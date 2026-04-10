Mise en garde à la population - Présence possible de salmonelle dans les barres de chocolat aux pistaches et les bouchées de chocolat aux pistaches préparées et vendues par l'entreprise chocoStyle 440

La présente mise en garde fait suite à des rappels de produits alimentaires émis par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, en raison d'une éclosion nationale d'infections à Salmonella liée à des pistaches contaminées, importées d'Iran et distribuées dans divers établissements à travers le Canada.

Dénomination du produit Format Lot visé « BARRE DE CHOCOLAT

AUX PISTACHES » UNITAIRE Unités vendues entre le 27 octobre 2025 et le 3 mars 2026 « BOUCHÉES AUX PISTACHES » UNITAIRE OU BOÎTE D'ASSORTIMENT Unités vendues entre le 27 octobre 2025 et le 3 mars 2026

Les produits qui font l'objet de la présente mise en garde ont été offerts à la vente entre le 27 octobre 2025 et le 3 mars 2026, et ce, à l'établissement désigné ci-dessus, sur son site Internet et possiblement au marché de Noël du Quartier des spectacles de Montréal. Ils étaient vendus à la température ambiante.

L'exploitant procède au rappel des produits en question. Il a convenu avec le Ministère de diffuser cette mise en garde par mesure de précaution. De plus, les personnes qui ont l'un de ces produits en leur possession sont avisées de ne pas le consommer. Elles doivent le retourner à l'établissement où elles l'ont acheté ou le jeter. Même si les produits visés ne présentent pas de signe d'altération ni d'odeur suspecte, leur consommation peut représenter un risque pour la santé.

La consommation d'aliments contaminés par la bactérie Salmonella peut causer la salmonellose, une maladie d'origine alimentaire. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli, cette maladie peut causer des infections graves et parfois mortelles. Chez les personnes en bonne santé, elle peut se manifester par des symptômes de courte durée comme de la fièvre, des maux de tête, des vomissements, des nausées, des douleurs abdominales et de la diarrhée parfois accompagnée de sang dans les selles. Les symptômes apparaissent généralement de 6 à 72 heures après la consommation d'un aliment contaminé. Ils durent en moyenne de 3 à 7 jours. La salmonellose peut entraîner des complications à long terme, notamment une forme grave d'arthrite.

Lors de l'apparition de symptômes liés à la consommation d'un produit, il est conseillé de consulter un professionnel de la santé.

Information additionnelle

Les consommateurs qui ont des questions peuvent écrire au [email protected].

Le Ministère publie différents documents d'information concernant la sécurité des aliments. Les personnes intéressées peuvent consulter la section Alimentation du site Web du gouvernement du Québec. Elles ont également la possibilité de s'inscrire en ligne pour recevoir, par courriel, les communiqués de rappels d'aliments publiés par le Ministère. Enfin, il est possible de suivre « MAPAQaliments » sur la plateforme X à l'adresse suivante : www.X.com/MAPAQaliments.

Classification du risque : classe 1

Numéro de référence : 5687

Source :

Relations médias

Direction des communications

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Tél. : 418 380-2100, poste 3512

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Québec.ca

SOURCE Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation