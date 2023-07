Mise en service du Réseau express métropolitain - Le gouvernement annonce la gratuité du REM pour la fin de semaine du 29 et du 30 juillet

MONTRÉAL, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Afin de souligner l'inauguration du Réseau express métropolitain (REM), le gouvernement du Québec est fier d'annoncer qu'il rendra gratuit, pendant une fin de semaine complète, l'accès à ce tout nouveau mode de transport.

Composée de cinq stations, cette première antenne reliera Brossard, l'Île-des-Sœurs et la Gare Centrale. La gratuité des 29 et 30 juillet, entre 9 h et 19 h, permettra aux usagers d'emprunter le REM et de l'apprivoiser, avant sa mise en service officielle le 31 juillet prochain.

De plus, afin de célébrer en grande pompe cet événement unique, CDPQ Infra organise de nombreuses activités durant la fin de semaine inaugurale. Il est possible de consulter le calendrier sur le site Web de l'organisation : https ://rem.info/fr.

Deux autres phases de construction sont en cours pour déployer le REM vers Sainte-Anne-de-Bellevue, Deux-Montagnes et l'aéroport Montréal-Trudeau. À terme, le REM reliera les différents pôles stratégiques de la région métropolitaine, soit la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'ouest de Montréal et l'aéroport.

« Les 29 et 30 juillet prochains seront deux journées très spéciales, puisqu'elles visent à encourager la population à essayer le REM, que ce soit pour tester leur nouveau trajet ou découvrir ce mode de transport. En offrant l'occasion à chacun de constater les avantages du REM, nous espérons que les usagers voudront l'adopter au quotidien. Cette fin de semaine de gratuité est un gage du soutien de notre gouvernement envers le transport collectif. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'arrivée du REM va révolutionner le transport collectif à Montréal et j'invite tous les Montréalais à participer à l'inauguration pendant la fin de semaine du 29 et du 30 juillet. Une telle occasion ne s'est pas produite depuis 1967, et il s'agira d'un moment marquant pour la métropole et aussi pour tout le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La mise en service du REM est synonyme de grands changements pour les usagers de la Montérégie. En effet, la refonte des réseaux entamée par les sociétés de transport a fait en sorte que beaucoup d'usagers se rapprocheront d'un nouveau moyen de transport et, par le fait même, du REM. Je remercie l'ensemble des partenaires pour leur travail acharné en vue d'intégrer le REM dans leur desserte, ce qui permettra aux citoyens de bénéficier d'un mode de transport rapide et fiable. Le 29 et le 30 juillet prochains, venez vivre un moment historique à bord du REM. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la région de la Montérégie et députée de Verchères

