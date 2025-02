Mise en œuvre du Plan nature 2030 - Québec publie les lignes directrices visant à reconnaître d'autres mesures de conservation efficaces

QUÉBEC, le 10 févr. 2025 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs dévoile aujourd'hui les lignes directrices pour la reconnaissance d'autres mesures de conservation efficaces (AMCE) en milieu continental. Ces lignes directrices serviront de guide pour toute personne ou organisation responsable d'un territoire, situé en dehors d'une aire protégée, qui souhaite faire reconnaître à ce titre une zone qui contribue à la conservation de la nature. Les AMCE contribueront à l'atteinte de la cible de conservation de 30 % du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, que le gouvernement du Québec s'est engagé à atteindre.

Les AMCE visent donc à reconnaître la contribution à la conservation de la biodiversité de zones qui ne sont pas des aires protégées, mais qui génèrent tout de même des résultats positifs, durables et efficaces. Ce nouvel outil de conservation favorisera la participation d'un plus grand éventail d'acteurs à l'établissement d'un réseau de conservation riche et diversifié. Les ligne directrices parues aujourd'hui s'appuient sur les directives de l'Union internationale pour la conservation de la nature.

Fort de sa collaboration de longue date avec Nature Québec en matière de conservation, le ministère a mandaté l'organisme pour offrir le soutien nécessaire aux personnes et aux organisations, propriétaires ou gestionnaires d'un territoire admissible, qui souhaitent s'engager dans la démarche de reconnaissance d'une AMCE en milieu continental auprès du ministère. En plus d'un accompagnement personnalisé, divers outils sont mis à la disposition des parties prenantes intéressées, dont une communauté de pratique où il est possible d'échanger avec d'autres personnes et organisations. Toute personne ou organisation qui souhaite proposer une AMCE peut le faire par l'entremise du formulaire de proposition disponible sur le site Web de Nature Québec. Ces propositions seront ensuite évaluées par le ministère en vue d'une reconnaissance officielle.

Rappelons que l'élaboration des AMCE est l'une des actions prévues pour atteindre les objectifs du plan d'action 2024-2028 du Plan nature 2030. Cet ambitieux plan, doté d'un budget historique de 922 M$ pour la période 2024- 2028, est la réponse du Québec au Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal. À titre d'exemple, les AMCE seront comptabilisées dans le calcul de la cible de conservation de 30 % des milieux continentaux et de 30 % des milieux marins visée d'ici 2030.

Nature Québec est un organisme national sans but lucratif qui œuvre, depuis 1981, à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources. Appuyé par un réseau de scientifiques et par ses quelque 145 000 membres, il mène des projets et des campagnes autour de quatre axes : la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, ainsi que l'environnement urbain. Partout sur le territoire québécois, l'organisme sensibilise, mobilise et agit en vue d'établir une société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, et solidaire du reste de la planète.

