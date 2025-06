Mise en place de boucles de circulation dans le district de Sainte-Marie pour réduire la circulation de transit et offrir un milieu de vie sécuritaire

MONTRÉAL, le 16 juin 2025 /CNW/ - Déterminé à assurer la sécurité de toutes et tous et la qualité de vie dans le district de Sainte-Marie, l'arrondissement de Ville-Marie accélère le déploiement de nouvelles mesures d'apaisement. En effet, le Centre-Sud est un quartier énormément mis sous pression par les infrastructures métropolitaines, qu'il s'agisse du pont Jacques-Cartier ou du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine présentement en travaux.

Des interventions sont prévues dans les prochaines semaines aux abords de l'école primaire Saint-Anselme et du parc Médéric-Martin de manière à assurer que les plus vulnérables, notamment les enfants, évoluent dans un environnement des plus sécuritaires. Des modifications au sens de circulation de certaines rues du secteur vont créer des boucles de circulation qui réduisent la circulation de transit.

Plus précisément, les mesures touchent les rues de Rouen, Gascon, Bercy, Hogan et Montgomery. Elles comprennent notamment la modification de l'itinéraire cyclable de la rue de Rouen. Les modifications à la circulation sont les suivantes :

mise à sens unique de la rue de Rouen :

vers l'est, entre la rue Gascon et la rue Bercy, ainsi qu'entre la rue Hogan et la rue Montgomery;

vers l'ouest, entre la rue Bercy et la rue Hogan. changement de sens de circulation :

de la rue Gascon et de la rue Hogan, entre la rue De Rouen et la rue Ontario , pour les mettre en direction Nord,

, pour les mettre en direction Nord, de la rue Bercy et de la rue Montgomery, entre la rue De Rouen et la rue Ontario , pour les mettre en direction Sud.

Ainsi, les automobilistes devant circuler dans le secteur de l'école Saint-Anselme pourront entrer puis ressortir du secteur par la rue Hochelaga s'ils arrivent par le nord; ceux arrivant par le sud, entrer et ressortir par la rue Ontario Est. Les équipes de l'Arrondissement procéderont prochainement au marquage et à l'installation de la signalisation (panneaux de sens de rue et d'interdiction). La vigilance de toutes et tous sera de mise dans les prochaines semaines.

« On travaille sans relâche pour que le quartier Centre-Sud soit convivial pour les familles, que l'on puisse y vivre en harmonie et surtout, qu'il soit sécuritaire. On veut que les rues résidentielles cessent d'être des raccourcies pour les automobilistes en transit et faire une place mieux adaptée aux piétonnes et piétons, aux vélos, et surtout que l'on protège les plus vulnérables, dont nos enfants qui vont à l'école à pied chaque jour », a déclaré la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, Valérie Plante.

Plusieurs autres mesures ont été ou seront mises en place dans le secteur afin de favoriser le respect de la limite de vitesse de 30 km/h des véhicules en plus d'améliorer la sécurité de toutes et de tous :

ajout de dos d'âne;

aménagement de nouvelles saillies de trottoirs permanentes;

implantation de pistes cyclables sécuritaires sur les rues Hochelaga et du Havre afin d'offrir une meilleure connexion au réseau cyclable existant, à plusieurs commerces, parcs, écoles et institutions.

« Je suis confiante que les mesures annoncées auront un impact significatif sur la sécurité et la quiétude de nos milieux de vie, a ajouté Sophie Mauzerolle, conseillère de Ville du district de Sainte-Marie et responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal. La population nous demande d'agir et nous mettons les énergies nécessaires afin de protéger toutes les usagères et tous les usagers de la route, surtout les plus vulnérables ».

Rappelons que ces mesures répondent directement aux objectifs du Plan d'action Vision Zéro de la Ville de Montréal et du Plan local de déplacement 2020-2030 de Ville-Marie, qui contribuent tous les deux à l'objectif de zéro décès et blessé grave dans les rues de Montréal.

