Mise en service du nouvel échangeur à l'intersection des routes 139 et 112, à Granby

SHERBROOKE, QC, le 28 sept. 2023 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, sont fiers d'annoncer que l'échangeur à l'intersection des routes 139 et 112, à Granby, sera mis en service le 29 septembre. Cet événement marque ainsi la fin des travaux de réaménagement de cette intersection, qui représente un investissement de plus de 28 M$.

Le nouvel échangeur sera maintenant doté de deux voies par direction et d'une bretelle dans chaque direction. Il s'agit d'un jalon important dans le processus visant à améliorer la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers sur cet axe routier névralgique.

Ces besoins d'amélioration résultent du développement de la ville et de l'achalandage croissant du Zoo de Granby, la route 139 représentant le principal lien entre l'autoroute 10 et la ville de Granby.

Citations

« Avec le réaménagement de cette intersection, on améliore la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation, en plus de répondre aux besoins de développement des municipalités. Nous avions hâte de livrer ce projet, qui aura beaucoup de bénéfices dans la région! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Comme tout le monde, j'attendais avec impatience la mise en service de l'échangeur, et le voici aujourd'hui prêt à accueillir les usagers de la route, et ce, avec quelques semaines d'avance! Une autre grande étape vient d'être franchie dans la réalisation de ce projet qui soutiendra sans contredit le développement économique et commercial de la région. C'est tout un secteur de Granby qui se modernise pour le bien de sa population et de celle des environs. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique, ministre responsable de la région de l'Estrie et député de Granby

« Nous sommes ravis de la mise en service complète et de la fin des travaux du nouvel échangeur 112-139, une étape importante dans le développement de ce secteur de Granby. L'entrée de notre ville s'en voit maintenant bonifiée, et je tiens à remercier le gouvernement du Québec pour son partenariat précieux dans la réalisation de ce projet majeur, lequel facilitera les déplacements de notre population ainsi que de nos visiteurs. »

Julie Bourdon, mairesse de la Ville de Granby

Faits saillants

Commencée à l'été 2022, la reconfiguration de l'intersection des routes 112 et 139 a suivi un échéancier serré, dont la fin était prévue en novembre 2023.

Le nouvel échangeur jumelé au doublement des voies de la route 139 et à l'amélioration des intersections entre la route 112 et la rue Dufferin, dont les travaux viennent de débuter, font partie d'une série d'interventions réalisées sur la route 139, entre l'autoroute 10 et le Zoo de Granby, depuis 2018 : le réaménagement de l'intersection avec la rue Cowie, à Granby (2018); le réaménagement de l'intersection avec la rue Brodeur, à Saint-Alphonse-de-Granby (2019); le réaménagement de l'intersection avec le boulevard Industriel, à Granby (2020); la construction d'un pont parallèle au pont Choinière sur la route 139, au-dessus de l'autoroute 10, à Saint-Alphonse-de-Granby (2021-2022).

Le débit journalier moyen sur la route 112 est de 17 000 véhicules, et jusqu'à 22 000 en été (dont 8 % de camions), et de 14 800 véhicules (dont 7 % de camions) sur la route 139.

Lien connexe

Investissements 2023-2025 (gouv.qc.ca)

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable sur les médias sociaux :

Facebook

X

Instagram

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Renseignements: Source: Léonie Bernard-Abel, Attachée de presse, Cabinet de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : 418 999-1939; Pour information: Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724