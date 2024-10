Mise en lumière sur les acteurs de l'habitation communautaire - L'association des groupes techniques remet ses prix Régis-Laurin 2024

LÉVIS, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) a remis hier soir, lors d'un gala au palais des congrès de Lévis, ses prix Régis-Laurin. Cette cérémonie annuelle récompense des personnes et des organisations ayant contribué de manière exceptionnelle à la cause du logement communautaire.

Élu.e.s, commanditaires et acteurs du secteur étaient présents pour souligner les actions concrètes, l'engagement et la détermination des citoyennes et citoyens qui ont su, et continue, de porter les valeurs et les bienfaits de l'habitation communautaire.

Cet événement fut également l'occasion de célébrer le 35e anniversaire de l'AGRTQ.

Nous remercions nos chaleureux partenaires - Caisse d'économie solidaire Desjardins, BFL Canada, Fonds immobilier de solidarité FTQ, Lussier, Société d'habitation du Québec, Société canadienne d'hypothèque et de logement, et Hydro-Québec

Nos lauréats

Prix Hommage - Normand Bélanger - remis par la Caisse d'économie solidaire

Normand Bélanger est une figure marquante du Fonds de solidarité FTQ depuis sa fondation, il y a plus de 40 ans. Très investi, il a agi comme président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ de 2009 à 2023. Avant 2009, Normand Bélanger occupe différents postes au Fonds de solidarité FTQ, et a agi à titre d'administrateur pour plusieurs compagnies publiques et privées dans lesquelles le Fonds de solidarité détenait une participation. Normand est un bâtisseur reconnu pour sa capacité à rallier et à mobiliser toutes les parties prenantes pour mener à bien les projets.

Prix Corporatif - Douglas Alford Architecte - remis par BFL Canada

L'architecte Douglas Alford a consacré sa carrière au développement du logement social et communautaire, et ce, depuis plus de 40 ans. En 1978, il participe à la création de la Coopérative Partout, une des rares coopératives québécoises créées uniquement avec des fonds personnels, sans financement gouvernemental. Tout en conservant son statut de l'ordre des architectes, Douglas Alford devient, durant 2 ans, le représentant de l'AGRTQ auprès du comité consultatif en habitation de la ville de Montréal. Son investissement le pousse également à former et à transmettre son savoir aux nouvelles générations d'architecte œuvrant dans le secteur communautaire.

Prix Ambassadeur - François Giguère - remis par le Fond d'immobilier solidaire FTQ

Prix remis à titre posthume

François Giguère a dédié sa vie à l'habitation communautaire et sociale. Il a été l'un des plus importants gestionnaires en immobilier et assurant la protection de plus de 1050 ménages. Son engagement l'a poussé en 1996 à devenir le premier employé du Comité Logement Rive-Sud. En 1999, il fonde SOLIDES dont il prend la direction en 2015. Après avoir co-fondé et présidé la FRHOME de 2012 à 2019, il co-fonde et préside en 2018 le groupe de ressources techniques OUTIL. En reconnaissance de son travail, François a reçu, en septembre dernier, la médaille de l'Assemblée nationale.

Prix Organisme - Vivre en ville - remis par Lussier

Depuis 1995 Vivre en Ville, organisation d'intérêt public, contribue partout au Québec au développement de collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.

Prix Élu - Miguel Lemieux - remis par la Société d'habitation du Québec

Miguel Lemieux est élu maire de Salaberry-de-Valleyfield en 2017 puis en 2021. Interpelé par la crise du logement particulièrement sévère que connait sa ville, Miguel Lemieux, a mis cette dernière au cœur de ses préoccupations. Grâce à sa stratégie, le maire s'attaque aux enjeux de densification, de salubrité et d'abordabilité des logements. Sensible au secteur communautaire, il défend sa stratégie qui a contribué à positionner Salaberry-de-Valleyfield comme une ville phare-inspirante.

Prix Innovation - La Visionnaire - remis par la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Créée en 2017, cette coopérative, située à Longueuil, a à cœur d'offrir une alternative pérenne aux plus petites structures à bout de souffle. En innovant par la fusion, elle permet aux coopératives en manque de ressources de préserver le patrimoine du logement coopératif et d'améliorer la qualité de vie de ses membres. Ses 181 logements, répartis dans 24 immeubles, offre à ses habitants un cadre de vie où règnent les valeurs sociales qu'incarnent les coopératives : la solidarité, l'entraide, le vivre ensemble et le bien commun. La Visionnaire revient à la base du mouvement coopératif : la force du groupe.

À propos de l'AGRTQ

L'Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) représente un réseau d'entreprises d'économie sociale, les groupes de ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de l'habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins actuels des ménages à faible et modeste revenu. L'AGRTQ agit comme agent mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de promouvoir l'habitation communautaire.

