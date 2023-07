Pour télécharger les visuels : https://we.tl/t-irdkQXpTgA

BROSSARD, QC, le 28 juill. 2023 /CNW/ - En prévision de la mise en service du Réseau électrique métropolitain (REM) qui aura lieu le 31 juillet prochain, Groupe Devimco et ses partenaires, le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fondaction, sont fiers d'inaugurer la passerelle piétonne de la station Du Quartier reliant la gare du REM au projet SOLAR UNIQUARTIER à Brossard.

Groupe Devimco a travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Brossard et CDPQ Infra afin de réaliser cette impressionnante passerelle érigée au-dessus de l'autoroute 10. Jusqu'à maintenant, plus de 16 millions de dollars ont été investis par le projet SOLAR UNIQUARTIER en redevances pour le REM.

Rappelons que SOLAR UNIQUARTIER, un projet réalisé par Groupe Devimco, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Fondaction, est le plus important projet de développement immobilier mixte au Québec, ainsi que le plus important projet TOD (Transit Oriented Development) dans la province. Il représente un investissement de plus de 1 milliard de dollars à ce jour et de 3 milliards de dollars à terme.

SOLAR UNIQUARTIER compte près de 2 600 unités résidentielles déjà construites et 7 000 unités au total, incluant des unités résidentielles, des condominiums et des appartements locatifs. Le projet comprend également un pôle d'affaires avec des espaces de bureaux, des services et commerces de proximité, de nombreux restaurants, un hôtel, un espace événementiel sur la place de la Gare, ainsi que deux lieux d'enseignement (le campus de l'Université de Montréal et celui de l'Institut Teccart). Les unités résidentielles et les condominiums sont vendus à 85% pour les premières phases du projet et les unités locatives sont louées à 95%. D'autres projets résidentiels sont à venir pour combler la demande.

« L'arrivée du REM constitue un attrait majeur pour les locataires et les propriétaires de SOLAR UNIQUARTIER qui profiteront d'une liaison rapide et fiable vers la métropole. Avec un accès au centre-ville de Montréal en 15 minutes, le REM offre cette latitude de pouvoir se déplacer rapidement sans voiture. Groupe Devimco a développé une expertise de pointe dans la mise en œuvre de projets immobiliers mixtes axés sur le transport en commun », a exprimé James Goulet, associé chez Groupe Devimco.

« L'utilisation du REM accélèrera le virage vers un développement durable et facilitera les déplacements des résidents et des travailleurs. Le projet TOD, SOLAR UNIQUARTIER, a été réfléchi en plaçant un mode de transport collectif au cœur de sa conception et l'arrivée du REM permet de redéfinir la mobilité au quotidien. Nous sommes ravis de prendre part à cette étape importante et nous saluons l'effort collectif vers une mobilité plus verte et accessible à tous », a ajouté Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

« Avec sa passerelle qui le connecte au transport structurant qu'est le REM, le Projet SOLAR UNIQUARTIER illustre parfaitement notre thèse d'investissement villes et communautés durables. Fondaction soutient les projets immobiliers mixtes à proximité du transport en commun, afin de créer des milieux de vie pérennes pour ses occupants et ses usagers, ainsi que de réduire la dépendance à l'automobile et les émissions de GES » a conclu Chad Ruel, directeur de portefeuille principal immobilier à Fondaction.

Événement portes ouvertes pour l'inauguration du REM : activités à SOLAR UNIQUARTIER

Dans le cadre de l'événement portes ouvertes du REM qui se tiendra le samedi 29 juillet et le dimanche 30 juillet, nous invitons la population à venir célébrer ce moment mémorable à la station Du Quartier. Une foule d'activités sont prévues, dont un plafond de lanternes colorées de 12 pieds de haut avec plusieurs jeux ludiques pour les enfants. Musique, concours Instagram, ambassadeurs, mascotte, dégustations et surprises des commerçants du quartier sont également au rendez-vous. Pour l'occasion, l'accès au REM sera gratuit entre 9 h et 19 h samedi et dimanche.

À propos de Groupe Devimco

Groupe Devimco est un chef de file du développement immobilier au Québec qui se démarque dans la mise en œuvre de projets immobiliers d'envergure, dont des complexes de type « lifestyle » et TOD (Transit-Oriented Development) alliant des composantes commerciales, affaires, loisirs et résidentielles. Associant innovation et créativité, Groupe devimco participe au rayonnement des milieux créés et des communautés dans lesquelles ils s'inscrivent, au bénéfice de ses occupants et de ses visiteurs. Récemment, Devimco est devenu membre fondateur de l'Institut des villes nouvelle génération de l'Université Concordia.

Depuis 2005, Groupe Devimco réalise le projet le District GriffinMD, un véritable milieu de vie où tout le tissu social d'une vraie communauté est représenté. Elle développe aussi SOLAR UniquartierMC, le plus important projet TOD au Québec. Groupe Devimco procède également à la construction du Square Children'sMC, nouveau projet phare qui permettra de revitaliser le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants et de redonner un nouveau souffle au quartier.

Devimco a débuté, en 2020, la construction du MAA Condominiums et PenthousesMC, situé au centre-ville de Montréal sur la rue Peel, un projet aussi riche que l'histoire du MAA Club Sportif qu'il permettra de revitaliser. Le coup d'envoi de Maestria CondominiumsMC, le plus grand projet résidentiel à usage mixte jamais construit à Montréal et situé au cœur du Quartier des Spectacles, a également été donné à la fin de 2019. Il fut suivi, en 2021 par le lancement du chantier d'Auguste & Louis CondominiumsMC, un projet unique qui constitue la toute première phase de ce projet situé sur le site de l'ancienne maison de Radio-Canada. En 2022, Groupe Devimco signe également le projet Wellington sur le BassinMC, faisant partie du projet District Griffin, dans le quartier Griffintown.

Enfin, Groupe Devimco réalise la première phase (Sir Charles Condominiums) d'un projet majeur de développement de type TOD dans le secteur du centre-ville de Longueuil et de la station de métro Longueuil-Université-de-Sherbrooke.

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Depuis plus de 30 ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables, créateurs d'emplois et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers de toutes tailles et dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel. Au 31 décembre 2022, il comptait 43 projets en développement ou en construction d'une valeur de 4,8 milliards de dollars dont les projets construction créeront à terme 27 150 emplois; 65 immeubles en gestion d'actifs; 3,7 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 291 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus performante, plus équitable, plus inclusive et plus verte. En tant que fonds de travailleurs, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,34 milliards de dollars investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn .

