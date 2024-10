VAL-D'OR, QC, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean Boulet, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, confirme la mise en service des nouvelles voies du carrefour giratoire des routes 111-117, à Val-d'Or.

L'ajout de voies a pour but de répondre, entre autres, à l'augmentation de la circulation routière dans le secteur de Sullivan, laquelle dépassait la capacité du carrefour tel qu'il se trouvait à cette intersection.

Ce projet de 12 millions de dollars, attendu par les usagers, permettra de renforcer la sécurité sur la voie de contournement de la route 117 et de répondre au besoin de diminuer la congestion dans le secteur, notamment aux heures de pointe.

« L'hiver dernier, nous avions désigné la réfection du carrefour giratoire comme l'une des interventions prioritaires pour sécuriser la 117 entre Val-d'Or et Rouyn-Noranda. La nouvelle configuration améliorera la fluidité de la circulation et la qualité de vie de nos citoyens dans le secteur. La fin de ce grand chantier, c'est une autre promesse réalisée par notre gouvernement, pour la région, et pour la sécurité des usagers de la route. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« L'ouverture des nouvelles voies de ce carrefour giratoire marque une avancée importante pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Ce projet ne sert pas uniquement à améliorer la fluidité de la circulation, il renforce également la sécurité et la mobilité de milliers d'usagers chaque jour. Je suis fier de voir cet engagement se concrétiser, car il contribue directement au développement économique de la région et à la qualité de vie de ses citoyennes et citoyens. »

Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue

« La création de cette structure publique permet de sécuriser et d'améliorer l'accès routier le plus achalandé de la région et servira de tremplin pour poursuivre la valorisation routière dans notre territoire sur les différents axes de notre réseau. »

Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est

Faits saillants

Cet important chantier s'est échelonné sur 22 semaines et comprenait les interventions suivantes : L'ajout d'une voie dans l'anneau ainsi qu'à chacune des quatre approches. La reconstruction de la structure de la chaussée de la route 117 et de l'anneau. La reconstruction d'un ponceau sur le chemin Sullivan, à l'approche sud. Le déplacement de la piste cyclable et des passages pour piétons et cyclistes, ainsi que l'ajout de feux rectangulaires à clignotement rapide (FRCR).

Accueillant en moyenne 20 800 véhicules par jour, dont 8,5 % de camions, cet axe routier constitue l'un des endroits les plus achalandés de la région.

