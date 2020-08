Mise en valeur du patrimoine montréalais - 17 projets sélectionnés par la Ville de Montréal

MONTRÉAL, le 5 août 2020 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal annonce l'octroi d'une somme de 438 871 $ dans le cadre de son programme d'aide financière Patrimoines montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 2020, destiné aux organismes qui mettent en lumière les richesses patrimoniales montréalaises à travers des projets novateurs.

Les 17 projets choisis présentent les communautés qui les habitent, leur histoire, leur patrimoine architectural et leur mémoire. Ils permettent aux Montréalaises et Montréalais de mettre en valeur leurs quartiers en agissant comme porte d'entrée vers la vie communautaire, en plus de favoriser l'intégration des nouveaux arrivants qui pourront découvrir l'histoire de leur ville.

« En aidant à la mise en place et à la création de ces projets porteurs, la Ville de Montréal démontre sa volonté de faire rayonner son histoire et sa culture et de les rendre plus accessibles à la population. La culture est un vecteur essentiel du développement de la Ville de Montréal. Les expériences culturelles créent des lieux de rencontres dans un esprit d'équité et d'inclusion. Ces 17 projets serviront à rapprocher des personnes provenant de divers horizons grâce aux grandes et petites histoires de notre métropole », a déclaré Magda Popeanu, vice-présidente du comité exécutif et responsable de la culture et de la diversité montréalaise.

« Le gouvernement du Québec est fier d'appuyer la Ville de Montréal dans la réalisation de ces projets, qui participeront à faire des quartiers montréalais des lieux encore plus accueillants et dynamiques. Il ne fait pas de doute que la culture joue un rôle clé dans la constitution de notre identité collective, c'est pourquoi il importe de la mettre en valeur. Je félicite les initiateurs de ces projets pour leur engagement dans la promotion du patrimoine et de l'histoire de notre métropole », mentionne la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Le programme Patrimoine montréalais : une mise en valeur dans les quartiers 2020 en est à sa deuxième année d'existence. Il s'adresse à des organismes à vocation historique et soutient des projets qui sortent la culture et l'histoire des musées, afin de la faire découvrir in situ, à l'échelle des quartiers. Ce programme s'inscrit dans le cadre de la Politique de développement culturel 2017-2022, dont l'un des objectifs est de poursuivre l'aménagement des quartiers culturels. Cette démarche vise la mise en lumière de l'identité des quartiers, dans le but de stimuler l'engagement citoyen et le développement du sentiment d'appartenance à ces milieux de vie.

Le programme s'inscrit également dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021, conclue entre la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. Cette entente s'articule autour de quatre axes d'intervention, soit le patrimoine, les quartiers culturels et l'expérience culturelle citoyenne, le numérique et l'entrepreneuriat culturel.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Laurence Houde-Roy, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]