TORONTO et CALGARY, AB, le 20 mai 2026 /CNW/ - Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) invitent les intéressés à participer, en ligne, à son atelier intitulé « Jetonisation : Propulser la croissance et la compétitivité » qui aura lieu le jeudi 11 juin prochain.

S'inscrivant dans la foulée des discussions qui se sont déroulées à Calgary, l'atelier a pour but de réunir les intéressés et les membres des ACVM afin d'échanger des idées concrètes sur la jetonisation dans les marchés des capitaux. On y traitera notamment des principaux cas d'utilisation actuels et potentiels susceptibles de réduire les coûts ou d'accroître les efficiences, des questions d'ordre juridique qui nécessitent une analyse plus approfondie et une résolution, des points de friction avec le droit des valeurs mobilières en vigueur ainsi que des sujets sur lesquels des directives réglementaires pourraient se révéler utiles.

Prenez part à la présentation en direct de l'atelier intitulé « Jetonisation : Propulser la croissance et la compétitivité » qui se déroulera à Toronto.

Date : Jeudi 11 juin 2026

Heure : 13 h à 16 h 30 (HE)

Ordre du jour : Consultez l'ordre du jour de l'atelier de Toronto

Inscription en ligne : Participez à l'atelier du Collaboratoire ACVM à Toronto

Dans le cadre du Projet jetonisation, les ACVM collaboreront activement avec les intéressés pour approfondir la réflexion réglementaire au fil de l'évolution de la jetonisation sur les marchés des capitaux. La première phase du projet consistera à analyser les occasions et les risques de la jetonisation; il s'agira de consulter les intéressés, de cartographier les enjeux et de procéder à des recherches ciblées. Les prochaines étapes pourraient inclure la publication d'un document de consultation ou la réalisation de tests sur des instruments financiers et des infrastructures jetonisés au sein du Collaboratoire.

Le Collaboratoire ACVM

Le Collaboratoire ACVM est un espace où les autorités de réglementation et les esprits novateurs mettent à profit leur intelligence collective en appui à l'évolution des marchés des capitaux canadiens. C'est là où tous les participants aux marchés et les investisseurs canadiens retrouvent les membres des ACVM pour se pencher sur de nouveaux concepts financiers et des modèles d'affaires novateurs, et les commenter. En plus de fournir aux participants aux marchés des données utiles à la prise de décisions, les enseignements tirés du Collaboratoire pourraient contribuer grandement à l'élaboration de projets réglementaires.

Les ACVM

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles ont pour mission d'améliorer, de coordonner et d'harmoniser la réglementation des marchés des capitaux canadiens.

Médias : communiquez avec les personnes suivantes :

Ilana Kelemen Autorités canadiennes en valeurs mobilières [email protected] Debra Chan Commission des valeurs mobilières de l'Ontario [email protected] Tanja McMorris Alberta Securities Commission [email protected]



Investisseurs : communiquez avec l'autorité en valeurs mobilières de votre province ou territoire.

SOURCE Autorités canadiennes en valeurs mobilières