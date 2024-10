TORONTO, le 31 oct. 2024 /CNW/ - Berger Montague (Canada) PC, un cabinet d'avocats de Toronto qui se concentre sur la représentation des investisseurs dans les différends transfrontaliers entre actionnaires, a élargi son enquête sur Super Micro Computer, Inc. (NEO : SMCI.NE).

Le 30 octobre 2024, SMCI a publié un communiqué annonçant qu'Ernst & Young LLP (E&Y) a démissionné abruptement de son poste d'auditeur de SMCI et qu'elle ne terminerait pas son audit de l'exercice financier de la Société ayant pris fin le 30 juin 2024. Ce faisant, E&Y a prévenu la Société qu'elle avait des préoccupations au sujet de sa gouvernance, ainsi que de la transparence et de l'exhaustivité des communications à E&Y. Les préoccupations d'E&Y sont cohérentes avec un rapport publié par Hindenburg Research le 26 août 2024, dans lequel il est allégué que la SMCI a augmenté ses ventes en adoptant des pratiques inappropriées de comptabilisation en résultats, en investissant dans des entités non divulguées, mais liées, et en vendant des biens à l'Iran et à la Russie.

Le 29 octobre 2024, le cours de l'action de SMCI a clôturé à 16,69 $ CA. Au moment de la publication de l'avis d'E&Y, la réaction du marché a été sévère et immédiate; on a observé une baisse record du volume des actions d'environ 40 % pour atteindre 11,25 $ CA.

Bien qu'il y ait un recours collectif d'actionnaires en instance devant la cour de district fédérale des États-Unis pour le district Nord de la Californie, ce recours ne protège pas les investisseurs qui ont acheté des actions de SMCI à l'extérieur des États-Unis d'Amérique.

Si vous avez acheté des actions de Super Micro Computer, Inc. entre le 16 avril 2024 et le 29 octobre 2024 et que vous souhaitez en savoir plus sur notre enquête ou vous avez des renseignements à partager, veuillez communiquer avec nous à [email protected].

Berger Montague (Canada) PC est l'un des principaux cabinets d'avocats canadiens qui représentent des investisseurs dans des recours collectifs d'actionnaires impliquant des entreprises canadiennes qui inscrivent leurs titres sur des bourses situées au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.

SOURCE Berger Montague (Canada) PC

PERSONNE-RESSOURCE : Pour toute question, veuillez communiquer avec : Berger Montague (Canada) PC, 330, rue Bay, bureau 505, Toronto, Ontario, M5H 2S8, courriel : Andy Abramowitz [email protected] ou Andrew Morganti à [email protected].