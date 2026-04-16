TORONTO, le 16 avril 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les Canadiens à se méfier de groupes d'investissement frauduleux qui font la promotion de titres sur les médias sociaux et qui sont susceptibles d'utiliser un stratagème de manipulation du marché reposant sur des opérations coordonnées.

Cette technique de manipulation du marché (appelée « ramp and dump » en anglais) s'apparente au stratagème de gonflage et de largage : par une action coordonnée, les fraudeurs acquièrent le contrôle de titres bon marché ou peu négociés, en font grimper le cours, puis les revendent à profit. Plus tard, le cours dégringole, entraînant souvent des pertes importantes pour les investisseurs floués. Les fraudeurs usant de ce stratagème se servent de plus en plus des médias sociaux et des plateformes de messagerie directe pour amener des victimes potentielles à se joindre à de prétendus groupes d'investissement qui paraissent légitimes.

Les autorités membres des ACVM constatent une hausse des tentatives de manipulation du marché menées sur les médias sociaux et dans les groupes privés de plateformes de messagerie, comme WhatsApp, Discord et Telegram. Se faisant passer pour des investisseurs avisés, les fraudeurs vantent les mérites de titres particuliers et en encouragent l'achat en faisant pression sur leurs victimes, puis liquident leurs propres titres. Lorsque le cours des titres s'effondre, il n'est pas rare que ces groupes privés disparaissent. Au bout du compte, ce sont les victimes qui essuient d'importantes pertes.

Voici comment fonctionne le stratagème :

Les fraudeurs ont recours à des médias sociaux, comme Facebook ou Instagram, pour prendre contact avec des investisseurs vulnérables. Afin d'établir un lien de confiance, ils les amènent parfois à nouer des relations amicales ou amoureuses, et les invitent ensuite à se joindre à un groupe consacré à l'investissement sur une plateforme de messagerie telle que WhatsApp.

Une fois que les investisseurs potentiels se sont joints à leur groupe d'investissement, les arnaqueurs font pression sur eux pour qu'ils achètent un titre donné, en leur promettant des rendements élevés et en suscitant chez eux la peur de rater une occasion.

En convainquant leurs victimes d'investir dans ce titre, ils parviennent à en gonfler artificiellement le prix.

Lorsque suffisamment d'acheteurs, dont beaucoup de membres du groupe d'investissement, ont fait l'acquisition de ces titres au prix fort, les malfaiteurs vendent ceux qu'ils détiennent, ce qui fait chuter le cours.

Les investisseurs qui avaient acheté au prix dopé subissent des pertes et des préjudices importants.

Pour tenter de vous piéger, les escrocs pourraient procéder ainsi :

Groupes privés sur WhatsApp : Les malfaiteurs font la promotion de leurs groupes d'investissement sur des plateformes de médias sociaux, puis vous invitent à vous joindre à des conversations de groupe chiffrées sur WhatsApp. Dans certains cas, les conversations ne portent que sur un titre en particulier.

Les malfaiteurs font la promotion de leurs groupes d'investissement sur des plateformes de médias sociaux, puis vous invitent à vous joindre à des conversations de groupe chiffrées sur WhatsApp. Dans certains cas, les conversations ne portent que sur un titre en particulier. Information privilégiée : Les fraudeurs peuvent prétendre avoir de l'information inconnue du public ou de bons contacts au sein d'une société donnée afin de vous faire croire que vous obtiendrez assurément les rendements promis. La plupart du temps, ces contacts n'existent pas. Par ailleurs, il est illégal de mettre à profit de l'information privilégiée pour réaliser des opérations sur titres.

Les fraudeurs peuvent prétendre avoir de l'information inconnue du public ou de bons contacts au sein d'une société donnée afin de vous faire croire que vous obtiendrez assurément les rendements promis. La plupart du temps, ces contacts n'existent pas. Par ailleurs, il est illégal de mettre à profit de l'information privilégiée pour réaliser des opérations sur titres. Faux profils et usurpation d'identité : Ils prétendent parfois être des professionnels inscrits ou être associés à une entreprise légitime et reconnue. Les pseudonymes derrière lesquels ils se cachent servent habituellement à vous tromper afin de vous inciter à investir. Pour se donner de la crédibilité, les fraudeurs se font couramment passer pour des personnes connues (conseillers en placement, chefs de file, politiciens, athlètes, célébrités, etc.). Ils usurpent parfois l'identité de grandes entreprises ou d'institutions financières reconnues et certains prétendent être des clients d'entités financières légitimes, c'est pourquoi il faut rester sur ses gardes.

Ils prétendent parfois être des professionnels inscrits ou être associés à une entreprise légitime et reconnue. Les pseudonymes derrière lesquels ils se cachent servent habituellement à vous tromper afin de vous inciter à investir. Pour se donner de la crédibilité, les fraudeurs se font couramment passer pour des personnes connues (conseillers en placement, chefs de file, politiciens, athlètes, célébrités, etc.). Ils usurpent parfois l'identité de grandes entreprises ou d'institutions financières reconnues et certains prétendent être des clients d'entités financières légitimes, c'est pourquoi il faut rester sur ses gardes. Petites sociétés étrangères : Généralement, les arnaqueurs ont dans leur mire des titres peu négociés et peu connus. Lorsqu'une société a un faible flottant, c'est-à-dire qu'une quantité minime de ses titres est offerte au public, la volatilité qui en découle complique la vente de titres pour les investisseurs et facilite la manipulation pour les fraudeurs. Les sociétés ciblées ont souvent leur siège social à l'étranger, par exemple en Chine.

Généralement, les arnaqueurs ont dans leur mire des titres peu négociés et peu connus. Lorsqu'une société a un faible flottant, c'est-à-dire qu'une quantité minime de ses titres est offerte au public, la volatilité qui en découle complique la vente de titres pour les investisseurs et facilite la manipulation pour les fraudeurs. Les sociétés ciblées ont souvent leur siège social à l'étranger, par exemple en Chine. Pression : Les fraudeurs tentent de vous convaincre d'investir urgemment, sous prétexte d'un événement qui provoquera un mouvement de marché, comme une acquisition ou la hausse prochaine du cours. Ils vous incitent à investir de façon autonome, à l'aide de votre propre compte de courtage, vous donnent des instructions (date et prix d'achat, quantité à acheter) et vous demandent une confirmation.

Protégez-vous

Méfiez-vous des conseils en placement non sollicités, particulièrement sur les médias sociaux, et usez de prudence lorsque vous interagissez avec des groupes d'investissement sur WhatsApp qui prétendent en offrir : certains d'entre eux sont exploités par des arnaqueurs qui cherchent à vous flouer. Ces derniers pourraient vous presser d'acheter des titres pour faire grimper le cours artificiellement et empocher les gains.

Vérifiez les antécédents, les compétences et le dossier disciplinaire des conseillers en placement avant d'investir, par exemple en utilisant le Moteur de recherche national de renseignements sur l'inscription des ACVM. Reportez-vous à la page Mises en garde des ACVM pour connaître les sociétés à éviter; vous pouvez vous y abonner afin de recevoir les nouvelles alertes lorsqu'elles sont publiées.

Si vous pensez être victime d'une telle escroquerie ou d'une fraude semblable, communiquez sans délai avec votre banque, la police locale et l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire, ainsi que le Centre antifraude du Canada.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen Autorités canadiennes en valeurs mobilières [email protected] Curtis Lindsay Commission des valeurs mobilières de l'Ontario [email protected]

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières