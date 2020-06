Mise en place du processus d'ouverture de la plage Jean-Doré, du Complexe aquatique et du Bassin olympique au Parc Jean-Drapeau

MONTRÉAL, le 21 juin 2020 /CNW Telbec/ - De concert avec l'administration de la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annonce la mise en place du processus d'ouverture de la plage Jean-Doré, du Complexe aquatique et du Bassin olympique. Pour chacune de ces installations sportives, des mesures seront déployées afin de bien respecter les consignes des autorités sanitaires.

Les besoins logistiques étant nombreux pour chacune de ces infrastructures, les dates d'ouverture varieront pour chaque installation. Ainsi, le Bassin olympique ouvrira dans la première semaine de juillet, tandis que la plage Jean-Doré et le Complexe aquatique ouvriront entre la deuxième et la troisième semaine de juillet. D'ici là, la SPJD doit embaucher des sauveteurs, du personnel d'entretien, préparer ses stationnements et s'assurer de la qualité de l'eau des installations.

Déjà, les employés de la SPJD s'activent à préparer l'arrivée des visiteurs et des plans d'action ont été élaborés afin de bien respecter les mesures de santé et sécurité. En ce qui concerne la plage Jean-Doré et le Complexe aquatique, les vestiaires ne seront pas accessibles, ce qui signifie que les baigneurs devront arriver au Parc en ayant préalablement enfilé leur maillot de bain. Des mesures de distanciation physique seront également mises en place dans l'enceinte des installations. Du côté du Complexe aquatique, seule la grande piscine récréative sera ouverte.

La SPJD annonce également qu'une ouverture progressive de ses stationnements a débuté et se poursuivra la semaine prochaine. La population est donc invitée à venir découvrir l'unique parc Jean-Drapeau, un grand parc urbain à deux pas de la métropole. Pour toute information supplémentaire, visitez le www.parcjeandrapeau.com.

