la démocratie municipale et permettre à davantage de Longueuilloises et Longueuillois de participer aux séances du conseil. Être parent ne devrait jamais empêcher quiconque de pouvoir jouer son rôle citoyen de manière active et nos institutions devraient pouvoir garantir à toutes et tous les conditions nécessaires leur permettant de venir questionner leurs élus•es dans le cadre du conseil municipal. C'est une conviction que mes collègues et moi partageons. Plusieurs sont eux-mêmes maman et papa de jeunes enfants. Ce nouveau service, qui sera mis sur pied sous peu, s'inscrit par ailleurs en continuité des actions que nous avons prises jusqu'à maintenant pour favoriser la participation citoyenne, comme la création de comités consultatifs et de l'Office de participation publique de Longueuil », a mentionné Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

Les séances de conseil sont des occasions privilégiées pour la population de prendre connaissance des dossiers en cours et de la façon dont les élues et les élus administrent les affaires de la Ville. Également, au début de chaque séance, une période est consacrée aux questions du public. Celles-ci peuvent être transmises sur place ou en ligne via le formulaire prévu à cet effet. Rappelons que malgré le retour en présentiel, les assemblées du conseil demeurent diffusées en direct sur la chaîne YouTube de la Ville de Longueuil.

Le projet de halte-garderie devrait voir le jour dans les prochains mois. Plus de détails seront annoncés d'ici là, notamment les conditions et termes de ce nouveau service.

À propos de Longueuil

Moderne et tournée vers l'avenir, Longueuil est la ville-centre de l'agglomération de Longueuil qui regroupe plus de 434 000 personnes. Longueuil se distingue par la qualité des services essentiels qu'elle offre à sa population, par sa programmation culturelle riche et variée, de même que par son fort potentiel de développement économique. Forte de ses 360 ans d'histoire, Longueuil propose aussi un milieu de vie stimulant et accueillant propice à l'épanouissement des familles, dans lequel se côtoient de grands espaces verts, des quartiers résidentiels et urbains paisibles ainsi qu'un milieu d'affaires prospère.

SOURCE Ville de Longueuil

Renseignements: Source : Direction des communications et des affaires publiques, Ville de Longueuil, Téléphone : 450 463-7270, [email protected], longueuil.quebec